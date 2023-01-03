Цукор – головний ворог для тих, хто бореться із зайвими кіло. Але чи означає, що його відсутність зробить продукт безпечним для вживання, розповідаємо далі.

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Чи безпечні дієтичні газовані напої

Заміною цукру у дієтичних напоях найчастіше слугують штучні підсолоджувачі. Їхню користь часто ставлять на розгляд експерти зі схуднення, а дослідники все частіше попереджають про можливі негативні наслідки.

Дієтологиня Ліза Річардс попереджає, що бляшанки з позначкою ZERO можуть мати звісно інший склад, який, на перший погляд, здаватиметься безпечним, проте напій нестиму загрозу для вашого здоров'я як і той, що не має маркування. Газовані води із замінником цукру і справді можуть врятувати від зайвих калорій, проте зберігаючи фігуру, ви втрачаєте здоров'я.

Хоча дієтична газована вода може бути менш калорійною та цукровою, ніж звичайна газована вода, вона не обов'язково є здоровим вибором. Штучні підсолоджувачі, такі як аспартам і сукралоза, які зазвичай використовуються в дієтичних газованих напоях, були предметом постійних дебатів і суперечок щодо їхнього потенційного впливу на здоров'я,

– попереджає експертка.



Газовані напої без цукру не допоможуть схуднути / Фото Pexels

Цікаво, що деякі штучні підсолоджувачі не виключають можливих проблем з надмірною вагою, збільшують ризики діабету 2 типу та деяких видів раку. Постраждає від такої "корисної заміни" і кишківник, мікрофлора якого дуже чутливо реагує на шкідливі підсолоджувачі. Збій у роботі травної системи гарантує вам проблеми зі здоров'ям всього організму, тож це своєрідна "скринька Пандори", яку ви ковток за ковтком проковтуєте, очікуючи наслідків.

Головним мотиватором назавжди відкинути ідею споживання дієтичних напоїв є те, що підсолоджувачі збільшують тягу до справжнього цукру. Відтак, це гарантує вам зриви, переїдання і збільшення ваги.

Важливо зауважити, що дієтична газована вода не є здоровим напоєм, і її не слід вживати замість води чи інших зволожувальних напоїв. Також важливо звернути увагу на загальну кількість газованих напоїв, як звичайних, так і дієтичних,

– наголошує експертка зі схуднення.

Вона рекомендує віддавати перевагу звичайній воді або ж ароматизованим напоям, які зменшують негативні наслідки для здоров'я. Також корисною альтернативою газованій солодкій воді стане комбуча. А якщо ви шукаєте дозу корисного кофеїну, зверніться до чашки чаю – він гарно бадьорить та тонізує.