Сахар – главный враг для тех, кто борется с лишними килограммами. Но означает ли, что его отсутствие сделает продукт безопасным для употребления, рассказываем дальше.

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Безопасны ли диетические газированные напитки

Заменой сахара в диетических напитках чаще всего служат искусственные подсластители. Их пользу часто ставят на рассмотрение эксперты по похудению, а исследователи все чаще предупреждают о возможных негативных последствиях. последствиях.

Диетолог Лиза Ричардс предупреждает, что банки с пометкой ZERO могут иметь конечно другой состав, который, на первый взгляд, будет казаться безопасным, однако напиток будет нести угрозу вашему здоровью как и не имеющий маркировки. Газированные воды с заменителем сахара действительно могут спасти от лишних калорий, однако сохраняя фигуру, вы теряете здоровье.

Хотя диетическая газировка может быть менее калорийной и сахарной, чем обычная газировка, она необязательно является здоровым выбором. Искусственные подсластители, такие как аспартам и сукралоза, обычно используемые в диетических газированных напитках, были предметом постоянных дебатов и споров относительно их потенциального воздействия на здоровье,

– предупреждает эксперт.



Газированные напитки без сахара не помогут похудеть / Фото Pexels

Интересно, что некоторые искусственные подсластители не исключают возможных проблем с избыточным весом, увеличивают риск диабета 2 типа и некоторых видов рака. Пострадает от такой полезной замены и кишечник, микрофлора которого очень чувствительно реагирует на вредные подсластители. Сбой в работе пищеварительной системы гарантирует вам проблемы со здоровьем всего организма, поэтому это своеобразный "ящик Пандоры", который вы глоток за глотком проглатываете, ожидая последствий.

Главным мотиватором навсегда отбросить идею потребления диетических напитков есть то, что подсластители увеличивают тягу к настоящему сахару. Это гарантирует вам срывы, переедание и увеличение веса.

Важно заметить, что диетическая газировка не является здоровым напитком, и ее не следует употреблять вместо воды или других увлажняющих напитков. Также важно обратить внимание на общее количество газированных напитков, как обычных, так и диетических,

– подчеркивает эксперт по похудению.

Она рекомендует отдавать предпочтение обычной воде или ароматизированным напиткам, которые уменьшают негативные последствия для здоровья. Также полезной альтернативой газировке станет комбуча. А если вы ищете дозу полезного кофеина, обратитесь к чашке чая – он хорошо бодрит и тонизирует.