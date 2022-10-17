Уникнути негативних наслідків та навіть перевернути ситуацію собі на користь допоможе правильний раціон. Які продукти нашкодять, а що варто додати у продуктовий кошик, розповідаємо далі.

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Які продукти негативно впливають на роботу мозку

Перероблене м'ясо

Науковцям вдалось з'ясувати, що перероблене м'ясо може вплинути на збільшення ризику появи деменції. Ми розповідали, від чого ще може розвиватись ця небезпечна хвороба.

Доданий цукор

Якщо ви звикли вживати чимало доданого цукру, то зауважте, що це негативно впливає на когнітивні функції. Цей продукт є майже всюди – у напоях, десертах, додатках до салатів тощо.



Краще утриматись від споживання доданого цукру / Фото Pexels

Рафіновані вуглеводи

Вони містяться у білому хлібі, випічці та сухих сніданках і майже не мають поживної цінності. Краще обирати цільнозернові продукти, бобові та овочі.

Які продукти позитивно впливають на роботу мозку

Цибуля

Вчені наполегливо рекомендують не оминати цей овоч через можливий неприємний запах, адже втратите ви багато. Особливо потрібна вона людям, робота яких потребує розумового навантаження. А весь секрет у рекордній кількості фолату, або вітаміну B9. Саме цей компонент відповідає за гарний кровотік до мозку та вміло знижує ризики розвитку серцево-судинних захворювань.

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Волоські горіхи

Вони прославились завдяки вмісту корисних жирів, тож їх варто поставити на перші позиції у список покупок. Весь секрет в альфа-ліноленовій кислоті та омега-3. Підтвердило винятковий вплив корисних хрустиків і дослідження, яке продемонструвало існування зв'язку між збільшенням споживання волоських горіхів та поліпшенням показників роботи мозку.



Не забувайте про горіхи у своєму раціоні / Фото Pexels

Куркума

Створення нових нейронних зв'язків колись вважалось фантастичним дійством для дорослих, проте тоді люди не знали про унікальні властивості куркуми. З часом вчені довели, що нейрони все ж можна синтезувати у дорослому віці. Зокрема, центром відкриття став нейротрофічний фактор мозку (BDNF), підвищувати рівень якого може саме куркума. Тож регулярне вживання цієї спеції подарує гарну пам'ять та забезпечить безперебійну роботу мозку.

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Насіння льону

Насіння льону також вже давно стало рекордсменом за вмістом омега-3 й альфа-ліноленової кислоти (ALA). Ефект такий самий, як і з горіхами: насіння льону знизить кров'яний тиск і покращить приплив крові до мозку. Тож це чудова профілактика інсультів.