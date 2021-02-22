Высокое давление поражает большое количество людей во всем мире. Хотя лекарства остаются основным методом борьбы с дискомфортом, спровоцированным гипертензией, существуют и естественные методы профилактики и борьбы с повышенным давлением.

Высокое кровяное давление – это опасное состояние, которое может нанести вред вашему сердцу. По статистике, во всем мире от него страдает около 1 миллиарда людей. Без соответствующего контроля эта патология провоцирует сердечные заболевания и инсульт. Читайте также Как снизить давление: зелень и специи, которые стоит включить в рацион уже сегодня Но есть и хорошие новости. Существует немало способов снизить артериальное давление без медикаментов. Вот 15 из них! Гуляйте и занимайтесь спортом



Занятия спортом положительно влияют на давление / Фото Pexels

Физические нагрузки – это одна из лучших вещей, которую вы можете добавить в свой график для контроля кровяного давления. Регулярные физические упражнения укрепляют сердце и улучшают перекачивание крови. Именно это помогает снизить давление в артериях.

Даже 150 минут умеренных физических упражнений (например, ходьба) или 75 минут интенсивных тренировок (бега) в неделю, способствуют снижению кровяного давления и улучшают состояние сердца.

Уменьшите потребление соли

Ряд исследований ассоциируют потребление соли с повышением кровяного давления и даже инсультом. Тем не менее ученые до сих пор сомневаются, что именно влияет на эту связь.

Во-первых, все люди по-разному перерабатывают натрий. Во-вторых, даже те у кого нормальное давление, могут страдать от повышенной чувствительности к соли. Поэтому, даже проведя обширные исследования, трудно установить точную причину взаимосвязи гипертензии и употреблением натрия.

Если у вас высокое кровяное давление, следует сократить употребление соли, чтобы проверить, как отказ от натрия повлияет на ваш организм.

Откажитесь от алкоголя

Наука утверждает, что 16% эпизодов повышенного давления связаны с употреблением алкоголя. Хотя некоторые исследования предполагают, что минимальное количество алкогольных напитков может благоприятно повлиять на работу сердца, следует понимать, что эти преимущества нивелируются из-за побочных эффектов.

Ешьте продукты, обогащенные калием

Именно калий помогает регулировать количество натрия в организме и уменьшает давление на сосуды. Среди продуктов, которые содержат достаточно калия, выделяют:

овощи, зелень, помидоры, картофель и батат;

фрукты, в частности дыня, бананы, авокадо, апельсины и абрикосы;

молочные продукты: молоко и йогурты;

тунец и лосось;

орехи и семена;

фасоль.

Ешьте продукты, обогащенные магнием

Магний – еще один важный минерал, который помогает сосудам расслабиться. По данным исследований, диета с продуктами, обогащенными магнием является эффективным методом предотвращения высокого кровяного давления. Чтобы получать достаточное количество минерала, добавьте в свой рацион овощи, молочные продукты, бобовые, курицу и цельнозерновые продукты

Ешьте продукты, обогащенные кальцием

Люди с дефицитом кальция чаще страдают от повышенного кровяного давления. Несмотря на то, что добавки кальция не продемонстрировали существенного снижения артериального давления, кальцийсодержащие диеты связанны с контролем гипертензии.

Для большинства взрослых рекомендация насчет кальция составляет 1000 миллиграммов в день. Для женщин старше 50 лет и мужчин старше 70 лет – это 1200 миллиграммов в день.

Откажитесь от кофе

Ни для кого не секрет, что кофеин вызывает мгновенный подъем артериального давления. Однако существует не так много доказательств, что регулярное употребление кофеина может привести к гипертензии. На самом деле, если сравнивать людей, употребляющих кофеин с теми, кто отказался от этого вещества, первая группа даже менее чувствительна к повышению давления и реже страдает от сердечных заболеваний. Одна из исследований показало, что кофеин оказывает наибольшее влияние на тех, кто употребляет его нерегулярно.

Но если вы чувствуете, что ваш организм чувствителен к кофеину, лучше отказаться от напитка на некоторые время и понаблюдать за изменениями самочувствия.

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Научитесь управлять стрессом

Стресс – это ключевой фактор повышения артериального давления. Когда вы находитесь в хроническом стрессе, ваше тело ускоряет пульс и сужает сосуды, вроде бы, готовясь к бегству. К тому же те, кто испытывают постоянный стресс, чаще употребляют алкоголь, вредную пищу и имеют нездоровые зависимости, например курения.

Чтобы снизить уровень стресса в своей жизни, попробуйте:

слушать успокаивающую музыку, которая способна расслабить нервную систему,

меньше работать. Переработки провоцируют стресс, связанный с высоким кровяным давлением.



Прослушивание музыки снижает стресс / Фото Pexels