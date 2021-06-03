Такая схема интервального голодания называется 16 на 8. Диетологи утверждают, что она нормализует уровень глюкозы и инсулина в крови. Во время голодания организм активно сжигает жировые запасы и не тратит энергию на переваривание пищи.

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Хотя сначала Джонс боролся с голодом и даже поймал себя на подсчете времени к следующему перекусу, он признался, что его тело быстро приспособилось к пропуску завтраков.

Главной интригой стало то, что Джонс решил не смотреть на свое тело целый месяц. Он зафиксировал результаты перед диетой, чтобы сравнить свой внешний вид в конце вызова. Ежедневное разглядывание себя перед зеркалом, по мнению блогера, нивелировало бы вау-эффект.

Почему интервальное голодание помогает худеть

30 дней интервального голодания – Видео с канала Goal Guys

Этот метод является эффективным, поскольку помогает достичь дефицита калорий. Джонс рассказал, что его типичный завтрак – 2 яйца, 2 тоста, тофу и салат из рукколы. Пропуская этот прием пищи, он значительно сократил количество принятых калорий.

Сначала блогер пытался готовить как можно больше пищи, чтобы наесться в течение 8-часового перерыва, но вскоре он понял, что организм не может переваривать так много продуктов, как это было раньше.

Интервальное голодание подходит не всем

Кроме потери веса, интервальное голодание связано со снижением артериального давления и снижением риска диабета. Однако некоторым людям такая диета противопоказана, поскольку может привести к расстройствам пищевого поведения, обморокам и проблемам со сном.

Чем закончился эксперимент



30 дней интервального голодания / Фото YouTube канал Goal Guys

На тридцатый день диеты Джонс сделал еще одно фото, чтобы сравнить свое тело до и после. Оказалось. что за месяц ему удалось сбросить 2,5 килограмм. Впрочем, чтобы повторить результат блогера, вам придется регулярно заниматься в спортзале, ходить на пробежки и хорошо высыпаться. Эти простые шаги помогут вам удержать оптимальный уровень энергии во время соблюдения любой диеты.