Лимонный сок обычно используется для приготовления еды или выпечки. Однако цитрусовые имеют немало преимуществ для здоровья, включая улучшение пищеварения, что является условием здорового похудения.

Лимонный сок имеет ряд преимуществ для здоровья, что связано с богатым содержанием витамина С и калия. Регулярное добавление лимонного сока в свой рацион помогает снизить вероятность развития диабета, а его антибактериальные свойства делают этот продукт находкой в сезон пониженного иммунитета.

Читайте также От черной смородины к помидорам: 20 продуктов с наибольшим содержанием витамина С

Лимоны богаты витамином С, кальцием, калием и фолиевой кислотой. Неудивительно, что сок этого цитрусового положительно влияет на организм.

Улучшает пищеварение



Чем полезен сок лимона / Фото Pexels

Лимоны богатые клетчаткой, которая стимулирует выработку ферментов и помогает избавиться от нежелательных отходов из организма. Лимонный сок, в свою очередь, обладает мощными диуретическими свойствами и устраняет задержку жидкости в организме.

Кроме этого сочетания мякоти лимона с кожурой фрукта снижает вероятность возникновения запоров.

Борется с камнями в почках

В мякоти цитрусовых плодов содержатся органические кислоты, среди которых наибольшее лимонной и яблочной. Именно они способствуют тому, что сок, выжатый из лимона, разрушительно влияет на камни в почках.

Однако плод влияет не на все виды камней. Растворению подвергаются только конкременты, состоящие из солей мочевой кислоты – ураты, образующиеся при повышении кислотности мочи. Соответственно, для их растворения достаточно сдвинуть в щелочную сторону pH урины. Лимонная кислота легко справляется с подобной задачей.

Под воздействием кислоты, содержащийся в лимоне, камни или полностью растворяются, или уменьшаются в размерах, а остатки легко и почти безболезненно выводится вместе с мочой.

Помогает похудеть



Сок лимона помогает похудеть / Фото Pexels

Сок и цедра лимона являются дополнительными поставщиками витамина С, антиоксидантов и пектина – вещества, которое продлевает ощущение сытости. Это приглушает наш аппетит в течение дня и соответственно защищает от импульсивных вредных перекусов с пустыми калориями.

Улучшает состояние кожи

Регулярное употребление лимонов очищает кожу, делая ее гладкой и сияющей. А витамин С способствует синтезу коллагена, придающего коже еще один защитный слой.

Снижает риск развития диабета

Содержание сахара в лимоне составляет всего лишь 2,5%, зато плод богат:

глюкозой – 0,8 – 1,3%;

фруктозой – 0,6 – 1%;

сахарозой – 0,7 – 1,2%.

А это означает, что при замене фруктово-ягодных напитков на сок лимона, у вас уменьшится риск диабета.

Еще одно преимущество сока лимона – его клетчатка. Именно она не дает возможности повысить уровень сахара сверх нормы и предотвращает резкие скачки глюкозы в крови.