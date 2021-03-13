Еда – это не только источник энергии, витаминов и микроэлементов, необходимых для жизни, но и способ снять стресс и порадовать себя чем-то приятным. Во время приема пищи в крови повышается уровень гормона серотонина, поэтому порой так сложно остановиться, не доев любимое блюдо, даже если порция явно великовата для нашего желудка.

Кажется, что для борьбы с перееданием достаточно просто воспитать силу воли. Однако иногда нужны эффективные приемы, которые помогут отказаться от лишнего кусочка пиццы прямо сейчас.

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Делимся простыми трюками, которые помогут съедать меньше и при этом получать от еды больше удовольствия.

Активизация рецепторов



Обратите внимание на цвет и консистенцию пищи / Фото Pexels

Мы часто живем на автопилоте, особенно, когда дело доходит до еды. Наш мозг видит раздражитель – вкусные продукты и формирует цель – доесть все, что попадает в поле зрения. Однако мы можем контролировать этот импульс, позволив себе небольшую паузу во время приема пищи.

В книге "Интуитивное питание" психотерапевтки Светланы Бронниковой описано упражнение "5 – 4 – 3 – 2 – 1". Оно помогает задержаться в настоящем моменте, переключить внимание и поймать ощущение свободы между импульсом и реакцией. Автор рекомендует выполнять ее во время приема пищи:

Назовите 1 запах, который вы сейчас чувствуете. Назовите 2 звуки, которые вы сейчас слышите (учитывается и стук собственного сердца). Опишите 3 телесных ощущений, которые сейчас испытывает ваше тело (текстура одежды, что прикасается к коже, температура, которую чувствуют ваши ноги, касающиеся земли). Назовите 4 цвета, которые вы видите вокруг. Назовите 5 предметов, которые находятся перед вами.

Этот простой трюк поможет вовремя переключиться и почувствовать, что вы уже сыты и пора выходить из-за стола.

Перекус по-французски

Почему все вредное такое аппетитное? А здоровая пища не вызывает никаких эмоций? Казалось, что это универсальные вопросы, однако они не актуальны для французов.

Джейми Кэт Каллан, авторка книги "Француженки не спят в одиночестве", рассказывает о простом способе с помощью которого французы превращают, любые обычные ритуалы в удовольствие.

Я считала, что француженка не стала бы ничего есть прямо из пакета. Однако во время недавней поездки в Париж я увидела молодых француженок в обеденный перерыв – они устроили пикник на одном из мостов через Сену. Был чудесный солнечный день, и две женщины ели что-то из пластиковых пакетов. Я подошла поближе, и тут до меня дошло, что это пакеты не с чипсами, а с нарезанным салатом латуком – молодыми нежными листьями. Я попробовала сделать то же самое дома, купила пакет зелени, чуть сбрызнула её оливковым маслом, приправила солью и свежемолотым перцем. Это удивительно сытно, и возникает то самое незабываемое ощущение, что всё, что лежит в пакете, – моё! К тому же это "всё" – солоноватое, хрустящее и очень-очень полезное

В 5 раз больше



В случае срыва, заставляйте себя есть больше / Фото Pexels

Итальянский психотерапевт Джорджио Нардоне разработал провокационный прием: вы назначаете себе сбалансированный режим питания по своему усмотрению (1500 – 2000 калорий в день) и во время приемов пищи едите все, что считаете нужным. Но если вы отошли от плана и позволили себе вредный перекус, то должны съесть это в пятикратном размере.

Если вы съедаете шоколадку, стоит съесть еще 5 шоколадок. Съели много торта – вас ждет еще 5 кусков. Звучит радикально, зато очень эффективно!

Вы или избегаете перекусов между приемами пищи или едите в 5 раз больше. Обычно после того, как мы просим пациентов придерживаться этой схемы, они 1 – 2 раза съедают больше, а потом перестают это делать, потому что объедаться становится не так приятно, как раньше.

Этот прием тренирует навык управлять ситуацией и вырабатывает привычку здорового контроля в отношениях с едой.

"Я это не ем" вместо "мне нельзя"

Запрет только усиливает искушение. Поэтому гораздо продуктивнее при виде аппетитной еды отказаться со словами: "Спасибо, я это не ем". Это срабатывает лучше, чем ответить: "Мне нельзя".

Все дело в разнице самоощущения. Когда вы принимаете решение – это делает вас хозяином положения. Формулировка "мне нельзя" делает вас жертвой.

"Заякориться"



Замените десерт цитрусовыми / Фото Pexels

Распространенная проблема для многих из нас – переедание вечерам. Уставшие после тяжелого дня, мы быстро съедаем ужин и после него не можем остановиться. Из-за этого на тарелке появляется добавка, потом перекус и десерт.

Попробуйте "заякориться": выбрать какой-либо продукт после которого вы больше не будете есть. Хорошие варианты – цитрусовые, также учтите, что яблоки стимулируют аппетит, поэтому от такого "якоря" стоит отказаться.