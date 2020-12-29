Иногда, чтобы потерять лишние килограммы необязательно посещать спортзал и отказываться от ужина. Ведь иногда главный враг нашего тела – привычные предметы, окружающие нас в быту.

Оказывается, что нас окружает множество предметов, которые провоцируют тягу к еде и заставляют нас переедать, сообщает Goodhouse. Из-за неравномерных порций, плохого сна и сигналах, которые стимулируют голод, мы не можем регулировать рацион, а значит – худеть.

Поэтому проверьте свой дом на наличие предметов из нашего списка.

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Большие тарелки

С такой посуды мы съедаем гораздо больше, чем нам необходимо. Это подтвердили и авторитетные исследования. По их результатам, использование тарелок, которые будут меньше на 3–4 см в диаметре, поможет вам контролировать порции и не переедать.

Слишком большие стаканы

То же самое касается и стаканов. Если вам сложно отказаться от напитков с высоким содержанием сахаров, попробуйте начать с уменьшения посуды для их употребления.

Выбирайте длинные и узкие стаканы, которые визуально создают иллюзию, что вы выпиваете достаточное количество газированных напитков или сока. Если после этого вас беспокоить жажда, выпейте простую воду. Ее, кстати, рекомендуется пить с низких стаканов.



Большие тарелки и стаканы увеличивают количество потребленной пищи / Фото Pexels

Шторы в спальне

Прозрачные шторы в вашей спальне делают ваш сон более чувствительным. Чем меньше мы высыпаемся, тем больше мы передаем.

Чтобы хорошо высыпаться и приглушить голод в течение следующего дня, обеспечьте в спальной комнате тотальную темноту. К слову, если вы не хотите менять шторы – приобретите маску для сна.

Телевизор и книга

Да, вы можете готовить пищу во время просмотра видео, сериалов или, слушая подкаст, но исключайте это, как только начнете трапезу.

Чем больше вы сосредоточиться на том, что вы едите – тем меньше шансов переесть.

Ноутбук и смартфон

То же самое касается ноутбуков и смартфонов. Кроме этого, эксперты отмечают, что постоянное сравнение себя с персонажами Инстаграма, может привести к расстройствам пищевого поведения, а фото пищи могут заставить нас оторваться от дел на незапланированный перекус.