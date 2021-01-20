Тадасана: поза для подтянутого живота и здоровой осанки – видео
Знакомство с йогой начинается с асан. Если просто – это статические положения тела в йоге, которые характеризуются умеренными движениями. Чтобы вы смогли самостоятельно освоить основные асаны, делимся короткими видеоинструкциями, которые помогут освоить технику и получить максимальный эффект.
Если вы давно мечтали начать занятия йогой в домашних условиях, то вам не обойтись без знания асан, сообщает Полезно 24. Чтобы приблизить вас к мечте, мы расскажем о базовых позах в йоге, продемонстрируем технику их выполнения, перечислим эффекты и противопоказания.
Читайте также: Йога для новичков: распространенные ошибки, которые снижают эффективность занятий
Начнем с самого простого. Асаны горы или тадасаны – позы стоя.
Техника выполнения
- Выпрямите спину, соедините стопы таким образом, чтобы с внешней стороны они располагались параллельно;
- напрягите и поднимите вверх коленные чашечки, одновременно напрягая задние бедренные мышцы;
- втягивайте живот, направляйте грудь вперед и старайтесь максимально выпрямить позвоночник и шею таким образом, чтобы они образовали одну натянутую линию;
- тянитесь затылком вверх;
- убедитесь, что каждая стопа берет на себя равномерный вес;
- опустите руки вдоль туловища, распрямите ладони и пальцы.
Оптимальное время пребывания в асане – 30 секунд. При этом важно следить за дыханием и контролировать равновесие.
Основные нюансы:
- нужно стоять ровно, прижимая пятки к полу (иначе осанка не улучшится);
- не нужно поднимать подбородок слишком сильно;
- не стоит разводить стопы в разные стороны.
Эффект
Люди редко придают значения тому, как они стоят и ходят. Кто-то привык переносить вес на одну ногу, кто-то – на пятки или внутреннюю сторону стопы. Это легко установить по наиболее изношенным участкам подошвы. Именно они укажут на какую часть стопы переносится больше всего веса.
Из-за неумения равномерно распределять вес тела, мы страдаем от деформаций позвоночника, боли в шее и усталости. Однако йога учит искать баланс и чувствовать потребности своего тела.
Тадасана задействует бедра, а также способствует втягиванию живота и выравниванию грудной клетки. Если в положении стоя вес тела приходится только на пятки, бедра и таз становятся неповоротливыми, живот выпячивается вперед, а все тело "падает назад". Поэтому мы чувствуем напряжение в позвоночнике.
Несколько секунд в предложенной асане способны:
- улучшить тонус и укрепить внешние и внутренние мышцы живота,
- улучшить осанку и обеспечить правильный рост позвоночных костей,
- устранить спинные нервы и улучшить гибкость суставов.
Противопоказания
Асана не рекомендуется там, у кого наблюдается бессонница, головная боль, низкое давление, диарея и цереброваскулярные заболевания.
Поделиться новостью