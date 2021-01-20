Знакомство с йогой начинается с асан. Если просто – это статические положения тела в йоге, которые характеризуются умеренными движениями. Чтобы вы смогли самостоятельно освоить основные асаны, делимся короткими видеоинструкциями, которые помогут освоить технику и получить максимальный эффект.

Если вы давно мечтали начать занятия йогой в домашних условиях, то вам не обойтись без знания асан, сообщает Полезно 24. Чтобы приблизить вас к мечте, мы расскажем о базовых позах в йоге, продемонстрируем технику их выполнения, перечислим эффекты и противопоказания.

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Начнем с самого простого. Асаны горы или тадасаны – позы стоя.

Тадасана (самастхити) – это исходная асана, которая в переводе с санскрита означает "неподвижная гора" и применяется для того, чтобы вы смогли войти в спокойное положение.

Техника выполнения

Выпрямите спину, соедините стопы таким образом, чтобы с внешней стороны они располагались параллельно;

напрягите и поднимите вверх коленные чашечки, одновременно напрягая задние бедренные мышцы;

втягивайте живот, направляйте грудь вперед и старайтесь максимально выпрямить позвоночник и шею таким образом, чтобы они образовали одну натянутую линию;

тянитесь затылком вверх;

убедитесь, что каждая стопа берет на себя равномерный вес;

опустите руки вдоль туловища, распрямите ладони и пальцы.

Оптимальное время пребывания в асане – 30 секунд. При этом важно следить за дыханием и контролировать равновесие.

Основные нюансы:

нужно стоять ровно, прижимая пятки к полу (иначе осанка не улучшится);

не нужно поднимать подбородок слишком сильно;

не стоит разводить стопы в разные стороны.

Эффект

Люди редко придают значения тому, как они стоят и ходят. Кто-то привык переносить вес на одну ногу, кто-то – на пятки или внутреннюю сторону стопы. Это легко установить по наиболее изношенным участкам подошвы. Именно они укажут на какую часть стопы переносится больше всего веса.

Из-за неумения равномерно распределять вес тела, мы страдаем от деформаций позвоночника, боли в шее и усталости. Однако йога учит искать баланс и чувствовать потребности своего тела.

Тадасана задействует бедра, а также способствует втягиванию живота и выравниванию грудной клетки. Если в положении стоя вес тела приходится только на пятки, бедра и таз становятся неповоротливыми, живот выпячивается вперед, а все тело "падает назад". Поэтому мы чувствуем напряжение в позвоночнике.

Несколько секунд в предложенной асане способны:

улучшить тонус и укрепить внешние и внутренние мышцы живота,

улучшить осанку и обеспечить правильный рост позвоночных костей,

устранить спинные нервы и улучшить гибкость суставов.

Противопоказания

Асана не рекомендуется там, у кого наблюдается бессонница, головная боль, низкое давление, диарея и цереброваскулярные заболевания.