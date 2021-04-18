Желание заниматься спортом – это прекрасно, особенно, если подкрепить этот процесс консультациями профессионального тренера. Он должен помочь разобраться в основах дисциплины, рассказать о технике, способах достижения желаемых результатов и предупредить о рисках травматизации.

К сожаленью, в реальной жизни иногда бывает иначе: на тренировках можно столкнуться с унижениями, неопытностью, равнодушием и ничем не подкрепленными советами. Чтобы вы не сталкивались с подобным негативом, разберем несколько фраз, которые свидетельствуют, что вам лучше подыскать другого тренера.

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Тренируемся по методике с инстаграма

Порог входа в профессию сегодня невысок, а убедительно выглядеть в соцсетях могут даже люди, у которых совсем нет профильных знаний. Возможность работать тренером в фитнес-клубах, например, есть не только у тех, кто закончил профильное высшее учебное заведение, но и у выпускников быстрых курсов.

Обращайте внимание на образование тренера и на то, где он получает дополнительные знания.

Для эффективной работы тренеру недостаточно знать, какие упражнения посоветовать, он должен разбираться в строении мышц и организма в целом. Помните, что безопасность превыше всего.

Не ешьте после 6

Популярный совет, который можно услышать даже от тренера.

На самом деле это миф: чтобы уменьшить вес, стоит сбалансировано питаться и не пренебрегать физической активностью. Привычка не есть после 6, особенно, если вы ложитесь спать ближе к полуночи, приведет к чрезмерному голоду.

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У тренера должны быть базовые знания о питании, но и даже это не делает его профессиональным диетологом. То же касается и рекомендаций насчет диет, БАДов и витаминов. Если вы действительно хотите нормализовать рацион – обратитесь к профессионалам.

Не жалейте себя и не ленитесь

Идея тренироваться "через не могу" возникла не на пустом месте. Вы действительно не сможете достичь эффекта без легкого дискомфорта от перегрузки. Другое дело, когда тренер игнорирует сигналы вашего организма о боли и истощении.

Если тренер обвиняет вас в том, что вы не можете справиться с нагрузками – время задуматься о поисках более чуткого специалиста.

Здесь у вас проблемная зона

Вы можете заниматься спортом не только из-за желания похудеть. Заинтересованность определенной активностью или желание больше двигаться – тоже популярный мотив. Тем не менее часто тренеры сами навязывают мнение, что у вас на теле есть недостатки, которые нужно устранить.

Еще хуже, если тренер начинает стыдить вас за ваш вес или внешний вид. Этот инструмент мотивации может негативно отразиться на вашем ментальном здоровье, а человек, который использует такие методы, не может быть хорошим специалистом.

Уберем жир вот в этой области

Громкое обещание отточить желанную фигуру – популярный способ заманить клиентов. Однако наука неоднократно предупреждала, что невозможно худеть выборочно. Значит, тренер, который обещает вам золотые горы недоговаривает всей правды, либо не знает своего дела.

Я лучше знаю, что вам нужно

К сожалению, в фитнес-индустрии, встречаются тренеры, которые считают, что профильное образование дает право надиктовывать клиентам собственные правила. Да, они действительно имеют большую теоретическую базу и опыт, но только вы понимаете почему вы пришли на занятие и какой результат вам нужен.

Если тренер не интересуется комфортно ли вам, навязывает слишком тяжелые или неприятные для вас нагрузки, а также не спрашивает чего вы хотите от занятий, вероятно, вам не по пути.

Просто делайте (закатывает глаза)

В идеальном мире тренер не просто предлагает комплекс упражнений, но и объясняет, что и зачем вы делаете. Кроме того, он должен составлять план тренировок, а если речь о персональных занятия – подстраивать их под ваши нужды. Но если тренер каждый раз импровизирует и еще сердится за то, что вы ставите ему дополнительные вопросы, следует обратиться еще к кому-то.

Тренер вообще не говорит, а смотрит в телефон

Если персональный тренер проводит в телефоне все время, пока вы тренируетесь, это повод задуматься.

Конечно, бывают экстренные ситуации, но они явно не могут происходить все время. Кроме того, одна из задач тренера – следить за тем, как вы занимаетесь, и вовремя поправлять технику, чтобы вы действовали эффективнее и не навредили себе в процессе.