Сезонная аллергия не за горами: как предотвратить возникновение поллиноза
На календаре весна. Природа постепенно просыпается от зимнего сна. Любуются своей красотой первоцветы. На деревьях появляются почки. К сожалению, активный период цветения нравится не всем, ведь у некоторых из нас он ассоциируется с началом сезонной аллергии – состоянием, которое является реакцией иммунной системы на раздражители окружающей среды.
Обычно агрессивные растения - аллергены, неприхотливы к месту роста и климатических условий, поэтому распространяются по планете и оказывают раздражающее воздействие на людей всего мира.
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Заболевание может проявляться следующими симптомами:
- Со стороны глаз – покраснение, слезотечение, ощущение "пылинки" в глазу, боязнь света, зуд.
- Со стороны носа – насморк, чихание, зуд, заложенность, ухудшение обоняния, выделение слизи жидкой, прозрачной консистенции.
- Со стороны дыхательной системы – одышка, утруднённое и учащенное дыхание, приступы удушья (при пыльцевой бронхиальной астме), частый сухой и изнурительный кашель.
- Со стороны кожи – атопический дерматит (сыпь).
Приведенные симптомы сопровождаются слабостью, головной болью, повышенной утомляемостью, потерей аппетита и по всем признакам напоминают ОРВИ. Отличительной чертой между вирусной инфекцией и сезонной аллергией является отсутствие повышенной температуры тела при поллинозе.
Аллергия сопровождается слезотечением и чиханием / Фото Pexels
Сезонная аллергия значительно ухудшает качество жизни человека и продолжается в течение долгого периода. Именно поэтому многих людей волнуют вопросы: можно ли предупредить сезонную аллергию? Существуют лекарства, которые помогут ее избежать и одновременно не нанесут вреда организму?
Этого равновесия можно достичь двумя способами:
- приспособить организм к негативному воздействию аллергенов внешней среды;
- вернуть иммунную систему к нормальному реагированию на посторонние раздражители.
Сценарий первого варианта событий возможен при условии введения микродоз аллергена, с постепенным увеличением его концентрации, пока организм не прекратит воспринимать аллерген как раздражающий фактор. Такая терапия длится долго, иногда годами и не всегда оказывается эффективной.
Второй принцип лечения – это непосредственное влияние на токсины:
- внутренние, образующиеся в организме
- чужеродные, которые попадают извне и провоцируют развитие болезни.
Аллергия – признак ослабленной иммунной системы организма / Фото Pexels
Как восстановить защитные силы организма
Выведение токсинов и сбалансирования внутреннего равновесия – залог восстановления собственных защитных сил организма.
Препараты для детоксикации организма / Фото Heel
Согласно рекомендациям профессора Марьяновского, для детоксикации можно применять комплексные натуральные препараты. Их использование целесообразно за 3 – 6 недель до прогнозируемого периода обострения аллергии. Это поможет уменьшить уровень интоксикации в организме и усилить свои факторы защиты. Среди рекомендуемых средств:
- Капли Лимфомиозот – обеспечивают выведение токсинов и нормализует работу лимфатической системы, что важно для поддержания активного иммунитета.
- Капли Нукс вомика-Гомаккорд – способствуют нормализации работы пищеварительной системы и ускоряют выведение токсинов.
- Капли Берберис Гомаккорд – поддерживают дренажную функцию мочевыделительной системы.
Суточную дозу выше указанных препаратов (по 30 капель каждого) можно растворить в 1 литре воды и постепенно выпить в течение дня.
Спрей на натуральной основе / Фото Heel
В случае, когда аллергический ринит все же появился, можно применять спрей на натуральной основе Эуфорбиум композитум Назентропфен С. Его натуральные компоненты способствуют восстановлению носового дыхания и дренажа придаточных пазух носа, облегчают течение болезни, существенно уменьшают риск возникновения осложнений и хронизации процесса.
Применение препарата рекомендовано при сезонной аллергии. Он не вызывает привыкания даже при длительном применении. Имеет минимум побочных эффектов, связанных в основном с индивидуальной чувствительностью к компонентам. Его применение возможно у беременных, пожилых людей и у детей с 2-х лет.
Препараты на натуральной основе является удачной альтернативой стандартным лекарственным средствам. Поскольку в отличие от привычных препаратов, применяемых в терапии аллергического ринита, им не свойственно вызывать дополнительные аллергические и другие нежелательные реакции.
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