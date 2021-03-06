На календаре весна. Природа постепенно просыпается от зимнего сна. Любуются своей красотой первоцветы. На деревьях появляются почки. К сожалению, активный период цветения нравится не всем, ведь у некоторых из нас он ассоциируется с началом сезонной аллергии – состоянием, которое является реакцией иммунной системы на раздражители окружающей среды.

Обычно агрессивные растения - аллергены, неприхотливы к месту роста и климатических условий, поэтому распространяются по планете и оказывают раздражающее воздействие на людей всего мира.

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Заболевание может проявляться следующими симптомами:

Со стороны глаз – покраснение, слезотечение, ощущение "пылинки" в глазу, боязнь света, зуд.

– покраснение, слезотечение, ощущение "пылинки" в глазу, боязнь света, зуд. Со стороны носа – насморк, чихание, зуд, заложенность, ухудшение обоняния, выделение слизи жидкой, прозрачной консистенции.

– насморк, чихание, зуд, заложенность, ухудшение обоняния, выделение слизи жидкой, прозрачной консистенции. Со стороны дыхательной системы – одышка, утруднённое и учащенное дыхание, приступы удушья (при пыльцевой бронхиальной астме), частый сухой и изнурительный кашель.

– одышка, утруднённое и учащенное дыхание, приступы удушья (при пыльцевой бронхиальной астме), частый сухой и изнурительный кашель. Со стороны кожи – атопический дерматит (сыпь).

Приведенные симптомы сопровождаются слабостью, головной болью, повышенной утомляемостью, потерей аппетита и по всем признакам напоминают ОРВИ. Отличительной чертой между вирусной инфекцией и сезонной аллергией является отсутствие повышенной температуры тела при поллинозе.



Аллергия сопровождается слезотечением и чиханием / Фото Pexels

Сезонная аллергия значительно ухудшает качество жизни человека и продолжается в течение долгого периода. Именно поэтому многих людей волнуют вопросы: можно ли предупредить сезонную аллергию? Существуют лекарства, которые помогут ее избежать и одновременно не нанесут вреда организму?

Ученые доказали: аллергия – признак ослабленной иммунной системы организма. Обычно она свидетельствует о потере организмом внутреннего равновесия, вследствие воздействия внешних факторов. Поэтому главная цель лечения аллергии – восстановление нарушенного внутреннего баланса.

Этого равновесия можно достичь двумя способами:

приспособить организм к негативному воздействию аллергенов внешней среды;

к негативному воздействию аллергенов внешней среды; вернуть иммунную систему к нормальному реагированию на посторонние раздражители.

Сценарий первого варианта событий возможен при условии введения микродоз аллергена, с постепенным увеличением его концентрации, пока организм не прекратит воспринимать аллерген как раздражающий фактор. Такая терапия длится долго, иногда годами и не всегда оказывается эффективной.

Второй принцип лечения – это непосредственное влияние на токсины:

внутренние, образующиеся в организме

чужеродные, которые попадают извне и провоцируют развитие болезни.



Аллергия – признак ослабленной иммунной системы организма / Фото Pexels

Как восстановить защитные силы организма

Выведение токсинов и сбалансирования внутреннего равновесия – залог восстановления собственных защитных сил организма.

Препараты для детоксикации организма / Фото Heel

Согласно рекомендациям профессора Марьяновского, для детоксикации можно применять комплексные натуральные препараты. Их использование целесообразно за 3 – 6 недель до прогнозируемого периода обострения аллергии. Это поможет уменьшить уровень интоксикации в организме и усилить свои факторы защиты. Среди рекомендуемых средств:

Капли Лимфомиозот – обеспечивают выведение токсинов и нормализует работу лимфатической системы, что важно для поддержания активного иммунитета.

– обеспечивают выведение токсинов и нормализует работу лимфатической системы, что важно для поддержания активного иммунитета. Капли Нукс вомика-Гомаккорд – способствуют нормализации работы пищеварительной системы и ускоряют выведение токсинов.

– способствуют нормализации работы пищеварительной системы и ускоряют выведение токсинов. Капли Берберис Гомаккорд – поддерживают дренажную функцию мочевыделительной системы.

Суточную дозу выше указанных препаратов (по 30 капель каждого) можно растворить в 1 литре воды и постепенно выпить в течение дня.

Спрей на натуральной основе / Фото Heel

В случае, когда аллергический ринит все же появился, можно применять спрей на натуральной основе Эуфорбиум композитум Назентропфен С. Его натуральные компоненты способствуют восстановлению носового дыхания и дренажа придаточных пазух носа, облегчают течение болезни, существенно уменьшают риск возникновения осложнений и хронизации процесса.

Применение препарата рекомендовано при сезонной аллергии. Он не вызывает привыкания даже при длительном применении. Имеет минимум побочных эффектов, связанных в основном с индивидуальной чувствительностью к компонентам. Его применение возможно у беременных, пожилых людей и у детей с 2-х лет.

Препараты на натуральной основе является удачной альтернативой стандартным лекарственным средствам. Поскольку в отличие от привычных препаратов, применяемых в терапии аллергического ринита, им не свойственно вызывать дополнительные аллергические и другие нежелательные реакции.

Аллергия всегда имеет индивидуальный характер поэтому при лечении препаратами, необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией на лекарственные средства.