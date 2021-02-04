Независимо от того, являются ли они вашими любимыми гарнирами, или это лишь пища, которую вы употребляете, потому что должны, – брокколи и цветная капуста считаются полезными продуктами, способными улучшить работу кишечника и насытить организм антиоксидантами. Но даже они отличаются калорийностью и количеством витаминов. Поэтому попробуем проанализировать, что лучше всего подойдет для вашей диеты.

Источник: Greatist

Оба крестоцветных славятся антиоксидантами, высоким содержанием витамина С и низкой калорийностью. Поскольку они являются представителями Brassicaceae, неудивительно, что и брокколи, и цветная капуста, похожи не только визуально, но и по своему воздействию на наш организм.

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Но даже несмотря на общие корни, эти овощи имеют несколько отличий. Именно о них мы сегодня и поговорим подробнее.

Что выбрать

И брокколи и цветная капуста обеспечивают организм большим количеством похожих питательных веществ, но их количество все же отличается.