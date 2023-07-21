Если вы чувствуете вину за то, что любите несколько часов поспать посреди дня, не огорчайтесь, ведь недавние исследования показали, что это может быть очень полезно для здоровья.

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Чем полезна дрема

Эксперимент, проведённый британскими учеными, показал, что существует связь между регулярным дневным сном и когнитивными функциями и структурой мозга. Оказывается, если вы будете дремать каждый день, существуют шансы того, что ваш общий объем мозга увеличится, а именно это играет важную роль в здоровье и риске смертности.

Однако важно помнить, что исследования не показали связи между дневным сном и зрительной памятью. Также не стоит злоупотреблять этим отдыхом – если вы будете спать дольше 30 минут, вы можете погрузиться в глубокий сон, а это может повредить вашему графику сна ночью.

Также важно учесть и другие исследования, которые показали, что дневная сиеста может привести к увеличению веса тела, повышению уровня сахара и артериального давления. Кроме того, люди, дремлющие среди дня, имеют более высокий риск получить болезнь Альцгеймера в старости.



Спать днем нужно не больше 20 минут / Фото Pexels

Идеальная продолжительность сна днем – 20 минут. Если после такого сна вы чувствуете прилив энергии – это прекрасно, но если вы хотите спать дольше и потом тяжело просыпаетесь, это может свидетельствовать о недостатке ночного сна.

Чтобы восстановить его, попробуйте каждый день ложиться спать в одно и то же время. Спальня должна быть прохладной, темной и тихой, чтобы быть идеальной средой для сна. И, наконец, избегайте кофеина по крайней мере за шесть часов до сна.

Если вы выпили чашку кофе, но не получили мгновенного эффекта пробуждения, возможно, вы выбрали неправильное время для этого. Что следует учесть при потреблении кофе – узнайте в материале.