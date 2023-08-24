Овсянка – очень распространенная каша, которую можно приобрести в любом магазине, и недаром она является столь популярным завтраком. Ее можно готовить во множество разных способов, делать соленой или сладкой, и все равно она принесет вашему организму немало преимуществ.

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Чем полезна овсянка

Овес, из которого и готовится овсяная каша, очень питательный и содержит много углеводов и клетчатки, которые необходимы для сбалансированной работы организма. Овсяная каша также является отличным источником белка, в котором содержится немало незаменимых аминокислот.

А целозерный овес еще и богат антиоксидантами и полезными растительными соединениями, полифенолами. Эти вещества помогают снизить артериальное давление и расширить кровеносные сосуды, что впоследствии способствует лучшему кровотоку.



Овсянка содержит много антиоксидантов и белка / Фото Pexels

В этой каше также можно найти немало бета-глюкана, одного из типов растворимой клетчатки. Он образует густой гелеобразный раствор в кишечнике и приносит целый ряд преимуществ организму.

В частности, бета-глюкан отвечает за:

снижение уровня глюкозы в крови;

усиленный рост полезных бактерий в пищеварительном тракте;

регуляцию диабета 2-го типа.

Необходимо добавить этот продукт в свой рацион и тем людям, которые испытывают проблемы с сердечно-сосудистой системой. Один из основных факторов риска болезней, связанных с сердцем – высокий уровень холестерина, а овес помогает снизить его.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Попытаться есть больше овсянки следует и тем, кто хочет следить за уровнем сахара в крови. Особенно полезна эта каша будет для людей, страдающих ожирением или диабетом 2-го типа. Эти положительные эффекты связаны со способностью бета-глюкана задерживать опорожнение желудка и всасывание глюкозы в кровь.