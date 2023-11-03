Возможно, вы любите готовить тыквенный суп или кашу, однако вы могли даже не подозревать, что эти блюда делают с вашим здоровьем. В тыкве есть невероятное количество полезного для глаз бета-каротина и других антиоксидантов, а также витаминов и минералов. О главных причинах есть тыква рассказала диетология Симон Арунян.

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Полезен для глаз

Вы точно знаете о пользе моркови для глаз, но это не единственный овощ, который может защитить зрение. Поверьте, тыква не менее полезна, ведь содержит схожие питательные вещества – а именно витамин А в форме бета-каротина, и именно он придает овощу оранжевый цвет.

Витамин А является одним из ключевых элементов для белка сетчатки глаза и необходим для нормального функционирования роговицы.

Уменьшает риск хронических заболеваний

Тыква – это растительная пища, в которой есть много клетчатки, минералов, витаминов и антиоксидантов. И все эти вещества могут помочь избежать многочисленных заболеваний.

Вы могли этого не знать, но многие взрослые люди не потребляют достаточно клетчатки, но именно она может уменьшить риски многочисленных сердечно-сосудистых заболеваний, а также контролирует уровень сахара в крови.



Тыква может защитить от многих болезней / Фото Pexels

Кроме того, антиоксиданты, которых немало в этом овоще, могут защитить от окислительного стресса, который может привести к раку, неврологических и респираторных заболеваний.

Поддерживает здоровье кожи

Антиоксиданты из тыквы также необходимы для здоровья кожи – особенно витамин С. Если вы не употребляете достаточно этого витамина, ваша кожа может стать ломкой, а раны будут медленно залечиваться.

Также этот витамин может даже оградить вас от вредного ультрафиолетового излучения.