Офис на матрасе: что может произойти с вашим телом, если вы долго работаете с кровати
Офис на матрасе собственной кровати, казалось бы, - вершина мечтаний. Однако реальность такова, что работа лежа может вызвать множество проблем со здоровьем: как психологических, так и физических.
По мнению экспертов, больше всего от работы в постели могут пострадать молодые люди. Это обусловлено тем, что они не сразу почувствуют негативные последствия на свое здоровье.
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Эргономические риски
- Эксперты по здравоохранению исследовательской клиники Мейо утверждают, что от постоянного пребывания в горизонтальном положении прежде всего страдает осанка.
- Ваша шея, спина, бедра и другие части тела постоянно напряжены, когда вы лежите на мягкой поверхности.
- Со временем могут начаться головные боли, развиться сутулость, артрит, боль в костях, связках и мышцах шеи.
Работа в постели может вызвать проблемы со здоровьем / Фото pexels
Гигиена сна
Специалисты по сна Университета Джона Хопкинса в американском штате Мэриленд считают, что работа в постели также вредна для производительности и привычек сна.
Они объясняют, что существует так называемое понятие гигиены сна. Когда вы надеваете пижаму на ночь – это хорошая гигиена сна, ведь она сигнализирует вашему организму, что пора спать. А если вы в постели прокручиваете ленту в соцсетях, читаете сообщения или нагромождаете свою голову разными мыслями, это – плохая гигиена сна.
Итак, когда вы устраиваетесь в постель с ноутбуком, телефоном и другими необходимыми вещами, которые ежедневно требует ваша работа, ваш мозг и тело со временем перестают ассоциировать постель с отдыхом. Это является причиной того, почему пандемия привела к "коронасомнии" – глобальному всплеску бессонницы и расстройств сна, которые сопровождал COVID-19.
Можно нарушить режим сна, работая в постели / Фото pexels
Эксперты считают, что нарушение сна или боль в теле, или и то и другое, будет означать, что вы будете менее продуктивными, креативными и целеустремленными. Соответственно от этого может пострадать качество работы.
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Советы тем, кто и дальше будет работать в постели
- Попытайтесь как можно ближе воссоздать позу сидения в вертикальном положении и избегайте напряжения в любой части вашего тела.
- Сверните подушку и подложите ее под поясницу для поддержки, также подложите подушки под колени.
- Если есть возможность отделить дисплей от клавиатуры, поставьте его на уровне глаз или чуть выше.
- Не работайте за компьютером, лежа на животе, ведь эта позиция очень напрягает шею и локти.
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