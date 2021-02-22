Офис на матрасе собственной кровати, казалось бы, - вершина мечтаний. Однако реальность такова, что работа лежа может вызвать множество проблем со здоровьем: как психологических, так и физических.

По мнению экспертов, больше всего от работы в постели могут пострадать молодые люди. Это обусловлено тем, что они не сразу почувствуют негативные последствия на свое здоровье.

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Эргономические риски

Эксперты по здравоохранению исследовательской клиники Мейо утверждают, что от постоянного пребывания в горизонтальном положении прежде всего страдает осанка.

Ваша шея, спина, бедра и другие части тела постоянно напряжены, когда вы лежите на мягкой поверхности.

Со временем могут начаться головные боли, развиться сутулость, артрит, боль в костях, связках и мышцах шеи.



Работа в постели может вызвать проблемы со здоровьем / Фото pexels

Гигиена сна

Специалисты по сна Университета Джона Хопкинса в американском штате Мэриленд считают, что работа в постели также вредна для производительности и привычек сна.

Они объясняют, что существует так называемое понятие гигиены сна. Когда вы надеваете пижаму на ночь – это хорошая гигиена сна, ведь она сигнализирует вашему организму, что пора спать. А если вы в постели прокручиваете ленту в соцсетях, читаете сообщения или нагромождаете свою голову разными мыслями, это – плохая гигиена сна.

Итак, когда вы устраиваетесь в постель с ноутбуком, телефоном и другими необходимыми вещами, которые ежедневно требует ваша работа, ваш мозг и тело со временем перестают ассоциировать постель с отдыхом. Это является причиной того, почему пандемия привела к "коронасомнии" – глобальному всплеску бессонницы и расстройств сна, которые сопровождал COVID-19.



Можно нарушить режим сна, работая в постели / Фото pexels

Эксперты считают, что нарушение сна или боль в теле, или и то и другое, будет означать, что вы будете менее продуктивными, креативными и целеустремленными. Соответственно от этого может пострадать качество работы.

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Советы тем, кто и дальше будет работать в постели