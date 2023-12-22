По ее словам, холестерин необходим для нормальной работы организма человека. Мы привыкли делить холестерин на два типа – хороший и плохой. Но для нашего организма важен баланс, ведь без холестерина нам будет тяжело существовать.
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Холестерин необходим для выработки:
- витамина D;
- кортизола;
- эстрогена;
- тестостерона;
- играет немаловажную роль в деятельности нервной и иммунной системы.
Но если у нас повышенный холестерин, то это не очень хорошо, и нам приходится от него избавляться. Снизить холестерин в нашем организме помогут определенные продукты, которые выделила диетолог Наталья Самойленко.
Миндаль является полезным для здоровья сердца и содержит много растворимой клетчатки, что помогает снизить уровень холестерина.
В гречке содержится клетчатка, флавоноиды и биоактивные пептиды, снижающие уровень высокого холестерина.
Для снижения холестерина полезно употреблять гречку / Фото Pexels
Употребление яблок повышает здоровый уровень липидов в крови. А вот авокадо содержат фитостеролы, нейтрализующие плохой холестерин, поступающий в организм с пищей. Фасоль связывает холестерин и препятствует его всасыванию в кровь.
Рыба и морепродукты также оказывают положительное влияние на снижение плохого холестерина. Лосось, тунец, скумбрия, форель, семга, палтус, сельдь содержат много противовоспалительных омега-3, замедляющих развитие жировых бляшек на стенках сосудов и снижающих уровень холестерина.
Наталья Самойленко отмечает, что для полноценной питательной диеты вам не стоит забывать о физической активности, стараться спать не менее 7 часов в сутки, ограничить употребление алкоголя и поддерживать здоровую массу тела. Эти факторы важны для контроля уровня холестерина.