Несмотря на это, после 30 вы можете почувствовать изменения в здоровье сердца, костей, мышечной ткани или жировых отложениях. Чтобы не испытывать проблем, нужно избегать следующих пищевых привычек.
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Какие пищевые привычки оказывают негативное влияние на человеческий организм
Мало кальция или витамина D
Эти два вещества помогут держать в тонусе вашу костную ткань. Кальций нужен организму для укрепления и развития костей, а витамин D защищает при переломах и воспалениях. Недостаточное потребление этого может повысить риск остеопороза и переломов. Употреблять нужно молочные продукты, листовую зелень, чернослив и молоко. Также нужно получать достаточное количество солнечного света или принимать добавки с витамином D.
Мало заботы о сердце и кишечнике
Сосредоточение внимания на цельнозерновых продуктах, "хороших" жирах, фруктах, овощах и жирной рыбе может помочь поддержать здоровье сердца, а проактивный подход к поддержке сердца еще до наступления менопаузы – мудрая идея,
– говорит диетолог Лорен Манакер.
Клетчатка очень важна в этом процессе. Она может снизить уровень холестерина, снизить кровяное давление и помочь справиться с воспалением в организме. А еще это вещество важно для здоровья кишечника. Есть нужно киви, топинамбур, овес, бананы, бобовые и орехи.
Питайтесь правильно всегда, особенно после 30 / Фото Pexels
Потребление добавленного сахара
Важно контролировать, сколько сахара вы употребляете. Переход на углеводы с низким гликемическим индексом, а также выбор углеводов, содержащих определенный тип пребиотика под названием резистентный крахмал, может способствовать как лучшей регуляции уровня сахара в крови, так и повышению чувствительности клеток к инсулину, что в совокупности может помочь сохранить стройность и предотвратить любые негативные последствия метаболизма с возрастом.
Избегать следует белый хлеб, хлебобулочные изделия с рафинированным сахаром, крекеры, сладкие хлопья и т.д. Есть рекомендуется коричневый рис, овсяные хлопья, листовую зелень и цельнозерновой хлеб.
Бурные гулянья, как в 20
Следует помнить, что любая доза алкоголя – вредна. А если вы решили припомнить свои студенческие вечеринки, то это нехорошо, ведь потребление избыточного количества алкоголя связано с увеличением веса, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими метаболическими расстройствами.
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Недостаточно белка
Мышечная ткань меняется после 30 лет, поэтому нужно есть продукты с высоким содержанием белка. На помощь придут греческий йогурт, бобовые и чечевица, яйца, творог, тофу, рыба, нежирное мясо и птица. Они будут гарантировать, что вы будете сытыми и одновременно будете поддерживать мышечную массу.