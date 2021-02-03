Тест для родителей: что нужно знать, чтобы уберечь детей от травм
Главная ответственность за здоровье малыша лежит на родителях. Следовательно, вы должны хорошо понимать, что приводит к травмам, как их избежать, а также, какие меры предосторожности помогут минимизировать риски. Чтобы проверить точность своих знаний – пройдите короткий тест.
Источник: 24 канал
Основные причины детских травм, связанные с опасностями внешней среды, недолговечностью бытовых вещей и невнимательностью озабоченных родителей. А когда это накладывается на естественный интерес малышей, которые только осваивают мир, может случиться немало роковых ситуаций. Ожоги, переломы, отравления и вывихи – это лишь часть того, с чем сталкиваются родители.
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Поэтому вы должны создать для детей безопасные условия отдыха и обучения. Чтобы проверить, как вы справитесь этой задачей – пройдите простой тест на знание основных правил безопасности.
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Как избежать травматизации
Чтобы избежать травм, соблюдайте эти простые правила:
- воспитывайте в ребенке осмотрительность и осторожность.
- Регулярно рассказывайте об небезопасности шалостей на балконах и лестницах. Приучите ребенка крепко держаться за перила во время подъема и спуска.
- Не позволяйте ребенку залезть на высокие деревья и постройки.
- Информируйте ребенка, об опасности канализационных люков, подвалов и канав.
- Во время прогулки проверяйте качели и спортивный инвентарь на детской площадке перед катанием или тренировках, не играйте с детьми на необорудованных или поврежденных детских площадках.
- Обходите участки, где проводят ремонтные работы.
- Не открывайте окна настежь в помещении, где находится ребенок.
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