Главная ответственность за здоровье малыша лежит на родителях. Следовательно, вы должны хорошо понимать, что приводит к травмам, как их избежать, а также, какие меры предосторожности помогут минимизировать риски. Чтобы проверить точность своих знаний – пройдите короткий тест.

Источник: 24 канал

Основные причины детских травм, связанные с опасностями внешней среды, недолговечностью бытовых вещей и невнимательностью озабоченных родителей. А когда это накладывается на естественный интерес малышей, которые только осваивают мир, может случиться немало роковых ситуаций. Ожоги, переломы, отравления и вывихи – это лишь часть того, с чем сталкиваются родители.

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Но даже самые легкие детские травмы могут напоминать о себе всю жизнь. Переломы могут привести к деформации конечности. Рубцы от ожогов стягивают суставы, ограничивая их подвижность. После сотрясения мозга возникает постоянная головная боль, развивается бессонница и нарушение внимания.

Поэтому вы должны создать для детей безопасные условия отдыха и обучения. Чтобы проверить, как вы справитесь этой задачей – пройдите простой тест на знание основных правил безопасности.

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Как избежать травматизации

Чтобы избежать травм, соблюдайте эти простые правила: