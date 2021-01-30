Несмотря на мнение, что инструкция не имеет значения и вы можете принимать лекарства так, как вам захочется, некоторые медикаменты все же требуют особой осторожности. Предлагаем вам проверить, что вы знаете о правильном применении лекарств.

Источник: 24 канал

Медикаментозная терапия считается самым популярным методом борьбы с заболеваниями различной тяжести, происхождения и продолжительности. Неудивительно, что сегодня известно немало групп лекарств в зависимости от их воздействия: противовоспалительные, гормональные, обезболивающие, антидепрессанты, снотворные, биорегуляционные, те, что улучшают обменные процессы, нормализуют кровообращение или борются с патогенными микроорганизмами. Закономерно, что в таком разнообразии, можно с легкостью заблудиться и запутаться.

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Чтобы возникало меньше этой путаницы, каждый производитель лекарственных препаратов, дополняет упаковки специальными инструкциями, где четко указано способ и продолжительность применения и другие особенности, которые стоит учесть перед началом терапии.

К сожалению, с инструкциями знакомятся не все. Поэтому, чтобы вы смогли самостоятельно проверить свои знания (и узнать в каких случаях все же стоит обратиться к инструкции), предлагаем пройти короткий тест!

МОЗ предупреждает: несоблюдение инструкции применения приведет к тому, что лекарства будут недееспособны или нанесут вреда.

Нравятся тесты? Не останавливайтесь!

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