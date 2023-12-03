Во времена СССР салат "Селедка под шубой" очень любили благодаря тому, что его могли есть несколько дней, пишет 24 Канал. Продукты были доступными, поэтому делали много салата, в глубокой салатнице, чтобы им могли наесться все члены семьи.
Смотрите также Какие фрукты есть зимой: список диетологов
Сельдь, картофель, вареная морковь, свекла и яйца послойно выкладывались и перемазывались майонезом, который состоит из растительного масла, а значит содержит много жира и калорий. Потому вы должны учесть, что положительно на вашу фигуру этот салат не воздействует. А еще такой микс может гарантировать вам изжогу, поэтому лучше обратить внимание на более полезные салаты.
Салат "Селедка под шубой" считают языкетоном / Фото Shuba.life
Чтобы не подавать на стол советский салат, рекомендуем вам приготовить интересный и вкусный салат, который понравится каждой хозяйке. Как приготовить праздничный рецепт из рыбы и авокадо рассказала блогерша @anny.cooking. Этот салат станет отличным вариантом для праздничного стола.
Рецепт салата с рыбой и авокадо
Для соуса вам понадобится 3 ст.л. растительного масла, 1 ст.л. соевого соуса, 1 ч.л. французской горчицы, 1 ч.л. меда и 1 ч.л. лимонный сок.
Способ приготовления
- Крем-сыр соедините со сливками и подсолите и с помощью миксера взбивайте до пышности и однородности.
- Огурцы нарежьте слайсами и просушите бумажным полотенцем. Наполните крем-сыром и заверните в рулетики.
- Нарежьте авокадо и поджарьте на гриле до золотистой корочки.
- Для заправки соедините растительное масло, соевый соус, французскую горчицу, мед и лимонный сок. Все это хорошо сбейте вилкой.
- Чтобы собрать салат, выкладывайте рукколу, томаты черри, лосось, авокадо и огурцы и полейте заправкой.