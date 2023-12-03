Во времена СССР салат "Селедка под шубой" очень любили благодаря тому, что его могли есть несколько дней, пишет 24 Канал. Продукты были доступными, поэтому делали много салата, в глубокой салатнице, чтобы им могли наесться все члены семьи.

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Сельдь, картофель, вареная морковь, свекла и яйца послойно выкладывались и перемазывались майонезом, который состоит из растительного масла, а значит содержит много жира и калорий. Потому вы должны учесть, что положительно на вашу фигуру этот салат не воздействует. А еще такой микс может гарантировать вам изжогу, поэтому лучше обратить внимание на более полезные салаты.



Салат "Селедка под шубой" считают языкетоном / Фото Shuba.life

Чтобы не подавать на стол советский салат, рекомендуем вам приготовить интересный и вкусный салат, который понравится каждой хозяйке. Как приготовить праздничный рецепт из рыбы и авокадо рассказала блогерша @anny.cooking. Этот салат станет отличным вариантом для праздничного стола.

Рецепт салата с рыбой и авокадо

Ингредиенты:

– 50 г рукколы;

– 4-5 томатов черри;

– 100 г слабосоленой рыбы;

– 1 авокадо;

– 1 огурец;

– 50 г крем-сыра;

– 10 г сливок 33%;

– соль.

Для соуса вам понадобится 3 ст.л. растительного масла, 1 ст.л. соевого соуса, 1 ч.л. французской горчицы, 1 ч.л. меда и 1 ч.л. лимонный сок.

Способ приготовления