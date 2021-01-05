Глютен (клетчатка) – это белок, который содержится в пшенице, ржи, ячмени и других зерновых культурах. У людей с нецелиакийной чувствительностью к глютену, развивается ряд кишечных симптомов, которые облегчаются при выключении вещества из рациона.

Практически у каждого человека есть чувствительность к глютену – своеобразного "клея", который соединяет крупинки муки при изготовлении выпечки и хлеба, а также поднимает тесто и придает ему воздушности. Подобно другим белкам, глютен может вызвать аллергические реакции, сообщает Ivanov-Ferber. Крайняя степень аллергии – целиакия, что вызывает повреждения в тонкой кишке.

Целиакия – аутоиммунное заболевание тонкого кишечника, возникающее у людей разного возраста, преимущественно у детей, вследствие генетической предрасположенности.



Если у вас нет выраженных признаков аллергии, это не значит, что глютен никак не влияет на ваш организм. В книге "Еда и мозг" Дэвид Перлмуттер пишет, что глютен мешает усваивать питательные вещества. Плохо переваренные продукты превращаются в клейкую массу, которая активизирует иммунную систему. Как следствие – возникает воспаление, что становится причиной повреждения оболочки тонкой кишки. В хронической форме это состояние может спровоцировать возникновение различных аутоиммунных и неврологических заболеваний.

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Взгляд на муку



Что не так с современной мукой / Фото Pexels

Хотя ученые нередко высказывают опасения по поводу вреда глютена, наши пищевые привычки убеждают нас, что все хорошо. Тарелка манной каши, бутерброд с маслом, булка или круассан – это то без чего множество людей не могут начать свой день. Поэтому мы не видим никакой опасности в употреблении хлебобулочных изделий.

И все же попробуем разобраться, как это выглядит на самом деле.

Зерно пшеницы состоит из

внешних оболочек , в которых содержится большое количество клетчатки, витаминов и минералов (железо, магний и марганец);

, в которых содержится большое количество клетчатки, витаминов и минералов (железо, магний и марганец); зародыша в котором содержатся ценные жиры, белки, витамины группы B и антиоксиданты;

в котором содержатся ценные жиры, белки, витамины группы B и антиоксиданты; эндоспермы – крахмалистой ткани с небольшим количеством белков.

Тысячи лет назад люди перемалывали ядра пшеницы каменными жерновами. Злаки, переработаны таким способом, не имеют ничего общего с мукой, получаемой на современных фабриках.

Во время промышленной революции использование паровых мельниц позволило увеличить масштабы производства муки. Однако производителям было трудно поддерживать его свежесть в течение нескольких месяцев. Поэтому, в ходе проб и экспериментов, было обнаружено, что, убрав из пшеницы маслянистый зародыш, можно существенно увеличить срок годности. Однако эти инновации лишили муку полезных микронутриентов и волокон, которые содержатся в пшеничном зародыше.





Вред от хлебобулочных изделий / Фото Pexels

Да, покупая современную муку мы можем испечь воздушную и вкусную выпечку, но в ней не будет ни клетчатки, ни полезных веществ. Единственное, что можно получить из такой пищи – высокую дозу мучного.

Еще один аргумент против мучного – риск развития сахарного диабета 2-го типа. Современные изделия из муки обладают высоким гликемическим индексом – количественный показатель, показывающий скорость повышения уровня сахара в крови. Чем выше этот показатель, тем быстрее продукт поднимает сахар. Гликемический индекс чистой глюкозы равен 100, а батона – 100-136.

То есть хлебобулочные изделия заставляют поджелудочную усиленно вырабатывать инсулин. Организм попадает в замкнутый круг, где, чтобы поддерживать необходимый баланс сахара в крови, поджелудочная железа работает сверхурочно, и, как следствие – приводит к диабету.

Но есть и другая сторона медали – отказ от глютена. Вот как отреагирует организм, если вы перестанете принимать булочки, печенье и другие продукты на основе муки.

Отказ от мучного



Отказ от глютена / Фото Pexels

Я с опаской отношусь к категорическим ограничениям в питании, но уже полтора года не ем изделий из муки. В моем рационе нет хлеба, выпечки, печенья и манной каши на завтрак.

Автор блога рассказывает, что за время отказа стала чувствовать себя значительно лучше. Во-первых, отказ от глютена заставил уделять больше внимания питанию: если раньше девушка могла заменить полноценный обед пряником с чаем, то теперь следует придумывать что-то полезное. Во-вторых, теперь приходится следить за количеством углеводов в рационе: овощи, фрукты, крупы.

В меню теперь преобладает гречка, овсяные хлопья для долгой варки, нешлифованный дикий рис. Очень полезной альтернативой является киноа.

Отказ от любых продуктов заставляет мобилизоваться и тщательно прислушиваться к потребностям своего организма.

Чтобы хорошо чувствовать себя при выключении некоторых продуктов, придерживайтесь 3-х золотых правил здорового питания:

ешьте все, чтобы обеспечить сбалансированный рацион;

ешьте небольшими порциями

употребляйте натуральные продукты.

Ориентируйтесь на свой образ жизни и доверяйте самочувствию хватает ли вам энергии, как меняется настроение, влияет ли питание на сон, концентрацию и тренировки.