Болезнью Крона называют неспецифическое гранулематозное воспаление желудочно-кишечного тракта (от ротовой полости до заднего прохода). Заболевание – хроническое и сопровождает человека до конца его жизни. Проявляется обычно диареей, болью в животе и лихорадкой и может приводить к анемии и сильному истощению организма. Узнайте, как вовремя распознать симптомы этой болезни и как правильно ее лечить.

Плохая новость: если у вас диагностировали болезнь Крона, выздороветь вы не сможете. Хорошая: есть все шансы добиться длительной ремиссии – периода, когда заболевание "стихает" и если бы не запись в медицинской карточке, вы бы уже и не вспомнили, что у вас есть такая проблема. Однако добиться такого результата удается, к сожалению, только 1 пациенту из 20. Почему так происходит и как попасть в число "счастливчиков", мы также расскажем в этой статье.

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Почему возникает эта болезнь



У кого развивается болезнь Крона / Фото 123rf

Однозначного ответа на этот вопрос ученые не могут дать до сих пор. Предполагается, что одной из основных причин является генетическая предрасположенность. Иммунная система таких лиц под действием внешних факторов активизируется и поражает ткань пищеварительного тракта, чего в норме, конечно, делать не должна. Слизистая оболочка кишечника начинает нетипично реагировать на бактерии, которые на самом деле никакой опасности для нее не представляют. Следовательно, в патогенезе болезни Крона медики выделяют 3 фактора:

генетическую предрасположенность;

состав микрофлоры кишечника;

иммунный ответ его слизистой.

Воспалительный процесс возникает сначала в слизистой оболочке, но уже вскоре может охватить всю толщу кишки или обоих больших отделов пищеварительного тракта. Как правило, болезнь приобретает сегментарный характер – участки, измененные болезнью, граничат со здоровыми частями кишечника. Именно такие очаги воспаления и отличают болезнь Крона от язвенного колита, при котором воспалительный процесс, продвигаясь от прямой кишки, поочередно захватывает все новые и новые части толстой кишки. Как мы уже упоминали в начале статьи, при болезни Крона воспаление может поражать любой отдел пищеварительного тракта – от ротовой полости до заднего прохода, хотя обычно локализуется в тонкой и толстой кишке. А вот пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку болезнь поражает редко.

Общие проявления болезни Крона:

постоянная слабость;

повышенная температура тела (более +38°С);

потеря веса.

Внимание! При появлении этих симптомов необходимо как можно скорее обратиться к врачу, ведь они могут сигнализировать о серьезных заболеваниях, в том числе и онкопатологиях.

Местные проявления, которые зависят от стадии заболевания и локализации воспалительного процесса в желудочно-кишечном тракте:

при классической форме болезни, когда поражается нижний отдел тонкого кишечника – подвздошная кишка (у 40 – 50% пациентов с этим диагнозом), течение вначале является бессимптомным. Впоследствии больной начинает чувствовать слабость, усталость и общее недомогание. Иногда может жаловаться на головокружение и проблемы с концентрацией внимания, а также одышку, которая появляется во время физических нагрузок (чего раньше не наблюдалось). Все это является результатом кислородного голодания тканей, обусловленного снижением содержания гемоглобина в крови (анемии). Также может без видимой на то причины возникнуть лихорадка. Однако наиболее типичными проявлениями являются боли в животе и понос.

Некоторые больные могут нащупать уплотнение в правом нижнем квадранте живота.



Симптомы болезни Крона / Фото 123rf​

При вовлечении в воспалительный процесс тонкой кишки развивается синдром мальабсорбции, симптомами которого являются стеаторея (избыток жира в кале), анемия, гипопротеинемия (снижение содержания общего белка в крови), гиповитаминоз (со значительным дефицитом витамина В12) и нарушения водно-электролитного баланса. Со временем питательные вещества могут вообще перестать усваиваться (за эту функцию в организме и отвечает, собственно, тонкая кишка), что может привести к смерти больного;

при поражении толстой кишки заболевание легко спутать с язвенным колитом – больной так же будет жаловаться на боль в животе и частые водянистые испражнения;

когда воспалительный процесс начинается с заднего прохода, это проявится "шишками", язвами, трещинами слизистой прямой кишки, абсцессами и перианальными свищами. Такие симптомы наблюдаются у 50 – 80% пациентов с поражением толстой кишки и часто именно они являются первыми признаками болезни. Необходимо обратиться к врачу, ведь эти симптомы не всегда указывают на болезнь Крона. Возможно, у вас – геморрой, который также не стоит оставлять без внимания.

Чаще всего проявлениями болезни Крона являются:

боль в животе (преимущественно неспецифическая, которая пробуждает ото сна, в виде колик или "удара кинжалом", усиливающаяся после еды и опорожнения кишечника);

лихорадка неизвестного происхождения;

потеря веса;

анемия;

понос различной степени тяжести (стул при этом жидкий, с примесью слизи);

задержка роста (у детей).

Диагностировать заболевания желательно, как можно быстрее – при затягивании с лечением человек может умереть!

К счастью, этот недуг не является распространенным. По данным Всеукраинской ассоциации гастроэнтерологов, в Украине болеет 13 800 человек (точное количество неизвестно, ведь реестр этих больных не ведется). Но болеют преимущественно молодые люди (у трети болезни диагностируют в возрасте до 21 года). Кроме того, заболевание часто обнаруживают на поздних стадиях. Это происходит как из-за пренебрежения проявлений самим пациентом, так и неправильной диагностики, поскольку симптомы болезни Крона являются неспецифическими и мало выраженными, что "усыпляет" бдительность как больного, так и врача. Если у вас есть отягощенный семейный анамнез (воспалительные заболевания кишечника выявляли у ближайших родственников), любые тревожные "звоночки" следует расценивать со всей серьезностью. Обратитесь к своему семейному врачу, который направит вас на обследование.

Как диагностируют заболевание

Пациент описывает врачу свои жалобы;

сдает лабораторные анализы (на С-реактивный белок и общий анализ крови);

проходит эндоскопическое обследование (колоноскопию) с проведением биопсии, что позволяет подтвердить диагноз гистологически ("золотой стандарт" диагностики болезни Крона);

рентгенологическое исследование кишечника с введением контрастного вещества;

УЗИ кишечника.

Как лечат



Как лечат болезнь Крона / Фото Pexels​

Лечение заключается в устранении проявлений в период обострения и предотвращении рецидивов, что удается достичь благодаря торможению неадекватного иммунного ответа (за счет применения противовоспалительных и иммуносупрессивных препаратов). На полное выздоровление рассчитывать не стоит, однако можно добиться длительной ремиссии. Лечение является пожизненным – пациенты должны постоянно находиться под наблюдением врача. Противопоказано самовольно прекращать прием лекарств, даже если симптомы исчезли. Поддерживающая терапия является эффективным методом профилактики рецидивов. Ремиссия может длиться много лет.

Конечно, лечение болезни Крона сопровождается рядом побочных эффектов. Их можно уменьшить, если применять лекарства в виде суппозиториев и клизм (если течение заболевания является легким). Базовыми медикаментами являются препараты 5-амино-салициловой кислоты, а также глюкокортикостероиды, которые пациент принимает внутрь (в виде таблеток) или ректально (вводит в виде свечей в прямую кишку). При тяжелых формах болезни глюкокортикостероиды вводятся в вену.

У некоторых пациентов заболевание отличается агрессивным течением – образуются абсцессы, свищи, стриктуры. Может возникать такое осложнение как кишечная непроходимость. В таких случаях проводится оперативное вмешательство. Возможность хирургического лечения врачи рассматривают и тогда, когда есть подозрение на онкологию.

Как питаться людям с этим диагнозом

Четких доказательств, что соответствующая диета играет значительную роль в ходе болезни, нет, но как утверждают сами больные, внеся некоторые изменения в свой рацион, они чувствуют себя лучше – уменьшается боль в животе, диарея и тошнота, замедляются темпы потери веса.

Общая рекомендация относительно питания является универсальной для всех без исключения больных – есть надо здоровую пищу (не фаст-фуд, не жареное и не копченое, не слишком острое). Пациенты должны ориентироваться в первую очередь на собственное самочувствие, ведь каждый человек по-разному реагирует на те или иные продукты питания. Некоторые спешат исключить из меню молоко и молочные продукты. Но если вы хорошо их переносите, делать это не обязательно.

Важно учесть тяжесть течения заболевания и наличие сопутствующих патологий.

В период обострения пациентам назначают диету с низким содержанием клетчатки или вообще без нее, поскольку продукты, содержащие пищевые волокна (цельнозерновой хлеб, бобовые, овощи (особенно капуста), фрукты), раздражают слизистую кишечника и таким образом могут усиливать диарею.

Врачи также рекомендуют потреблять пребиотики, которые стимулируют рост и активность защитной микрофлоры кишечника и пробиотики (препараты, содержащие полезные бактерии).