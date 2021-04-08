Считается, что за короткое время контакта, патогенные бактерии не успевают "перекочевать" на еду, которая упала на пол. Именно поэтому в народе укрепилось распространенное правило "5 секунд". Попробуем выяснить, что по этому поводу думает наука и можно ли есть то, что упало на пол.

Те, кто считает, что поднимать пищу с пола – вредно, отчасти правы. Теоретически, таким образом легко получить сальмонеллу, стафилококк или кишечную палочку. Даже если на продукт попадет одна сальмонелла, уже за 7 часов она размножиться до тысячи. Впрочем, мало кто ест пищу, которая пролежала на полу в течение такого длительного периода.

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Если вы уверены, что ваш пол идеально чист – у вас не должно быть поводов для переживаний. Но значение имеет не только состояние поверхности, но и материал, из которого он изготовлен.

На загрязнения влияет поверхность



Можно ли есть пищу, которая упала на пол / Фото Unsplash

В 2007 году профессор Пол Доусон провел 3 опыта. Вместе с коллегами он поместил культуру сальмонелл на дерево, плитку и ковер. Профессор клал на поверхности разнообразные продукты, оставляя их там в течение 5, 30 и 60 секунд. Через некоторое время, его коллеги провели аналогичный эксперимент, однако на этот раз еда контактировала с покрытием уже 2, 4, 8 и 24 часа.

Оказалось, что более 99% бактерий переходили на еду в первые 5 секунд. Исследователи уточнили, что важнейшую роль сыграло не время, а загрязненность поверхности и материал из которого она была сделана. Оказалось, что плитка, деревянные и металлические поверхности передают гораздо больше бактерий, чем ковер.

Важная консистенция продукта



Можно ли есть пищу, которая упала на пол / Фото Pinterest

Наука не стояла на месте. И уже в 2016 году, ученый Дональд Шафнер вместе с коллегами провел дополнительные эксперименты. Опыты проводились на 4-х поверхностях: исследователи бросали хлеб, кусочки арбуза, бутерброд с маслом и жевательные конфеты на нержавеющую сталь, дерево, керамическую плитку и ковер.

Максимальное количество бактерий исследователи нашли на арбузе, минимальное – на жевательных конфетах. Это подтвердило мнение, что микроорганизмы чувствуют себя комфортно в среде, где больше влаги.

Состав пищи



Можно ли поднимать пищу с пола / Фото Unsplash

Соль и сахар – натуральные консерванты, поэтому соленые и сладкие продукты, поднятые с пола, будут безопаснее необработанных аналогов. Однако избыток такой пищи в рационе, портит здоровье не хуже патогенных микроорганизмов.

Вопрос иммунитета

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Если ваш иммунитет в порядке, не стоит паниковать по поводу того, что вы съели кусочек пищи, подобранной с пола. Другим же – стоит перестраховаться и отказаться от этой привычки.