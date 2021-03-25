5 видов полезных каш помогут поддержать хорошую форму, придадут энергичности и даже улучшат здоровье. При этом, диетологи рекомендуют не ограничиваться одним видом злаков и готовить минимум 2–3 различение крупы в течение недели.

Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что употребление злаков может стать ключом к долголетию. Согласно их выводу, завтрак, который содержит 6 – 2 граммов клетчатки способен улучшить ваше здоровье.

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Начиная день с каши, вы улучшите свое самочувствие, в частности минимизируете риск патологий сердца и развития диабета. А большое количество злаковых поможет вам разнообразить свой рацион и каждое утро пробовать что-то особенное.

Гречневая каша

Почему полезно завтракать гречкой / Фото Pexels

С гречкой вы потребляете практически все необходимые полезные вещества без риска набрать лишний вес. В 100 граммах каши лишь 132 калории. А из-за отсутствия глютена гречка может стать отличным выбором для аллергиков. Гречневая каша не имеет противопоказаний, а значит – вы можете есть ее хоть каждый день!

В состав гречки входит витамин А, Е, РР и почти весь ряд группы В. Также в ней содержится кобальт – микроэлемент, необходимый для укрепления нервной системы, никель, что повышает гемоглобин, калий, что который укрепляет мышцы и селен, что выводит токсины.

Рисовая каша

Полезной считается каша из темного риса. Эта крупа хорошо насыщает и заряжает энергией. Если вы привыкли употреблять легкие завтраки – добавьте в тарелку с гарниром немного молока, фруктов и корицы. Для тех, кто любит обильные перекусы – рекомендовано дополнить блюдо рыбой или мясом. И не волнуйтесь о весе, в 100 граммах каши находится только 78 калорий.

Рисовая крупа содержит практически весь набор аминокислот, которые положительно влияют на интеллект и скорость реакции. Также в рисе содержится фолиевая кислота.

Пшенная каша



Почему полезно завтракать пшеном / Фото Pexels

Пшено – это настоящая панацея при заболеваниях сердца и печени. В каше содержится огромное количество белка, калия и магния и микроэлементов, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Кроме того, пшено регулирует работу печени, выводит шлаки и ионы тяжелых металлов. Если вы просыпаетесь с тревогой – пшено поможет снять напряжение и настроить вас на спокойный рабочий день. 100 граммов каши содержат 90 калорий.

Чтобы разнообразить блюдо – добавьте в него орехи, сладкую тыкву или мед.

Единственное противопоказание касается людей с пониженной или нулевой кислотностью желудка. Поэтому при гастрите лучше присмотреться к другим кашам из нашего списка.

Овсяная каша

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Овсянка способна растворяться, попадая в желудок. Это уникальное свойство позволяет каши выводить из организма токсины и ядовитые вещества, которые истощают тело и провоцируют болезни. Большое количество пищевых волокон, полученных из одной порции блюда, очищают кишечник, нормализует обмен веществ и помогают худеть. И это не удивительно при условии, что 100 граммов овсянки содержат 88 калорий.

Овсяная каша богата биотином, который играет важную роль в строении клеток, улучшении кожи и ногтей. Также вместе с этой кашей организм усваивает витамин К и Е, которые необходимы для поддержания молодости.

Овсянка прекрасно сочетается с сухофруктами, медом, ягодами и орехами. А если сладкие блюда – не ваше, попробуйте приправить кашу соусом песто, помидорами черри и сыром.

Перловая каша



Почему полезно завтракать перловкой / Фото Delo-vcusa

Перловая каша препятствует старению клеток. Лизин, содержащаяся в крупе, – незаменимая аминокислота, которая помогает в выработке коллагена и замедляет образование морщин. Кроме этого, перловка – единственная крупа, которая имеет в составе мелатонин – гормон, что ускоряет восстановление организма.

Несмотря на то, что 100 граммов каши содержат 109 калорий, все они потратятся в течение активного рабочего дня.