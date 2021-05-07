Формула идеального ужина: что, когда и сколько есть в конце дня
Для энергобаланса неважно в какое время суток поступают калории. Ночью организм сжигает их для поддержания жизнедеятельности почти так же, как днем. Но все же ужин отличается от завтрака и обеда, поскольку после него мы мало работаем, не занимаемся спортом, а отдыхаем или спим. Именно это ключевой момент в расчете формулы идеальной ужина.
Источник:Reminder
Современный режим жизни предполагает позднее возвращение домой и ночные перекусы. Если раньше популярным считалась мнение, что не желательно есть после 6, сегодня диетологи сходятся на том, что правильный ужин не только необходим, но и способствует лучшему сну.
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Поэтому сегодня мы выясним что, когда и сколько есть, если вы хотите улучшить самочувствие во второй половине суток.
Какую пищу выбрать
Алкоголь стимулирует аппетит / Фото Pexels
При выборе пищи на ужин можно руководствоваться двумя принципами.
Не есть продукты, которые провоцируют переедание
Обычно это продукты с большим количеством сахара и соли. Из-за суточного колебания уровня лептина (гормона сытости), чувствительность к сладкому вечером повышается, соответственно возрастает вероятность съесть лишний кусок торта. Соленое стимулирует выработку гормона голода – грелина. Кстати, учтите, что алкоголь тоже может спровоцировать переедание.
Не есть продукты, которые портят сон
Крахмалистые овощи (картофель, кукуруза) и бобовые (фасоль, чечевица) в сочетании с жирами и пряностями часто вызывают ощущение тяжести и вздутие желудка.
Хороший вариант
Белок (рыба, курица или стейк) плюс овощи (брокколи, сладкий перец), зелень (салат из рукколы, шпинат) и растительные жиры (оливковое или кокосовое масло) – вариантов для того, чтобы скомбинировать полезный ужин множество. Если же вы захотите немного сладкого – ешьте ягоды, ведь в них низкий уровень глюкозы и много клетчатки.
Когда лучшее время для приема пищи
В идеале последнее потребления пищи должно происходить за 2 – 3 часа до сна. Вот несколько аргументов.
- Если лечь сразу после еды, у вас может возникнуть изжога. В горизонтальном положении теряется эффект гравитации, который помогает удерживать содержимое желудка внизу, поэтому все может "вытекать" обратно в пищевод и вызывать раздражение.
- Лучше всего, если вы установите одно и то и же время. При приеме пищи в разное время, более высокий риск развития метаболического синдрома: ожирение в районе талии, инсулинорезистентности, гипертензии и уровня холестерина. Точные причины неизвестны, но есть предположение, что это может быть связано с разбалансированием "внутренних часов".
- Еда перед сном может нарушить суточные ритмы инсулин, что выделяется для усвоения глюкозы из крови, запускает синтез особых белков, которые сбивают ход клеточных часов.
- При позднем ужине (после 10 часов вечера) пиковый уровень глюкозы в крови после еды повышается на 20%. Возможная причина – расслабление мышц, которые могли бы поглотить избыток сахара. Но легкая физическая активность перед сном, например, получасовая прогулка, решает эту проблему.
Какая порция ужина считается идеальной
Как правильно ужинать / Фото Pexels
Стандартная диетологическая рекомендация – потреблять на ужин столько же калорий, сколько на обед: примерно 40% суточной нормы. Некоторые диетологи советуют сократить ужин до 20%. В этом есть своя логика: утром калории организма нужнее – он в 2,5 раза активнее использует их для выработки тепла. Но главное – не делать ужин основным приемом пищи.
Если вы знаете, что вернетесь домой поздно, перекусите заранее продуктами с высоким содержанием белка – они быстро утолят голод и помогут избежать последующего переедания.
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