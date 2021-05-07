Для энергобаланса неважно в какое время суток поступают калории. Ночью организм сжигает их для поддержания жизнедеятельности почти так же, как днем. Но все же ужин отличается от завтрака и обеда, поскольку после него мы мало работаем, не занимаемся спортом, а отдыхаем или спим. Именно это ключевой момент в расчете формулы идеальной ужина.

Современный режим жизни предполагает позднее возвращение домой и ночные перекусы. Если раньше популярным считалась мнение, что не желательно есть после 6, сегодня диетологи сходятся на том, что правильный ужин не только необходим, но и способствует лучшему сну.

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Поэтому сегодня мы выясним что, когда и сколько есть, если вы хотите улучшить самочувствие во второй половине суток.

Какую пищу выбрать



Алкоголь стимулирует аппетит / Фото Pexels

При выборе пищи на ужин можно руководствоваться двумя принципами.

Не есть продукты, которые провоцируют переедание

Обычно это продукты с большим количеством сахара и соли. Из-за суточного колебания уровня лептина (гормона сытости), чувствительность к сладкому вечером повышается, соответственно возрастает вероятность съесть лишний кусок торта. Соленое стимулирует выработку гормона голода – грелина. Кстати, учтите, что алкоголь тоже может спровоцировать переедание.

Не есть продукты, которые портят сон

Крахмалистые овощи (картофель, кукуруза) и бобовые (фасоль, чечевица) в сочетании с жирами и пряностями часто вызывают ощущение тяжести и вздутие желудка.

Хороший вариант

Белок (рыба, курица или стейк) плюс овощи (брокколи, сладкий перец), зелень (салат из рукколы, шпинат) и растительные жиры (оливковое или кокосовое масло) – вариантов для того, чтобы скомбинировать полезный ужин множество. Если же вы захотите немного сладкого – ешьте ягоды, ведь в них низкий уровень глюкозы и много клетчатки.

Когда лучшее время для приема пищи

В идеале последнее потребления пищи должно происходить за 2 – 3 часа до сна. Вот несколько аргументов.

Если лечь сразу после еды, у вас может возникнуть изжога. В горизонтальном положении теряется эффект гравитации, который помогает удерживать содержимое желудка внизу, поэтому все может "вытекать" обратно в пищевод и вызывать раздражение.

Лучше всего, если вы установите одно и то и же время. При приеме пищи в разное время, более высокий риск развития метаболического синдрома: ожирение в районе талии, инсулинорезистентности, гипертензии и уровня холестерина. Точные причины неизвестны, но есть предположение, что это может быть связано с разбалансированием "внутренних часов".

Еда перед сном может нарушить суточные ритмы инсулин, что выделяется для усвоения глюкозы из крови, запускает синтез особых белков, которые сбивают ход клеточных часов.

При позднем ужине (после 10 часов вечера) пиковый уровень глюкозы в крови после еды повышается на 20%. Возможная причина – расслабление мышц, которые могли бы поглотить избыток сахара. Но легкая физическая активность перед сном, например, получасовая прогулка, решает эту проблему.

Какая порция ужина считается идеальной



Как правильно ужинать / Фото Pexels

Стандартная диетологическая рекомендация – потреблять на ужин столько же калорий, сколько на обед: примерно 40% суточной нормы. Некоторые диетологи советуют сократить ужин до 20%. В этом есть своя логика: утром калории организма нужнее – он в 2,5 раза активнее использует их для выработки тепла. Но главное – не делать ужин основным приемом пищи.

Если вы знаете, что вернетесь домой поздно, перекусите заранее продуктами с высоким содержанием белка – они быстро утолят голод и помогут избежать последующего переедания.