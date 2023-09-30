Седалищные мышцы состоят из трех мышц: большой, средней и малой ягодичных мышц, и они участвуют фактически во всем, что вы делаете. Ягодицы помогают вам стоять, ходить и подниматься по лестнице. И как накачать эти мышцы, рассказала тренер Жа.

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Плечевой мостик

Для выполнения этого упражнения вам нужно лечь на коврик лицом вверх, согнуть колени, а ступни прижать к полу. Расставьте ноги на ширине бедер, а руки выпрямите и положите на пол по бокам.

Во время выдоха поднимите бедра вверх и сожмите ягодицы и внутреннюю часть бедер. Ваше тело должно образовать прямую линию от колена до плеча. В этой позиции задержитесь на несколько секунд, затем опуститесь в исходное положение.

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Сделайте десять повторений упражнения.

Плечевой мостик на одной ноге

Это упражнение не очень сильно отличается от предыдущего. Вам нужно лечь лицом вверх и согнуть колени. Ступни прижмите к полу на расстоянии нескольких десятков сантиметров друг от друга.

Положите прямые руки на пол и плотно прижмите ладони к коврику или положите их под бедра для лучшей поддержки. Во время выдоха поднимите бедра вверх, как и в предыдущем упражнении, а затем вытяните правую ногу вверх и опустите ее вниз. Повторите упражнение с противоположной ногой.



Упражнения для ягодиц очень полезны / Фото Pexels

Продолжайте чередовать ноги и сделайте по 10 повторений для каждой ноги.

Лодка

Чтобы выполнить это упражнение, опуститесь на коврик лицом вниз с вытянутыми руками и ногами. Крепко прижмите бедра к коврику и поднимите обе руки и ноги над ним. Голову держите так, чтоб глядеть вперед, а не в пол.

Затем поднимите правую ногу и левую руку на несколько сантиметров выше и вернитесь в прежнее положение. Затем повторите упражнение с противоположной стороной тела.

Продолжайте дежурить стороны и выполняйте упражнение в течение 10 контролируемых вдохов.