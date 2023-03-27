Такой продукт должен быть в вашем рационе, особенно если вы на диете. Ряд исследователей уже давно выделили его сильные стороны.

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Какая польза чеснока

Кровяное давление

Употребление чеснока расслабляет гладкую мускулатуру в стенках кровеносных сосудов. Это способствует их расширению и оказывает положительное влияние на кровяное давление и сердечно-сосудистую систему.

Холестерин

В овоще есть алицин, способный положительно влиять на холестерин. Ученые определили, что именно это помогает снизить уровень вредного холестерина.

Иммунная система

Чеснок может способствовать уменьшению продолжительности и тяжести простуды. Большое количество антиоксидантов и антибактериальные свойства положительно сказываются на иммунитете.



Чеснок – источник пользы / Фото Pexels

Сердце

Это также способствует здоровью сердца. Регулярное поедание этого суперфуда поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Рак

В чесноке есть антиоксиданты, способствующие защите клеток от свободных радикалов, являющихся ведущими факторами развития рака. Исследование выявило связь между этим и овощем.

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Какая дневная норма чеснока

Положительных последствий немало, но как их можно добиться? Необходимо есть рекомендованное количество в день, это 1 – 2 зубчика. Но важно помнить, что не каждому его можно употреблять.

Чеснок противопоказан людям, в частности, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Лучше всего перед началом регулярного потребления пообщаться со своим врачом или соответствующим специалистом.