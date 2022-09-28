Первое и главное правило долгой и счастливой жизни – правильный рацион. О нем нужно позаботиться прежде всего, а что включить, рассказываем в нашем материале.

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Какие продукты продлевают жизнь

Исследователи разделили список уникальных продуктов, дарящих долголетие, на три группы. Если вы включите его в рацион, учёные гарантируют вам до плюс 10 лет. Начинать никогда не поздно. Это подтверждают и результаты исследования. Ученые говорят, что здоровый рацион в сочетании с этим списком продуктов для мужчин и женщин в возрасте 60 лет может продлить жизнь до 8 лет. А еще старше – на 3 – 4 года. Такими продуктами специалисты назвали зерновые, бобовые и орехи.

Соблюдение рациона, включающего бобовые, цельнозерновые продукты, орехи, а также меньшее количество красного и переработанного мяса, рафинированного зерна и подслащенных напитков может увеличить продолжительность жизни тех, кто начинает соблюдать его как можно раньше, более чем на десять лет, – уверяют эксперты.

Бобовые и орехи

Добавьте в рацион бобы, сою, чечевицу, горох, люцерну и арахис. Так вы снабдите организм необходимым количеством витаминов группы B, различных минералов, белка и клетчатки. Это также будет иметь хорошее влияние на нормализацию артериального давления и холестерина. Горстка орехов в день – хорошая гарантия не умереть в молодом возрасте.



Орехи – отличный и вкусный вариант продлить жизнь / Фото Pexels

Цельные зерна

Выбирайте на прилавках магазинов полезный цельнозерновой хлеб, макаронные изделия и другие хлебобулочные изделия, чтобы увеличить продолжительность жизни. Исследования говорят, что каждая дополнительная цельнозерновая порция снижает общий риск смертности на 5% и риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 9%.

Ягоды

Выбирайте любимые ягоды, ведь все представители этого натурального продукта обладают антиоксидантами, витаминами и минералами, защищающими тело от преждевременного старения.

Морские водоросли

Этот продукт также следует добавить в рацион, ведь он способен уменьшить воспаление, укрепить иммунную систему. К тому же он блокирует рост раковых клеток.

Яйца

Просто, но полезно: яйца богаты белком, витаминами А и В, холином, селеном, железом и фосфором. Глаза и зрение защитят антиоксиданты в составе.



Яйца помогут продлить жизнь / Фото Pexels

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Рыба

Omega-3 жирные кислоты – еще один избавитель от преждевременной смерти. Его лучшим источником является рыба, которая необходима вашему организму. Жирные кислоты снимают воспаление, защищают от аллергии, проблем с сердцем и болезни Альцгеймера.