Нужно вести здоровый образ жизни, регулярно проверяться у врачей и правильно питаться. Особенно помощным будет последний пункт, если знать, что есть.

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Какие продукты улучшают память

Жирная рыба

Лосось или сардины являются источником омега-3 жиров, которыми мозг питается для создания нервных клеток, отвечающих за обучение и память.

Морковь

Этот овощ порадует антиоксидантами, в частности, бета-каротином, который не дает свободным радикалам повредить клетки мозга. Исследования подтверждают эффективное воздействие антиоксиданта на замедление старения.

Брокколи

В нем много антиоксиданта сульфорафана. Он способствует борьбе с хроническим воспалением, что может привести к потере памяти и проблемам с мозгом. Кроме того, брокколи порадует витамином K и холином.

Ягоды

Клубника, смородина, черника или черешня содержат немало антиоксидантов. Эксперименты с употреблением черничного сока способствовали улучшению когнитивных функций и притоку крови к мозгу.

Орехи

Подойдут все, но лучшими будут миндаль и фундук, в которых немало омега-3 жирных кислот, витамина Е, антиоксидантов. Последние 2 помогают предотвратить плохую память.