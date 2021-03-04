Какое количество фруктов и овощей влияет на продолжительность жизни: результаты исследования
Американские ученые провели исследование, которое охватывает данные почти 2 миллионов взрослых по всему миру. Анализ показал, какое количество фруктов и овощей может помочь снизить уровень развития болезни Альцгеймера и увеличить продолжительность жизни. Ученые добавили, что при этом учитывается не вся растительная пища.
Источник:CNN
Согласно новому исследованию, проведенному Американской ассоциацией сердца, всего лишь 5 порций овощей и фруктов (одна порция должна составлять не менее 80 граммов) может увеличить продолжительность жизни. Исследование установило, что 3 из 5 порций должны быть овощами, остальные 2 – фрукты.
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Диета, богатая фруктами и овощами, помогает снизить риск многочисленных хронических заболеваний, которые являются основными причинами смерти, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак. Однако, по данным Американских центров по контролю и профилактике заболеваний, только каждый десятый взрослый употребляет достаточное количество растительной пищи.
3 порции овощей и 2 порции фруктов ассоциируются с долголетием / Фото Pexels
Донг Д. Ван, эпидемиолог, диетолог и член медицинского факультета Гарвардской медицинской школы вместе с коллегами проанализировали данные нескольких исследований, которые длились на протяжении 30 лет и обнаружили, что:
- Потребление 5 порций фруктов и овощей в день связано с более низким риском смерти. В частности исследование зафиксировало сокращение риска развития болезней сердца и инсульта; более низкий риск смерти от рака и низкий риск смерти от респираторных заболеваний.
- Употребление большего количества растительной пищи (6 порций и более) не продемонстрировали дополнительных преимуществ.
- Употребление двух порций фруктов и трех порций овощей в день были связаны с высокими показателями долголетия.
- Не все растительные продукты обладают одинаковыми преимуществами для здоровья. Например, крахмалистые овощи, такие как горох и кукуруза, картофель, а также фруктовые соки не связаны со снижением риска смерти или с профилактикой специфических хронических заболеваний.
- Зеленые листовые овощи, включая шпинат, салат и капусту, а также фрукты и овощи, богатые бета-каротином и витамином С (цитрусовые, ягоды и морковь), показали наибольшую пользу. Прошлые исследования показали, что такой эффект достигается благодаря клетчатке, которой богаты эти продукты.
Такое количество фруктов и овощей демонстрирует наибольшую пользу с точки зрения профилактики основных хронических заболеваний и является относительно доступной для употребления, – отмечают авторы исследования.
Напомним, что согласно с диетическими нормами, женщины должны потреблять не менее 1,5 стакана фруктов и 2,5 стакана овощей каждый день. Мужчинам нужно больше – по крайней мере 2 стакана фруктов и 3,5 стакана овощей в течение суток.
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