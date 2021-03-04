Согласно новому исследованию, проведенному Американской ассоциацией сердца, всего лишь 5 порций овощей и фруктов (одна порция должна составлять не менее 80 граммов) может увеличить продолжительность жизни. Исследование установило, что 3 из 5 порций должны быть овощами, остальные 2 – фрукты.

Читайте также Действительно ли стоит есть супы: нутрициологиня рассказала о пользе и вреде от первого блюда

Диета, богатая фруктами и овощами, помогает снизить риск многочисленных хронических заболеваний, которые являются основными причинами смерти, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак. Однако, по данным Американских центров по контролю и профилактике заболеваний, только каждый десятый взрослый употребляет достаточное количество растительной пищи.