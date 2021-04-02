Как корректно отреагировать на психическое расстройство близких людей
Если вы читаете эту статью, скорее всего, кто-то признался вам в своем диагнозе (или вы догадываетесь, что вскоре вас ждет подобный разговор). Вы можете не знать, как ориентироваться в этой ситуации и чувствовать себя неудобно. Чтобы избежать этого, предлагаем корректные способы предложить свою поддержку.
Источник:Psych Central
То, как вы отреагируете на диагноз, может укрепить или разорвать отношения. Ваше поведение является маркером, который подчеркивает насколько глубоко можно вам доверять и возможно ли наладить с вами дальнейшую эмоциональную связь, найти поддержку и быть полностью откровенным. Именно поэтому начальная реакция должна быть корректной.
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Человек, который обратился к вам с желанием поделиться историей своего психического заболевания, заслуживает на поддержку и безоговорочную веру в ее слова. Вот, как это организовать.
Не проводите допрос
Что делать, когда близкие признаются, что имеют психическое расстройство / Фото Pexels
Когда кто-то делится своим диагнозом, он не спрашивает, что вы об этом думаете. Люди рассказывают об этом, потому что хотят получить поддержку и сообщить, что они живут с расстройством. Это может огорчить вас, но не стоит обесценивать борьбу, которую они ведут.
Ответы, которых следует избегать:
- "Действительно? Я этого не вижу". Психическая болезнь не всегда очевидна, а иногда за неприметностью диагноза скрывается невероятная работа над тем, чтобы ни в коем случае не продемонстрировать расстройства.
- "Согласно ВОЗ? Тебе точно поставили диагноз?". Не играйте в доктора, ваша роль – поддержать человека, который рассказывает вам о диагнозе.
- "Но ты самый счастливый человек, которого я знаю!". То, что кто-то скрывает свои проблемы с психическим здоровьем, не означает, что они не проходят сложного пути, борясь с расстройствами.
Предложите поддержку
Для начала – продемонстрируйте это с помощью языка тела – кивайте головой, установите зрительный контакт, если это разговор с близким человеком – предложите успокаивающие прикосновения (если это не вызовет дискомфорта). Внимательно слушайте и не перебивайте, чтобы человек выговорилась и чувствовала себя при этом комфортно.
Ответы, которые следует использовать
- "Спасибо, что поделился этим со мной. Я ценю твоё доверие".
- "Это звучит очень трудно. Я восхищаюсь тем, насколько ты искренне об этом рассказываешь".
- "Я просто хочу, чтобы ты знал, что я рядом".
Не предлагайте "эффективных рецептов"
Каждый человек имеет представление о том, как "вылечить" депрессию и тревогу. Однако это сложные процессы на которые влияет биология, генетика и даже экология. Люди с расстройствами нуждаются в поддержке в течение всей жизни.
Насколько бы соблазнительными не казались советы использовать эфирные масла, заняться спортом или помедитировать, – сейчас не лучшее время рассказывать кому-то, как ухаживать за собой. Скорее всего человек, который давно живет с этим состоянием, давно перепробовал эти методы и знает, что лучше справляется с его симптомами.
Спросите, чем вы можете быть полезны
Вы не будете знать что нужно вашим близким, пока вы не спросите. Даже если человек не знает, что ему нужно именно в этот момент, вы можете конкретизировать предложение. Например:
- "Ты можешь звонить мне в любое время суток, если захочешь поговорить?".
- "У тебя много дел? Я могу тебя подвезти?".
- "Тебе нужна помощь в поиске терапевта или психиатра?".
- "У меня есть знакомый, который пережил то же. Сообщи мне, если тебе захочется с ним связаться".
- "Я могу помочь в уборке квартиры или с доставкой продуктов, если это нужно".
Не игнорируйте свои чувства
Что делать, когда близкие признаются, что имеют психическое расстройство / Фото Pexels
Вы можете почувствовать вину, что не заметили этого состояния раньше, или страх перед неизвестностью, или грусть, что вам не признались раньше. Главное понимать, что все эти эмоции – справедливы.
Когда кто-то решается поделиться историей своей борьбы, у вас появляется возможность выразить свои чувства и поговорить искренне. Тем не менее следует подумать, когда уместно поделиться своими мыслями и переживаниями. Возможно, сначала придется осмыслить, что вы чувствуете.
Поделитесь своим опытом, если это уместно
Если у вас были похожие проблемы с психическим здоровьем, вы можете поделиться собственным опытом. Это поможет близким почувствовать, что они не одиноки. Обмен информацией может стать отличным способом повысить доверие в ваших отношениях.
Если вы решите поделиться своим опытом, убедитесь, что он является актуальным и уместным. Психическая болезнь – это не то же самое, что плохой день или неудачная неделя. Психические болезни – это хронические состояние, которое сильно влияют на повседневную жизнь человека в течение длительного промежутка времени.
Попробуйте задать простой вопрос, прежде чем перетаскивать фокус внимания на себя:
- "Ты не против, если я поделюсь с тобой личным опытом?".
Не ставьте дополнительных вопросов
Вам может показаться, что вопрос о симптомах и опыте – это хорошее решение, однако, если вы начинаете давить, когда рассказчик отходит от темы – это может негативно повлиять на вашу коммуникацию. Кроме того, человеку может показаться, что вы ее проверяете и не доверяете ее словам.
Конечно, существуют исключения. Если вы подозреваете, что близкие могут нанести себе вред – лучшее проговорить вопрос безопасности.
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