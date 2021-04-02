То, как вы отреагируете на диагноз, может укрепить или разорвать отношения. Ваше поведение является маркером, который подчеркивает насколько глубоко можно вам доверять и возможно ли наладить с вами дальнейшую эмоциональную связь, найти поддержку и быть полностью откровенным. Именно поэтому начальная реакция должна быть корректной.

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Человек, который обратился к вам с желанием поделиться историей своего психического заболевания, заслуживает на поддержку и безоговорочную веру в ее слова. Вот, как это организовать.

Не проводите допрос



Что делать, когда близкие признаются, что имеют психическое расстройство / Фото Pexels

Когда кто-то делится своим диагнозом, он не спрашивает, что вы об этом думаете. Люди рассказывают об этом, потому что хотят получить поддержку и сообщить, что они живут с расстройством. Это может огорчить вас, но не стоит обесценивать борьбу, которую они ведут.

Ответы, которых следует избегать:

"Действительно? Я этого не вижу" . Психическая болезнь не всегда очевидна, а иногда за неприметностью диагноза скрывается невероятная работа над тем, чтобы ни в коем случае не продемонстрировать расстройства.

. Психическая болезнь не всегда очевидна, а иногда за неприметностью диагноза скрывается невероятная работа над тем, чтобы ни в коем случае не продемонстрировать расстройства. "Согласно ВОЗ? Тебе точно поставили диагноз?" . Не играйте в доктора, ваша роль – поддержать человека, который рассказывает вам о диагнозе.

. Не играйте в доктора, ваша роль – поддержать человека, который рассказывает вам о диагнозе. "Но ты самый счастливый человек, которого я знаю!". То, что кто-то скрывает свои проблемы с психическим здоровьем, не означает, что они не проходят сложного пути, борясь с расстройствами.

Предложите поддержку

Для начала – продемонстрируйте это с помощью языка тела – кивайте головой, установите зрительный контакт, если это разговор с близким человеком – предложите успокаивающие прикосновения (если это не вызовет дискомфорта). Внимательно слушайте и не перебивайте, чтобы человек выговорилась и чувствовала себя при этом комфортно.

Ответы, которые следует использовать

"Спасибо, что поделился этим со мной. Я ценю твоё доверие".

"Это звучит очень трудно. Я восхищаюсь тем, насколько ты искренне об этом рассказываешь".

"Я просто хочу, чтобы ты знал, что я рядом".

Не предлагайте "эффективных рецептов"

Каждый человек имеет представление о том, как "вылечить" депрессию и тревогу. Однако это сложные процессы на которые влияет биология, генетика и даже экология. Люди с расстройствами нуждаются в поддержке в течение всей жизни.

Насколько бы соблазнительными не казались советы использовать эфирные масла, заняться спортом или помедитировать, – сейчас не лучшее время рассказывать кому-то, как ухаживать за собой. Скорее всего человек, который давно живет с этим состоянием, давно перепробовал эти методы и знает, что лучше справляется с его симптомами.

Спросите, чем вы можете быть полезны

Вы не будете знать что нужно вашим близким, пока вы не спросите. Даже если человек не знает, что ему нужно именно в этот момент, вы можете конкретизировать предложение. Например:

"Ты можешь звонить мне в любое время суток, если захочешь поговорить?".

"У тебя много дел? Я могу тебя подвезти?".

"Тебе нужна помощь в поиске терапевта или психиатра?".

"У меня есть знакомый, который пережил то же. Сообщи мне, если тебе захочется с ним связаться".

"Я могу помочь в уборке квартиры или с доставкой продуктов, если это нужно".

Не игнорируйте свои чувства