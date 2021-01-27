Кумбхакасана: поза для баланса, укрепления мышц рук и живота – видео
Знакомство с йогой начинается с асан. Если просто – это статическое положение тела в йоге, которые характеризуются умеренными движениями. Чтобы вы смогли самостоятельно освоить основные асаны, делимся короткими видеоинструкции, которые помогут освоить технику и получить максимальный эффект.
Источник: 24 канал
Если вы давно мечтали начать занятия йогой в домашних условиях, то вам не обойтись без знания асан. Чтобы приблизить вас к мечте, мы расскажем о базовых позах в йоге, продемонстрируем технику их выполнения, перечислим ожидаемые эффекты и противопоказания.
Начните с основ: Тадасана: поза для подтянутого живота и правильной осанки – видео
Сегодня расскажем об асане, которая укрепляет все тело и готовит его к переходу на более сложные уровни.
Техника выполнения
- Встаньте в тадасану (позу горы). На вдохе наклонитесь вперед и поместите ладони на пол по бокам от стоп.
- На выдохе переведите ноги назад. Пальцы на ногах выверните на себя, ступни должны опираться на подушечки пальцев. Это напоминает позу с которой начинаются отжимания на вытянутых руках.
- Крепко закрепите основы указательных пальцев на полу, широко расставьте пальцы, чтобы удержать баланс.
- Задняя часть шеи должна быть вытянутой, лоб – быть направленным вперед, а глаза – смотреть вниз.
- Все тело должно выровняться в одну линию.
- Поперек должен держаться ровно, без прогиба.
- Пробуйте тянуть пятки назад, чтобы создавать дополнительное растяжение ног.
- В течение выполнения асаны старайтесь втягивать живот.
- Отводите плечи назад и сводите лопатки, чтобы размять спину.
Находитесь в асане от 30 секунд до 1 минуты.
Основные аспекты:
- если вы хоть немного расслабите ноги – начнете проседать в нижней части спины, поэтому активно напрягайте ноги и втягивайте колени;
- активно подтягивайте низ живота к пупку;
- не опускайте шею и голову: голова, шея, позвоночник и ноги должны составлять одну ровную линию в течение всего времени выполнения упражнения.
Эффект
- На руки. Регулярная планка укрепляет мышцы запястий и кисти, сокращает трицепсы и позволяет держать верхнюю часть рук в тонусе.
- На шею. В шее находится 18 мышц, ответственных за движение шейных позвонков. Вытяжения тела в планке помогает избежать заболеваний позвоночника и шеи, а также – выработать правильную осанку.
- На спину. В планке задействованы разгибательные мышцы спины и мышцы, которые являются каркасом для позвоночника. Планка помогает укрепить ткани этих мышц и уменьшить боли в пояснице.
- На ноги. В планке хорошо работают ягодичные мышцы, которые помогают поддерживать вытягивания бедер и обеспечивают нейтральное положение таза.
Противопоказания
- Синдром запястного канала;
- травмы нижней части спины.
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