40-летняя австралийка Лиэнн Рэдклифф, более известная как Freelee The BananaGirl уже 14 лет питается растительными продуктами, которые выращивает самостоятельно. За это время женщина похудела на 18 килограммов, поборола наркотическую зависимость и расстройства пищевого поведения.

На просторах интернета встречается множество впечатляющих историй похудения. Одна из них об австралийке Лиен Рэдклифф, которая в юности страдала от булимии и анорексии, кроме того, у нее были проблемы с наркотиками. До 21 лет Лиен была на грани самоубийства. Ее жизнь изменилась благодаря преподавательнице по йоге, которая вдохновила девушку на работу над своими привычками.

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Постепенно Лиен справилась с зависимостями, отказалась от наркотиков и алкоголя, а также перешла на растительную пищу. Во время реабилитации девушка поняла, что не чувствует себя счастливым в городе. А ее работа в Макдональдсе и стриптиз-клубе не способствуют улучшению состояния. Поэтому девушка решилась на радикальные изменения.

В 2018 году девушка вместе с парнем переехала в Южную Америку. Они поселились в маленьком деревянном доме посреди джунглей Эквадора. Тогда же она завела инстаграм-аккаунт и канал на YouTube. Так появилась Freelee The BananaGirl.

Фрили и ее партнер Робин ведут отшельнический образ жизни: практически не носят одежды, не пользуются продукцией из масс-маркета и пытаются сократить до минимума производство отходов, которые засоряют окружающую среду. За время жизни в джунглях блогерша перешла на питание фруктами и овощами, которые выращивает самостоятельно. Благодаря такой необычной диете девушка похудела на 18 килограммов.

Рацион девушки

Главное правило Фрилли – употреблять обработанные овощи и фрукты только после 16 часов дня. В течение суток она съедает половину арбуза, до 15 бананов, манго, папайю, овощной салат и турецкие фиги.

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Всего за день блогерша съедает около 2500 калорий. В своем аккаунте Фрили рассказывает, что придерживается подобной диеты уже 14 лет и чувствует себя прекрасно. Это, по ее словам, подтверждают и медицинские анализы.

История Лиен Рэдклифф мотивирует тысячи людей по всему миру отказаться от потребления мяса и уделять большее внимание окружающей среде. Одной из основных задач она называет борьбу с угрозой глобального потепления.