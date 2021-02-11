Исследование провела группа ученых из Эдинбургского университета в Шотландии. Согласно их гипотезе, тип питания влияет на навыки мышления и здоровья мозга у пожилых людей. Чтобы подтвердить или опровергнуть ее, исследователи провели исследование, в котором приняли участие 500 пожилых людей (79 лет) без признаков деменции.

Средиземноморская диета уже давно завоевала доверие врачей и диетологов. Ее действие связывают с увеличением длительности жизни, здоровьем кишечника и даже улучшением настроения. А согласно новому исследованию – такая диета сохраняет умственную функцию человека в процессе старения.



Какая диета считается самой лучшей / Фото Pexels

Ученые провели опрос, тестирование и проверили фактическую скорость мышления участников. 358 добровольцев прошли МРТ, чтобы исследователи смогли опираться еще и на структуру их мозга.

Результаты исследования

Результаты исследования показывают, что соблюдение средиземноморской диеты является одним из самых доступных способов сохранить ясность мышления в пожилом возрасте. Такое действие, в частности, связано с употреблением большего количества зеленых листовых овощей и сокращением потребления красного мяса. Соавторка исследования Дженни Корли отмечает, что именно эти два фактора могут больше всего влиять на когнитивные показатели человека.

Интересно, что средиземноморская диета не показала фактических изменений в структуре мозга (на МРТ отсутствуют изменения мозга у тех, кто употребляет больше морепродуктов и зелени), однако изменение питания на самом деле изменило способность к запоминанию и улучшило мышление опрошенных.

Положительная взаимосвязь между средиземноморской диетой и мышления в нашей выборке не объясняется улучшением структуры мозга. Возможно, существуют структурные или функциональные изменения конкретных участков, а не в целом органе, как измеряется в этом исследовании.

Однако, чтобы сделать точные выводы, ученым стоит продолжать исследования пожилых людей, которые перешли на средиземноморскую диету.

Что известно о средиземноморской диете