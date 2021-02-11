Названо диету, которая улучшает память и снижает вероятность возникновения деменции
Здоровое питание важно не только для поддержания оптимального веса и избежания ожирения, но и для нормальной работы всех органов, в частности мозга. И лучше с этим справляется тип питания, который сосредотачивается не на исключении продуктов, а на сохранении соотношения углеводов / белков / жиров. подробнее об этой диете – далее.
Источник:Mind Body Green
Средиземноморская диета уже давно завоевала доверие врачей и диетологов. Ее действие связывают с увеличением длительности жизни, здоровьем кишечника и даже улучшением настроения. А согласно новому исследованию – такая диета сохраняет умственную функцию человека в процессе старения.
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Исследование провела группа ученых из Эдинбургского университета в Шотландии. Согласно их гипотезе, тип питания влияет на навыки мышления и здоровья мозга у пожилых людей. Чтобы подтвердить или опровергнуть ее, исследователи провели исследование, в котором приняли участие 500 пожилых людей (79 лет) без признаков деменции.
Какая диета считается самой лучшей / Фото Pexels
Ученые провели опрос, тестирование и проверили фактическую скорость мышления участников. 358 добровольцев прошли МРТ, чтобы исследователи смогли опираться еще и на структуру их мозга.
Результаты исследования
Результаты исследования показывают, что соблюдение средиземноморской диеты является одним из самых доступных способов сохранить ясность мышления в пожилом возрасте. Такое действие, в частности, связано с употреблением большего количества зеленых листовых овощей и сокращением потребления красного мяса. Соавторка исследования Дженни Корли отмечает, что именно эти два фактора могут больше всего влиять на когнитивные показатели человека.
Интересно, что средиземноморская диета не показала фактических изменений в структуре мозга (на МРТ отсутствуют изменения мозга у тех, кто употребляет больше морепродуктов и зелени), однако изменение питания на самом деле изменило способность к запоминанию и улучшило мышление опрошенных.
Положительная взаимосвязь между средиземноморской диетой и мышления в нашей выборке не объясняется улучшением структуры мозга. Возможно, существуют структурные или функциональные изменения конкретных участков, а не в целом органе, как измеряется в этом исследовании.
Однако, чтобы сделать точные выводы, ученым стоит продолжать исследования пожилых людей, которые перешли на средиземноморскую диету.
Что известно о средиземноморской диете
- Диета стала популярной в 1950-х годах, когда Ансель Киз и его коллеги изучали пищевые привычки населения разных стран. Наблюдения показали, что жители Италии и Греции имеют наименьший риск развития ишемической болезни сердца, частично из-за диеты.
- Эта диета не ограничивает калории и не исключает из рациона определенных групп продуктов и сосредотачивается на применении цельной пищи.
- Сбалансированная средиземноморская диета включает фрукты, овощи, цельные зерна, фасоль, бобовые, орехи, семечки, оливковое масло, зелень и специи, а также способствует регулярному употреблению омега-3 вместе с рыбой и морепродуктами.
- Диета связана с увеличением продолжительности жизни, снижением развития диабета, поддержанием здорового веса, быстрому обмену веществ и преимуществами для работы почек.
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