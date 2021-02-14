Вы уверены, что можете безошибочно определить, какой именно вирус спровоцировал ваше заболевание? О чем свидетельствует першение в горле? Знаете, какая температура тела характерна для ОРВИ или гриппа? И какие симптомы должны насторожить? Это все можно проверить с помощью теста от Полезно 24! Узнайте, сможете ли вы отличить ОРВИ от гриппа и делитесь результатами!

Как ОРВИ, так и грипп передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем. Но если грипп – это острое респираторное инфекционное заболевание, возбудителем которого являются вирусы гриппа нескольких типов (А, В и С), то ОРВИ провоцирует более 200 видов различных других вирусов.

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Из-за похожей клинической картины, пациенты часто путают грипп и ОРВИ. Однако существуют специфические симптомы, которые помогут определиться, как действовать дальше.

Почему это важно? Прежде всего грипп и ОРВИ требуют разного подхода к лечению. Если ОРВИ прогрессирует всего несколько дней, а потом человек выздоравливает без специфической терапии, то грипп (при отсутствии правильного лечения), может повредить легочную ткань, усилить воспалительный процесс и привести к серьезным нарушениям функций органов дыхания.

В то же время у людей с ослабленным иммунитетом, ОРВИ может спровоцировать воспаление носовых ходов и среднего уха, а также усилить симптомы хронических заболеваний дыхательных путей, в частности астмы.

Чтобы не допустить осложнений и сразу нацелиться на борьбу с четко установленным врагом – убедитесь, что вы сможете отличить симптомы ОРВИ от симптомов гриппа. Все, что для этого нужно – ответить на 11 вопросов.

Помните, что самолечение может усугубить ваше состояние. При первых симптомах заболевания и их осложнениях, следует обратиться к врачу.

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