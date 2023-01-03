Каждая клетка человеческого тела содержит белок, который необходим для восстановления клеток и их развития. Прежде чем искать искусственные альтернативы в виде протеиновых коктейлей, попробуйте обратиться к правильной здоровой пище.

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Напомним, в здоровом рационе от 10% до 35% ваших калорий должны состоять именно из белка. Для предотвращения дефицита рекомендованная диетическая норма для здорового человека, ведущего малоподвижный образ жизни, составляет 0,8 грамм на килограмм массы тела. С возрастом потребность белка растет из-за естественной утраты мышц, поэтому следует увеличить количество до 1 – 1,2 граммов на килограмм массы тела. Тем, кто делает силовые нагрузки, чтобы нарастить мышечную ткань, следует употреблять 1,1 до 1,7 граммов на килограмм веса.

Какие продукты содержат больше белка

Яйца

На первый взгляд простые и небольшие по размеру яйца станут едва ли не лучшим источником белка. Преимуществом этого продукта является высока биодоступность: организм легко усваивает и использует полученные полезные элементы. Это позволяет стать яйцам лучшим продуктом для худеющих.

Не следует избегать желтка, который позволит получить микс полезных элементов: витамины, минералы, антиоксиданты и здоровые жиры. Умеренное потребление не повлияет на тех, кто имеет повышенные показатели холестерина и не перенасытит организм лишними жирами.



Яйца – это просто и полезно / Фото Pexels

Куриная грудка

Преимущества от потребления простой и одновременно полезной куриной грудки тоже значительны: в ней много белка и мало жира. Порадует и разнообразие рецептов, позволяющих приготовить немало интересных блюд с этим продуктом, так что скучать вам не придется. Обычным и вкусным методом делятся специалисты Eating Well. Они предлагают запечь курицу с лимоном и перцем или добавить в мясо сливочного соуса с чесноком, грибами и пармезаном.

Нежирная говядина

Красное мясо, конечно, содержит немного больше жира, но бояться его не стоит. Говядина будет хорошим разнообразием в рационе и отличным источником белка. Помним об умеренном потреблении, которое подчеркивают медики.

Морепродукты



Лосось содержит много белка / Фото Pexels

Здесь кроме белка можно получить еще целый ряд преимуществ для здоровья. Полезными составляющими порадует лосось, в частности омега-3 и омега-6 жирные кислоты, железо, холин, витамин В12, витамин D, селен и, конечно, много белка. Согласно данным Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, в порции лосося весом 100 грамм содержится почти 20 грамм белка.

Из возможных негативов, которых не стоит бояться, – содержание жира. Альтернативой с низкой калорийностью и количеством станет тунец, который можно добавить в салаты, бутерброды и закуски.

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Бобовые

В здоровом рационе не обойтись без бобовых, верно служащих всем целям, и даже наращиванию мышц. Они содержат белок, клетчатку и многие другие ключевые питательные вещества, в частности кальций, калий, магний и железо. Исследователи также призывают есть больше чечевицы и других бобовых, чтобы уменьшить риск развития сердечных заболеваний и жировой болезни печени.