К сожалению, похудеть в конкретной части тела невозможно: локальное жиросжигания – это миф. Когда человек начинает комплексный процесс похудения (садится на диету и регулярно посещает зал), жировая ткань уходить со всего организма.

Однако одной из самых проблемных зон остаются бедра. Мало того, что многим сложнее добиться уменьшения объемов этой части тела, так еще и именно здесь чаще всего появляется целлюлит. Нутрициолог объясняют это тем, что целлюлит возникает там, где скапливаются избыточные жировые отложения. Соответственно, появлению "апельсиновой корки" способствует избыток калорийной пищи.

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Чтобы снизить риски проявления неприятного дефекта, нутрициолог предлагают уменьшить употребление этих продуктов.

Сахар



Какие продукты провоцируют появление целлюлита / Фото Pexels

Какой бы ни была ваша цель – избавиться от лишних килограммов или улучшить состояние кожи, отказ от сахара – первый шаг на пути к здоровому рациону. Хотя сахар сам по себе не содержит жиров, даже одна его порция добавляет большое количество калорий. И если не потратить эту энергию сразу, организм сохранит ее впрок в виде жировой ткани.

Кроме того, чрезмерное потребление сахара может сократить количество коллагена в организме. Дефицит этого вещества негативно отражается на коже, в том числе и на интенсивности целлюлита.

Белый хлеб, паста и рис



Какие продукты провоцируют появление целлюлита / Фото Pexels

Во время похудения следует отказаться от изделий из белой муки (хлеба, выпечки, макарон) и риса. Эти продукты обладают высоким гликемическим индексом и содержат сложные углеводы. Во время употребления, организм расщепляет их до сахаров. Например, крахмал в процессе пищеварения, распадается до глюкозы. Это может негативно сказаться на состоянии кожи.

Белый хлеб можно заменить на цельнозерновой, а макароны из пшеничной муки – на пасту из гречки.

Переработанное мясо

Ветчина, колбасы, сосиски – от этих продуктов точно стоит отказаться, если не хотите, чтобы бедра были покрыты апельсиновой коркой. Дело в том, что в переработанном мясе содержится большое количество натриевой соли. Она задерживает воду в организме, из-за чего возникают отеки, а кожа начинает выглядеть сморщенной.

Сыры



Какие продукты провоцируют появление целлюлита / Фото Pexels

Сыры также являются источниками избыточного количества соли. Как и в случае с переработанным мясом, чрезмерное употребление соли нарушает водно-солевой баланс в организме, задерживая жидкости и ухудшая общее состояние кожных покровов.

Сократить негативный эффект от употребления сыров можно, увеличив потребление воды.

Авокадо, орехи и сухофрукты

Несмотря на то, что эти 3 продукта считаются неотъемлемой частью здорового рациона, злоупотреблять ими все же не стоит. Сами по себе они достаточно калорийны. Например, в порции ореховой смеси (30 грамм) содержится 182 калорий.

Если за один раз съедать слишком много правильных продуктов, пользы от них будет не больше, чем от вредной пищи.

Алкоголь

Алкогольные напитки также не особо вяжутся с классическими представлениями о здоровом образе жизни. Что касается конкретно бедер, алкоголь способствует появлению целлюлита. Он дает дополнительную нагрузку на печень и способствует разрушению коллагеновых волокон, отвечающих за упругость и эластичность кожи.

Кофе



Какие продукты провоцируют появление целлюлита / Фото Pexels

Кофе в больших количествах провоцирует выброс адреналина и увеличивает нагрузку на железы, отвечающие за его выработку. Таким образом, организму приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы надпочечники избавились от лишнего адреналина. Поэтому чрезмерное употребление кофе повышает риск отложения жира в проблемных зонах, в том числе на бедрах.