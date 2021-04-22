День Земли: от каких продуктов отказаться, чтобы уменьшить углеродный след
Парниковые газы – водяной пар, углекислый газ, метан, озон, закись азота приводят к перегреву Земли, из-за чего возникают новые стихийные бедствия и проблемы со здоровьем. Чтобы уменьшить влияние углеродного следа, мы (отдельно или целыми группами) можем присоединиться к климатической диете – системе питания, направленной на уменьшение экологического следа.
Источник:Huffpost
Что такое углеродный след?
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Если бы каждый человек отказалась от мяса и молочных продуктов, мы бы спасли окружающую среду от тысяч тонн углеродных выбросов. На самом деле за один год животноводство создает столько выбросов углерода, сколько весь транспортный сектор, – рассказывает Дана Ханнес.
Так же, уменьшив потребление пищевых продуктов животного происхождения, мы уменьшим потребление пресной воды на 50%.
Как выработка пищи влияет на экологию / Фото Pexels
В 2018 году Джозеф Пур стал соавтором исследования, которое показало, что веганская диета уменьшит углеродный след человека на 73%.
Веганская диета – это, пожалуй, самый существенный способ уменьшить ваше влияние на планету Земля не только уменьшением парниковых газов, но и сокращением глобального подкисления, эвтрофикации, землепользования и потребления воды, – добавляет исследователь. Это значительно больше, чем сокращение авиарейсов или приобретение электрического автомобиля.
Вот несколько советов, которые помогут сократить углеродный след.
Ешьте меньше красного мяса
Наибольший вред экологии наносит пища животного происхождения / Фото Pexels
За последние 50 лет спрос на мясо вырос в 3 раза. Согласно исследованию 2018 года, именно говядина провоцирует наибольшее количество выбросов парниковых газов. Обычная корова за день "производит" и выпускает в атмосферу 400 – 500 литров метана, который является побочным эффектом ее пищеварительных процессов. К тому же для ее прокормления необходимо немало пищи, выращивание которой тоже отбиваетесь на климате.
Ученые продолжают уверять, что эффективной методикой является частичное сокращение употребления мяса. Для климата полезнее, если население перейдет на мясо птиц, выращенных на пастбищах, вместо того, которое выращивается на фабриках.
Не обогащайте индустрию морепродуктов
Моллюски. анчоусы, сельдь, сардины и треска сами по себе имеют минимальный климатический след. Но парниковые газы в большом количестве образуются из-за выброса горючего рыбацкими лодками. При этом креветки и омары требуют больших энергозатрат для ловли, соответственно топлива на этот промысел идет в разы больше.
Сократите потребление молочных продуктов
Производство молока тоже имеет значительный климатический след. Согласно актуальными данными, 72% выбросов происходят в процессе транспортировки молока с фермы. А такие сыры, как чеддер или моцарелла, могут иметь даже больший след, чем курица и свинина, поскольку для производства половины килограмма сыра обычно требуется около 4,5 килограммов молока.
Миндальное молоко имеет меньший углеродный след, чем коровье, однако для его производства затрачивается значительно больше воды, и если вы действительно обеспокоены климатом, ищите другие альтернативы, например овсяное или соевое молоко.
Любая еда лучше мяса
Климатическая диета: что это / Фото Pexels
Согласно таблице парниковых газов картофель меньше вредит планете, чем брокколи, а пшеничная мука безопаснее риса. Но эксперты убеждены, что не имеет значения, что вы едите вне сыра, мяса и масла, ведь именно они создают больше всего проблем:
Если сравнивать с выбросами, связанными с продуктами животного происхождения, различия в растительной пище практически незначительны. Мы бы не советовали кому перестать есть яблоки и есть сахар, опираясь на данные по уровню углеродного следа. Вы должны искать баланс в диете, включив в рацион фрукты, овощи, бобовые и семена. И, к счастью, низкоуглеродистая диета позволяет употреблять все эти продукты.
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