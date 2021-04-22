Что такое углеродный след?

Углеродный след – это мера парниковых газов, выделяемых в процессе производства, использования и утилизации продуктов и услуг. Показатель "углеродного следа" – это совокупность всех парниковых газов, выделяемых в процессе человеческой деятельности и производства: от изъятия сырья с земли до попадания товара на полку и утилизации обертки после реализации продукта.

Читайте также Экологический подход: 6 вещей, которые помогут вести осознанный образ жизни

Если бы каждый человек отказалась от мяса и молочных продуктов, мы бы спасли окружающую среду от тысяч тонн углеродных выбросов. На самом деле за один год животноводство создает столько выбросов углерода, сколько весь транспортный сектор, – рассказывает Дана Ханнес.

Так же, уменьшив потребление пищевых продуктов животного происхождения, мы уменьшим потребление пресной воды на 50%.