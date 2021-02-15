Несмотря на то, что врачи советуют придерживаться сбалансированной диеты, которая включает белки, жиры, углеводы, овощи, фрукты, молочные продукты, есть люди, готовые идти на радикальные эксперименты и испытывать на собственном теле необычные способы похудения. Например, Эндрю Флиндерс Тейлор решил целый год есть только картофель. Что из этого вышло – далее.

"Сделайте пищу скучной, а жизнь – интересной". Таким лозунгом начинает свой эксперимент Эндрю Флиндерс Тейлор, решил проверить, что случится с телом если есть только картофель. В своем видео на Youtube, мужчина подробно рассказал о последствиях такой диеты.

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Длительная диета со столь большим количеством картофеля кажется безумием, но Тейлор, который за год сбросил 50 килограммов, считает, что даже такой эксперимент имеет смысл. Сегодня мужчина вернулся к сбалансированному питанию, но продолжает убеждать аудиторию, что его вызов помог улучшить общее самочувствие.

Разберемся, что по этому поводу думают врачи и диетологи.

История картофельной диеты

Мой вызов проводился в рамках краткосрочной коррекции моей пищевой зависимости. Мои отношения с едой напоминали алкоголизм, поэтому я решил отказаться от всей пищи, кроме картофеля.

Когда год эксперимента закончился, Тейлор вернулся к сбалансированному питанию:

Я все еще включаю в свой рацион много картофеля, но вместе с тем ем и другие растительные продукты, в частности фрукты, овощи, цельные зерна и бобовые. На такой диете я продолжаю терять вес и до сих пор контролирую свою пищевую зависимость. Вместе с тем я прохожу медицинские осмотры. Мой врач доволен состоянием моего здоровья.

Тейлор говорит, что к началу картофельной диеты, ему диагностировали клиническую депрессию. Для борьбы с тревожностью и угнетением он использовал пищу. Однако сегодня он избавился от этой проблемы и его психическое здоровье значительно лучше.



Эндрю Тейлор после года употребления картофеля / Фото Spudfit

Хотя его фотографии до и после впечатляют, у большинства из нас возникают вопросы, действительно ли картофельная диета безопасна и практична? Как Тейлор получал белок? Не навредит ли этот способ похудения другим? Prevention поговорили со специалистом по ожирению Спенсером Надольским и получили ответы.

Эффективность картофельной диеты

Во время своего вызова Тейлор ел все виды картофеля, включая батат. Для вкуса он использовал специи, травы, нежирный соус чили или соус барбекю. Если он готовил картофельное пюре, то добавлял только соевое молоко без масла.

Тейлор съедал столько картофеля, сколько ему было необходимо, чтобы полностью утолить голод. В течение первого месяца эксперимента мужчина совсем не тренировался, но сбросил 22 килограмма. Упражнения в жизни Тейлора добавились уже на второй месяц диеты. С тех пор он регулярно проводил в зале по 90 минут в день.

Поскольку в его рационе не было мяса, он дополнил свой рацион витамином В12.

Вот, что говорит о такой диете Спенсер Надольский:

Честно говоря, картофель содержит много преимуществ, если готовить его правильно. Этот продукт является прекрасным источником клетчатки и углеводов, которые помогут вам насытиться. Также картофель богат калием и витамином С. А батат содержит немало витамина А.

Но есть ли что-то особенное в картофеле, что поможет вам похудеть? Спенсер Надольский убеждает, что нет.

Любая диета, которая приводит к дефициту калорий, поможет сбросить килограммы. Вы можете есть все что угодно и все равно похудеть, если сжигаете больше калорий, чем употребляете. Однако это трудно назвать здоровым способом борьбы с лишним весом.

Безопасна ли картофельная диета

Чтобы убедиться, что ничего не угрожает здоровью, Тейлор регулярно проходил осмотр у врача и диетолога. В течение всего экскрементов, он чувствовал улучшение самочувствия.

У меня был высокий уровень холестерина, но сейчас он нормализовался. У меня снизилось кровяное давление и упал уровень сахара.

Но такой эффект спровоцирован похудением, а не переходом на картофель.

Кратковременное пребывание на картофельной диете может и не нанести вреда, но если вы не едите ничего, кроме картофеля на протяжении долгого периода, ваш организм не получит достаточное количество жира и белка. То есть подобный эксперимент может привести к серьезному дефициту полезных веществ, снизить энергичность, ослабить иммунную систему и негативно повлиять на вашу концентрацию.

К тому же низкий уровень белка, из-за картофельной диеты, может ухудшить состояние мышц.

Результаты картофельной диеты – Видео с канала Spud Fit

Стоит ли пробовать картофельную диету для похудения

Врач Надольский считает, что следует воздержаться от такой идеи:

Картофельная диета – наиболее ограничительный тип питания, который вы могли бы когда-нибудь попробовать.

Да, у Тейлора это удалось. Он дальше рассказывает, что чувствует себя значительно лучше, больше спит и легче просыпается. Также мужчина отмечает, что у него исчезла боль в суставах и улучшилась память. Но нельзя забывать, что параллельно с диетой он занимался спортом, что тоже играет немалую роль в улучшении самочувствия. Поэтому не стоит рассчитывать только на отказ от еды.

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Отказываясь от большинства продуктов, вы начнете чувствовать постоянную усталость и голод, – добавляет Надольский. Картофель может лишь дополнить здоровую диету, но не есть ничего, кроме картофеля – это слишком. Вместо этого попробуйте оптимизировать свою диету, наполнив ее полноценной пищей. Если вы пытаетесь похудеть, не менее 30% вашего рациона должны составлять нежирные белки. Также добавьте здоровые жиры, например, авокадо. А вот картофель станет прекрасным источником углеводов.

Да, "сделайте пищу скучной, а жизнь интересной" – звучит красиво, но люди не должны отказываться от наслаждений, которое они получают с пищей. Ведь это не только способ насытиться, но и важная социальная часть нашей жизни.

Сам Тейлор отмечает, что для разных людей работают различные техники улучшения самочувствия. На своей странице он просит читателей проводить собственные исследования и не повторять странных экспериментов, которые оказались эффективными для незнакомого парня из Интернета.