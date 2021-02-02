Во всем должен быть предел: даже в здоровом образе жизни, тренировках и еды. Иначе – вас ждут плачевные последствия.

Источник: N+1

Еда – это необходимость, а разнообразен рацион – залог крепкого здоровья. Но жадность, чрезмерный фанатизм или желание доказать, что вы можете съесть или выпить больше других, может стать началом конца. И это касается не только экзотической пищи, но и обычной воды.

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Герои сегодняшней статьи – хороший пример того, как отсутствие меры приводит к катастрофическим последствиям. Поэтому рассказываем, какая пища может спровоцировать отравление, если игнорировать здравый смысл.

Икра

Опасная доза: любая, если приобрести неправильную рыбу



Избыточное количество ненасыщенных жирных кислот вредно / Фото Pixabay

Икра, по своей сути. – полезная пища, наполненная аминокислотами и ненасыщенными жирными кислотами, которые помогают работе сердца, улучшают зрение и вообще положительно влияют на общее самочувствие. Однако чрезмерное употребление икры (из-за избытка жиров и аминокислот) может спровоцировать камни в желчном пузыре или отложения солей в суставах.

Иногда для отравления икрой достаточно абсолютно привычной порции (особенно если вам попалась икра усача). В 2011 году 11 человек отравились такой икрой в Молдове. А в 2018 году врачи сообщили о случае отравления этим деликатесом в Италии. Симптомы женщины, которую госпитализировали, исчезли через 9 часов после употребления, но все же лишняя осторожность не помешает.

По мнению ученых, концентрация ненасыщенных жирных кислот в икре усача настолько велика, что просто-напросто перестает быть полезной для человека и начинает вредить организму изнутри.

Перепелка

Опасная доза: 1 птица – уже перебор

В период сезонной миграции перепелки накапливают в мышцах алкалоиды, которые они потребляют вместе с семенами полевого сорняка. Безопасная еда для птицы превращается в яд для человека и провоцирует рабдомиолиз – распад мышечной ткани. Через 3–4 часа человек ослабевает, позже появляется острая боль в ногах, пояснице, спине и груди. Далее боль перекочевывает на шею и руки. И лишь через 2 дня симптомы медленно отступают.

Поговорим о громких случаях отравления. В 2014 году это произошло с 58-летним мужчиной из Турции: он съел перепелку, а через 4 часа заметил, что его моча потемнела. Через 12 часов он был госпитализирован со всеми характерными симптомами.

Перец

Опасная доза: смертельное количество перца получить трудно, но отравиться можно и одним стручком



До сих пор не обнаружено ни одного летального случая, вызванного перцем / Фото Pixabay​

С 2011 года Эдинбургский ресторан Kismot проводит традиционную акцию по сбору средств для Ассоциации детских хосписов Шотландии. Посетителям заведения предлагается съесть порцию Kismot Killer – самого острого блюда из острой приправой карри. Если желающим удастся съесть целую порцию, они могут за нее не платить. В 2011 году для двух посетителей попытка закончилась госпитализацией. Свидетели сообщали, что пострадавшие корчились на полу от боли, пока их не забрали врачи скорой помощи. Руководство ресторана пообещало снизить остроту блюда.

В 2018 году к врачам обратился 34-летний участник другого соревнования. За два дня до этого, на конкурсе по поеданию красных перцев, он съел только один стручок Каролинского жнеца – самого острого перца в мире. После переваривания блюда, он почувствовал сильную головную боль. Компьютерная томография показала, что просветы его сонной и нескольких мозговых артерий сужены. Врачи заключили, что у мужчины "синдром оборотной церебральной вазоконстрикции". К этому моменту аналогичный перец уже провоцировал спазм коронарных сосудов и инфаркт миокарда. Поэтому врачи призывают не экспериментировать с Каролинским жнецом, ведь тот угрожает жизни. К счастью, симптомы синдрома проходят через 5 недель. Но не слишком дорогой будет цена за употребление 1 стручка перца?

На самом деле в медицинской практике не обнаружено ни одного летального случая, вызванного перееданием острых перцев. Но в 1980 году тайские ученые подсчитали, что для того, чтобы убить 60-килограммового человека, он должна съесть 2 килограмма сушеных перцев чили.

Осьминог

Опасная доза: 1 щупальце.

Корейский деликатес саннакчи можно попробовать на берегу океана – там, где водятся осьминоги Octopus minor. Особенностью блюда является то, что щупальца еще шевелятся, пока вы их едите. Если человеку не повезет и нейроны в щупальцах сработают в момент приема пищи, из пищевода блюдо переползет в гортань, а оттуда – в дыхательные пути.

Такой случай зафиксирован 21 января 2008 года. 60-летний работник торгового центра в Гуанчжоу почувствовал, что ему становится трудно дышать во время обеда. Конечно, главным блюдом, которое он употреблял, был живой осьминог. Врачи, прибывшие на место событий, успели извлечь из его гортани щупальце осьминога, однако пострадавшему все равно нужна была сердечно-легочная реанимация. В 2018 году корейские патологоанатомы описали еще два случая смерти, когда жертв осьминога спасти все же не удалось.

Вода

Опасная доза: 8 литров



Передозировка водой приводит к мучительной смерти / Фото Pixabay​

В 2007 году калифорнийская радиостанция KDND проводила конкурс Hold Your Wee for a Wii, в котором победитель мог получить игровую приставку Nintendo Wii. все, что было нужно – выпить больше воды, чем конкуренты и ни разу не отлучиться, чтобы опустошить свой мочевой пузырь.

На самом деле при чрезмерном употреблении воды развивается водное отравление: соли в тканях исчерпываются и их количества становится слишком мало, чтобы получать жидкость в организме, вода поступает внутрь клеток и провоцирует отек. Наиболее это опасно для мозга: опухшие клетки давят на ствол, нарушая работу дыхательного и сосудистого центров.

Именно это произошло с Дженнифер Стрейндж, которая заняла 2-е место в конкурсе KDND, выпив почти 8 литров воды в течение 3 часов. Но приятного в этой истории мало. После конкурса она сообщила, что чувствует боль в области живота. Через несколько часов после последнего звонка в эфир, молодую женщину нашли мертвой в собственной ванной. Радиостанцию, которая объявила конкурс, закрыли после судебного процесса.

Морковный сок

Опасная доза: 4 литра в день

Во всем важна золотая середина, но, кажется, 48-летний сторонник здорового образа жизни Бэзил Браун не знал об этой простой истине. Когда он рассказал своему диетологу о плане перейти на монодиету и выпивать 4 литра морковного сока в день, тот попытался его остановить. На тот момент врачи уже знали, что избыток витамина А приводит к разрастанию жировых клеток в печени. Это, в свою очередь, разрушает соединительную ткань и стенки сосудов.

Конечно, Браун не послушал врача и за 10 дней эксперимента заработал желтуху и токсический цирроз печени. Через несколько дней его состояние ухудшилось, и мужчина умер.

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Лакрица

Опасная доза: 30 пачек



Лакрица препятствует разрушению кортизола / Фото Pixabay

В 2020 году в больницу с сердечным приступом попал 54-летний американец. В крови мужчины оказался дефицит калия. Восстановить баланс врачам не удалось. Поскольку без калия сердечная мышца не сокращается, через сутки мужчина скончался.

Устанавливая обстоятельства его смерти, родственники рассказали, что в течение 3-х недель до госпитализации, мужчина ел 1–2 пачки лакрицы течение дня. Так что же произошло?

Концентрацию калия в крови регулирует гормон надпочечников – альдостерон, однако на его рецепторы может влиять и кортизол (особенно, если его концентрация превышает норму). Такое случается, если в организме не работает фермент, разрушающий кортизол, – именно его блокирует глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки и лакричных конфетах.