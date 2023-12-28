Быть дисциплинированным в питании в период праздников – задача не из простых. Хаотическое потребление салатов, закусок, рулетов, сладостей и алкоголя могут иметь неприятные последствия.

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Чтобы избежать проблем со здоровьем в период новогодних застолий, диетолог Ким Шапира поделилась полезными советами, которые направят вас к разумному потреблению.

Составьте план

Если вы соблюдаете здоровое питание, то просто запишите себе, что вы можете съесть, а чего лучше избежать. Таким образом вы не будете себя корить за лишний кусок чизкейка или большую порцию печеного картофеля.

Наслаждайтесь едой

В праздничное время наслаждайтесь едой. Это не только позволит вам есть медленнее, но позволит понять, что вы уже съели достаточно. Вы должны есть каждые 2-3 часа и при этом оставаться немного голодными.

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Ешьте без телефона за столом

В праздничное время забудьте немного о социальных сетях и уделите время родным. Когда вы наспех употребляете пищу, это определенным образом мешает пищеварению. Когда вы будете полностью сосредоточены на своей тарелке, тогда еда будет лучше расщепляться в организме.



Уберите телефоны, когда употребляете пищу / Фото Pexels

Ограничьте отвлечение

Да, мы знаем, как вы любите есть перед просмотром фильма. Признаемся, этим грешат почти все. Однако лучше садиться за просмотр чего-то уже после основного приема пищи.

Пейте много воды

Диетолог говорит, что вода – это синоним слова здоровья, поэтому обязательно употребляйте каждый день достаточное количество жидкости. Если в холодное время вам трудно пить воду, вы можете употреблять ее теплой. Достаточное количество воды в организме не только улучшит самочувствие, но и увеличит мотивацию к работе.