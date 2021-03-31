"Мне уже 14 лет, а грудь и дальше не растет!" "Мне – 20 лет и размер бюста не радует. Неужели придется смириться с тем, что есть?" Размер нашей груди запрограммирован генетически – так же, как цвет глаз, кожи или волос, и не обязательно, что мы наследуем его от матери.

Размер бюста может зависеть от генетического материала семьи отца или "микса" генов с обеих сторон. Поэтому, влияния на то, какой вырастет наша грудь, мы не имеем. Неужели действительно альтернативы скальпелю хирурга не существует?

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Молочные железы активно растут в период полового созревания (в возрасте 13 – 16 лет, но не стоит волноваться, если в 13 лет грудная клетка остается плоской – грудь за месяц могут вырасти от чашки А до чашки В) и этот процесс в большинстве случаев завершается в 19 – 20 лет. Однако это вовсе не означает, что грудь останется такой на всю оставшуюся жизнь! Грудные железы состоят из двух типов тканей – железистой, с которой, собственно, и производится молоко для ребенка, и жировой. Под влиянием различных факторов количество этой ткани в течение жизни женщины может меняться.

Что влияет на рост груди



Что влияет на рост груди / Фото Pexels

Колебания веса

Когда мы набираем вес, количество жира в нашем теле увеличивается. Казалось бы, в этом свой плюс, ведь грудь тоже увеличивается в размере. А вот и нет! Каждая из нас полнеет по-разному, и в каком месте жир будет накапливаться в первую очередь, зависит от гормонального фона. Например, если ваш тип фигуры – "яблоко", то сначала у вас будет полнеть верхняя часть тела (увеличиваться и объем талии, и обхват груди). А вот если ваш тип фигуры – "груша", на увеличение размера груди надеяться бесполезно.

Как бы то ни было, набирать лишние килограммы только для того, чтобы сэкономить на силиконе, не стоит. Вашим приоритетом должно быть здоровье, поэтому питаться надо так, чтобы удовлетворять энергетические потребности вашего организма, а не достигать аппетитных форм.

По мере того как мы теряем вес, размер бюста также будет меняться, и эти изменения у каждой женщины будут разными. Одни быстрее худеют в груди (соответственно, уменьшается размер чашки), а остальные – под грудью (уменьшается окружность грудной клетки).

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В разные периоды жизни размер груди может меняться, поэтому периодически каждой женщине необходимо измерять объем груди по самым высоким точкам (сосках) и обхват под ней. Это позволит отслеживать изменения, происходящие с грудными железами и соответственно на них реагировать. Ношение тесных бюстгальтеров нарушает циркуляцию крови в груди. Кроме того, пережимает грудную клетку и лимфатические узлы, расположенных в подмышечной области, что не является полезным. А если бюстгальтер слишком большой, он будет натирать кожу и соски.

Беременность и грудное вскармливание



Беременность и грудное вскармливание влияют на форму груди / Фото Pexels

Свою окончательную форму грудь приобретает только после беременности и кормления грудью. Мало в мире найдется женщин, которые не заметили бы никаких изменений в своих молочных железах в этот период. Грудь растет за счет увеличения железистой ткани, необходимой для продукции молока и жировой, поскольку женщины "в положении" на протяжении 9 месяцев активно набирают вес. Пока женщина кормит ребенка грудью, ее грудь не уменьшиться. Наоборот, может еще немного вырасти. Но после прекращения грудного вскармливания и нормализации веса, скорее всего, вернется к тому размера, который был в начале беременности. Случается, что грудь становится еще меньше. Это происходит за счет уменьшения железистой ткани и потери веса.

Менструация

У большинства женщин под влиянием гормональных изменений, обусловленных менструальным циклом, размер груди меняется. Во второй половине цикла молочные железы становятся тяжелее и больше, настолько, что некоторым женщинам даже приходится носить два комплекта бюстгальтеров, которые подходят для первой и второй фазы цикла. Часто именно по отеку и боли в грудных железах женщина определяет, что у нее за несколько дней начнутся месячные.

Прием гормональных препаратов

Применение противозачаточных таблеток (особенно в начале) может вызвать увеличение размера груди.

Менопауза

Когда яичники производят эстрогена все меньше и меньше и репродуктивная функция женщины постепенно угасает, количество железистой ткани молочных желез также уменьшается. У женщин, которые склонны к полноте, она заменяется жировой. А поскольку бюст с возрастом теряет упругость, а силы притяжения никто не отменял, грудь начинает обвисать.

Когда стоит проконсультироваться с врачом



Увеличить размер груди можно с помощью имплантатов / Фото Pexels

Проблема маленькой груди чаще всего беспокоит девушек-подростков. В зрелом возрасте женщина уже принимает себя такой, какой она есть, или же, если смириться с отражением в зеркале не может, решается на пластическую операцию. А поводом для волнения у нее уже может стать уплотнение, которое она нащупала в груди или изменение формы соска.

Как мы уже упоминали, каждая девочка развивается в собственном темпе, но если есть какие-то сомнения, стоит все-таки посетить врача-гинеколога, который проверит, правильно ли развиваются молочные железы и нет ли каких-либо отклонений. Если маленькая грудь является результатом гормонального дисбаланса (дефицита тех или иных гормонов), специалист назначит соответствующие гормональные препараты. Но если проблем с гормональным фоном нет, а менструации регулярные, использовать гормоны с целью стимуляции роста молочных желез категорически запрещается, так как это может привести к ряду осложнений, в том числе нарушениям обмена веществ (увеличению веса и сбоям в работе других органов)!

После завершения полового созревания рост груди прекращается. Существенно увеличить ее размер можно только с помощью имплантатов. Например, если грудь женщины "тонет" в чашечке АА, то можно и рассмотреть вариант пластической операции либо менее травматический, который проводится под местным обезболиванием – увеличение и подтяжку молочных желез с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Однако если ситуация не является критической, медики советуют сосредоточиться не так на размере, как на форме груди. А улучшить привлекательность можно благодаря физическим упражнениям, "подкачав" грудные мышцы. Эффективных упражнений всего 6. Берите на заметку!

Отжимание от пола

Это традиционное упражнение для укрепления мышц груди. Положите обе руки на пол, широко их при этом расставив. Поднимите стопы (опирайтесь при этом на пальцы ног). Оторвите колени от пола, после чего переходите к самому сложному: согнув руки в локтях, опуститесь вниз, после чего выпрямите руки, подняв корпус вверх. Если для вас это слишком сложно, можете опустить колени на пол.

Отжимание от стены



Улучшить привлекательность груди можно с помощью физических упражнений / Фото Pexels

Это самое легкое упражнение из списка. Отойдите на несколько шагов от стены, повернитесь к ней лицом, обоприте руки о стену и согните их в локтях. Отжимайтесь по тому же принципу, что и от пола.

Разведение рук с гантелями

Лягте на скамейку или мяч. Возьмите в руки гантели, разведите руки в стороны параллельно полу, после чего поднимите их над грудью и вернитесь в исходное положение.

Разведение рук с заменой положения тела.

Это упражнение – сложнее предыдущего. Вам нужно так же лечь на скамейку или мяч, но лицом вниз. Руки слегка согните в локтях и разведите их в стороны, после чего плавно вернитесь в исходное положение.

Отжимание от стула

Положите ладони на край стула. Тело должно висеть в воздухе, а стопы – крепко упираться пальцами об пол. Отжимайтесь так же как от пола или стены – опуститесь, согнув руки в локтях, поднимитесь, выпрямив их.

Отжимание с поднятыми ногами



Улучшить привлекательность груди можно с помощью физических упражнений / Фото Pexels

Сразу предупредим: это упражнение – самое сложное в списке. Положите ладони на пол, а ноги – на край дивана или мяч. Регулируйте высоту в зависимости от уровня физической подготовки. Чем сильнее мышцы, тем выше можно закинуть ноги.

Преимущество этих упражнений в том, что их можно выполнять дома. Для некоторых понадобится простенькое оборудования, например гантели и мяч для фитнеса. Важно выполнять упражнения в медленном темпе и обязательно – регулярно. На мгновенный эффект рассчитывать не стоит. Но если следовать составленному графику тренировок, вскоре вы увидите тот результат, которого ожидали.