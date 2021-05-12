Существует две причины жировых отложений на бедрах: генетическая наследственность и избыточный вес. В первом случае вы наследуете телосложение, когда бедра немного вывернуты наружу, поэтому "бугорки", которые должны располагаться сзади, находятся сбоку и создают эффект ушек. Во втором – виной выработка гормона эстрогена, который способствует "запасанию" жира в бедрах, талии и ягодицах.

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Из таких депо жировые отложения уходят в последнюю очередь, а первыми чаще всего худеют лицо и грудь. Если вы худеете резко и без тренировок – жир может уйти, но останутся дряблое тело. Лишенные тонуса ягодичные и бедренные мышцы обвисают, смещаются и создают объем в такой нежелательной зоне галифе.

Но это не значит, что вы бессильны. Поддержание нормального веса и тонуса тела помогут отточить фигуру, а регулярные тренировки сделают ваше тело стройным и подтянутым.

Как избавиться от ушек

сбалансировать питание. Вы же помните – похудеть локально невозможно, это происходит только по всему телу, поэтому здоровый рацион – это первый необходимый шаг;

Вы же помните – похудеть локально невозможно, это происходит только по всему телу, поэтому здоровый рацион – это первый необходимый шаг; поддержание водного баланса , это важно в процессе похудения, ведь с жидкостью выводятся и токсины

, это важно в процессе похудения, ведь с жидкостью выводятся и токсины баночный и сухой массаж , такие домашние процедуры улучшают микроциркуляцию и лимфодренаж, что помогает подтянуть тело;

, такие домашние процедуры улучшают микроциркуляцию и лимфодренаж, что помогает подтянуть тело; регулярные тренировки: для поддержания формы будет достаточно 2 – 3 тренировки в неделю, чтобы ускорить процесс борьбы с отложениями в зоне галифе.

Выполняйте ТОП-7 упражнений против ушек, которые вы можете увидеть в этой серии: