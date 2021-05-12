Существует две причины жировых отложений на бедрах: генетическая наследственность и избыточный вес. В первом случае вы наследуете телосложение, когда бедра немного вывернуты наружу, поэтому "бугорки", которые должны располагаться сзади, находятся сбоку и создают эффект ушек. Во втором – виной выработка гормона эстрогена, который способствует "запасанию" жира в бедрах, талии и ягодицах.
Читайте также Фитнес-тренерка поделилась ленивой зарядкой в постели: видео
Из таких депо жировые отложения уходят в последнюю очередь, а первыми чаще всего худеют лицо и грудь. Если вы худеете резко и без тренировок – жир может уйти, но останутся дряблое тело. Лишенные тонуса ягодичные и бедренные мышцы обвисают, смещаются и создают объем в такой нежелательной зоне галифе.
Но это не значит, что вы бессильны. Поддержание нормального веса и тонуса тела помогут отточить фигуру, а регулярные тренировки сделают ваше тело стройным и подтянутым.
Как избавиться от ушек
- сбалансировать питание. Вы же помните – похудеть локально невозможно, это происходит только по всему телу, поэтому здоровый рацион – это первый необходимый шаг;
- поддержание водного баланса, это важно в процессе похудения, ведь с жидкостью выводятся и токсины
- баночный и сухой массаж, такие домашние процедуры улучшают микроциркуляцию и лимфодренаж, что помогает подтянуть тело;
- регулярные тренировки: для поддержания формы будет достаточно 2 – 3 тренировки в неделю, чтобы ускорить процесс борьбы с отложениями в зоне галифе.
Выполняйте ТОП-7 упражнений против ушек, которые вы можете увидеть в этой серии: