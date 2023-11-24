Тренер Аманда Плейс знает благодаря чему можно избавиться от жира на животе и привести свое тело в тонус. На самом деле избавиться от жира на животе довольно сложно, ведь жировые отложения из живота идут в последнюю очередь. Впрочем, фитнес-тренерша дала несколько советов, благодаря которым вы все же сможете увидеть ощутимую разницу.

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Контролируйте калории

Тренер советует обратить внимание на дефицит калорий. Именно он может способствовать сжиганию жира. Это означает, что вам стоит есть немного меньше обычного, чтобы заметить результат.

Ограничьте употребление обработанных продуктов

В обработанных продуктах содержится много сахара, который способствует увеличению веса, особенно в части живота.

Сосредоточьтесь на цельных, необработанных продуктах, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами без ненужных добавок,

– отметила Аманда Плейс.

Увеличьте в своем рационе количество фруктов и овощей, при этом следует исключить такие продукты как шоколад, сладости, кексы и печенье.

Кардиотренирование

Тренер советует регулярно заниматься сердечно-сосудистыми упражнениями, которые помогают сжигать калории и способствовать общей потере жира. Включите бег, езду на велосипеде или высокоинтервальную тренировку.

Силовая тренировка

Полезно также заниматься силовыми упражнениями, нацеленными на корпус и нижнюю часть тела. Приседания, выпады и сословная тяга задействуют несколько групп мышц, а также мышцы нижней части живота.

Упражнения для пресса

Не забывайте делать подъемы ног, обратные скручивания и планку. Жир на животе для вас так заметен из-за того, что мышцы ослаблены.

Гіпердіагностика, відсутність комунікацій між кількома лікарями та самолікування призводять до того, що пацієнт починає вживати занадто багато лікарських препаратів. Як це впливає на здоров’я та чим загрожує, розповіли у матеріалі.

Пилатес и йога

Упражнения пилатеса и йоги предназначены для тренировки и укрепления основных мышц. Тренировки хоть и с низкой нагрузкой могут способствовать улучшению мышечного тонуса нижней части живота и общей гибкости.