Если вы любите острую пищу, то это приятная новость для вас: острый перец не только вкусен, но и наделен множеством целебных свойств.

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Почему стоит употреблять острую пищу

Оказывается, некоторые соединения в острой пище могут не только стимулировать рецепторы в роте, но и помочь в потере веса, увеличить продолжительность жизни и снизить артериальное давление.

Во всем мире болезни сердца – самая распространенная причина смерти. Впрочем, ученые нашли некоторые доказательства того, что острые продукты снижают давление и уровень "плохого" холестерина в организме, а это два ключевых фактора, которые вызывают сердечные заболевания.

Кроме того, оказывается, если вы употребляете острую пищу, со временем ваше восприятие вкуса изменится, и вы станете есть меньше соли, а это точно пойдет на пользу вашему здоровью.

Острые продукты могут и улучшить здоровье кишечника. Ведь микробиом его органа играет чрезвычайно важную роль в организме человека, а дисбаланс бактерий может привести к метаболическим расстройствам и даже диабету.

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Острая пища в умеренных количествах может улучшить работу кишечника. Впрочем, помните, что у некоторых людей она может повлечь за собой и расстройства пищеварения, поэтому к ее употреблению нужно относиться осторожно.



Острая еда может быть полезна для пищеварения / Фото Pexels

Кроме того, оказывается, еда, содержащая капсаицин – вещество, придающее продуктам остроты, доставляет гораздо большее удовольствие. Одно исследование показало, что 63% людей, евших продукты со специями, получили больше радости от них, чем от употребления пресной пищи.

И, вероятно, наиболее интересным эффектом, который острая пища может дать для вашего здоровья, является увеличение продолжительности жизни. Это связано с антиоксидальным и противовоспалительным действием капсаицина.