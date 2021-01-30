Польза белого чая измеряется не только физическим состоянием, но и тем, как человек себя чувствует на ментальном уровне. Поклонники напитка отмечают, что он как бы помогает отыскать утраченный баланс между телом и разумом. Как влияет белый чай на человека – читайте в материале.

Источник: teaonline

Всего в мире известно о существовании примерно 10 сортов белого чая, но из них всего 4 – самые известные.

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Что известно о белом чае?

Белый чай – это чай слабой ферментации (примерно 5 – 10%). Он изготавливается из чайных почек, которые покрыты нежными серебристыми ворсинками, или же из почек и двух соседних листочков.

Как производится белый чай

Цикл производства длится 1 день.

Утром сырье осторожно собирают с куста и сушат на подносах. Процесс сушки обязательно должен быть на открытом воздухе.

Через сутки чай готов к продаже. В некоторых случаях его прессуют в небольшие блины – как пуэры, но не так плотно.

Сырье не мнут, поэтому все ферментационные процессы происходят внутри листа. Именно из-за этого у них более высокая степень ферментации, чем у зеленого. Но белые сорта меньше отдают полезных веществ настоя, ведь в процессе приготовления клеточная структура листьев не была повреждена.

Сорта белого чая

В мире есть примерно 10 сортов белого чая, но самые известные: Бай Хао Инь Чжэнь, Баймудань, Гун Мэй и Шоу Мэй. Все эти сорта являются китайскими и выращиваются на высокогорных, влажных плантациях провинции Фуцзянь.



Белый чай, который готов к употреблению / Фото miychay

Что содержится в белом чае

Белый чай содержит меньше дубильных веществ , чем красный или пуэр. При этом, их содержание достаточно высокое, чтобы напиток имел ярко выраженные бактерицидные свойства.

, чем красный или пуэр. При этом, их содержание достаточно высокое, чтобы напиток имел ярко выраженные бактерицидные свойства. Чай содержит большое количество эфирных масел , поэтому он хорошо утоляет жажду и положительно влияет на состояние кожи, повышая ее эластичность.

, поэтому он хорошо утоляет жажду и положительно влияет на состояние кожи, повышая ее эластичность. Белый чай содержит большое количество теина , поэтому он обладает длительным и мягким тонизирующим действием, стабилизирует нервную систему и помогает бороться со стрессами. Считается, что белый чай является природным антидепрессантом.

, поэтому он обладает длительным и мягким тонизирующим действием, стабилизирует нервную систему и помогает бороться со стрессами. Считается, что белый чай является природным антидепрессантом. Такой чай содержит витамины, микро- и макроэлементы, поэтому он эффективно помогает восстановить водно-солевой баланс.

В Китае принято считать, что белый чай отлично помогает бороться с тремя высотами ("сянь гао") – это повышенным холестерином, высоким давлением и повышенным уровнем сахара.

Как действует белый чай на организм человека

Положительное влияние напитка имеет комплексный характер.

Белый чай участвует в обменных процессах : ему свойственно ускорять метаболизм, способствовать снижению веса тела и сжигать жировые отложения.

: ему свойственно ускорять метаболизм, способствовать снижению веса тела и сжигать жировые отложения. Этот чай снижает уровень "плохого холестерина" , нормализует кровяное давление и стабилизирует работу сердца. Ему также присваивают эффект омоложения тела.

, нормализует кровяное давление и стабилизирует работу сердца. Ему также присваивают эффект омоложения тела. Белый чай повышает резистентность организма и устойчивость к вирусным и бактериальным заболеваниям.

Чай положительно влияет и на нервную систему: успокаивает, помогает избавиться от раздражительности.

Белый чай улучшает цвет лица и делает его более эластичным.

Польза белого чая касается и мироощущения и настроения. Как говорят китайцы, он помогает "погасить огонь".

Какой вкус у белого чая? Когда собирают белый чай, в это время цветут фруктовые сады, которые обычно соседствуют с чайными плантациями.

И весь этот ароматный микс цветущих деревьев вбирают в себя первые чайные почки. Поэтому чай имеет нотки весенних цветов.

Кому не стоит пить белый чай

Несмотря на все полезные свойства, белый чай все же не рекомендуется употреблять при ряде болезней. В напитке содержится кофеин, поэтому не рекомендуется его давать маленьким детям и людям, имеющим повышенную чувствительность к кофеину.

Также надо воздержаться от употребления белого чая людям, имеющим:

гастрит;

язву желудка;

сахарный диабет;

различные заболевания почек;

беременность;

бессонница.

Если у вас какое-то заболевание, то стоит проконсультироваться с врачом перед употреблением белого чая.