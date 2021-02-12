Аппендицит имеет свои классические признаки, однако не все знают, что, например, у детей дошкольного возраста и женщин в период беременности его проявления могут отличаться, что при несвоевременном обращении за медицинской помощью могут развиться осложнения, а восстановление может занять некоторое времени. Из этой статьи вы узнаете все об наиболее распространенной патологии брюшной полости.

Если вам никогда не вырезали аппендикса, при появлении боли в животе непременно зададите себе вопрос: "А это, случайно, не аппендицит?" Особенно, когда боль застает врасплох – на отдыхе, в гостях, в командировке. Особенно, когда это случается на праздники или в пятницу или субботу, да еще и поздно ночью.

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Разберемся, что такое аппендицит, какими симптомами проявляется и как проходит восстановление после операции.

Аппендицит – воспаление аппендикса, пальцевидного отростка 5 – 10 сантиметров длиной, который отходит от толстой кишки в нижней части брюшной полости (в правом ее боку). Воспаление, как правило, является следствием непроходимости аппендикса, что возникает в результате накопления в нем слизи, кишечных паразитов или (что случается чаще всего) каловых масс.

В результате непроходимости в аппендиксе быстро размножаются бактерии. Возникает воспалительный процесс. Случиться это может с любым человеком, однако у большинства больных аппендицит возникает в возрасте до 30 лет.



Симптомы аппендицита / Фото Pexels

Несмотря на то, что аппендикс является частью пищеварительного тракта, он считаеться рудиментарным органом, то есть не выполняет каких-либо жизненно важных функций, поэтому человек может вполне обойтись без него.

Сегодня достоверно неизвестно, какую роль вообще играет аппендикс в организме человека. Однако ученые обнаружили в нем скопление лимфоидной ткани, а это значит, что он может помогать иммунной системе давать отпор разнообразным патогенам.

Если больному с аппендицитом быстро не оказать специализированную помощь, воспаленный отросток толстой кишки может разорваться и тогда опасные бактерии попадут в брюшную полость, в результате чего может развиться перитонит – воспаление брюшины.

Перитонит – это очень серьезное состояние, которое угрожает жизни человека. Такой пациент во всех без исключения случаях нуждается в экстренной медицинской помощи.

Заметьте, что аппендикс редко разрывается в первые сутки с момента возникновения первого признака аппендицита, но после того, как пройдет 48 часов, этот риск резко повышается. Вот почему чрезвычайно важно распознать ранние признаки аппендицита и получить своевременную и эффективную медицинскую помощь.

Как проявляется аппендицит

Наиболее частыми признаками являются:

внезапная боль , которая локализуется в правом боку в нижней части брюшной полости;

, которая локализуется внезапная боль в области пупка , которая впоследствии перемещается в "нужную" сторону;

, которая впоследствии перемещается в "нужную" сторону; боль, которая усиливается при резких движениях, в том числе кашле и ходьбе;

в том числе кашле и ходьбе; субфебрильная (невысокая) температура тела. При прогрессировании патологического состояния температура может повышаться ;

При прогрессировании патологического состояния температура ; тошнота и/или рвота;

и/или рвота; отсутствие аппетита ;

; запор или диарея;

затрудненное отхождение газов или, наоборот, метеоризм, которые вызывает вздутием живота.

Не все люди ощущают одинаковые симптомы, поэтому важно как можно быстрее обратиться к врачу!

Болит живот, но не с правой стороны. Значит, это не аппендицит?

Локализация боли у каждого человека может отличаться в зависимости от возраста и анатомического расположения аппендикса. Обычно воспаленный отросток вызывает боль в правой нижней части живота. Однако у большинства людей эта боль проявляется вначале в области пупка и со временем смещается вправо. У беременных женщин боль может ощущаться в верхней части брюшной полости, поскольку во время беременности аппендикс поднимается вверх.



О чем свидетельствует боль внизу живота / Фото Pexels

С усилением воспалительного процесса боль обычно тоже усиливается, становясь в конечном итоге невыносимой. Сначала человек испытывает тупую пульсирующую ноющую боль во всей брюшной полости. Дальше воспаленный и увеличенный в размерах аппендикс начинает раздражать брюшину – ткань, устилающую стенки брюшной полости. Больные описывают такую ​​боль как локальную, острую, которая дислоцируется в правой нижней части живота. Если сравнить ее с той болью, которая была в начале проявления симптомов, эта является постоянной и сильной.

У некоторых людей аппендикс может "прятаться" за толстой кишкой. В таких случаях боль ощущается в нижней части спины или даже в тазу.

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Аппендицит, как правило, сопровождается повышением температуры тела до +38°C. Человек также может чувствовать озноб.

Если температура достигает отметки +38,3°С и выше, при этом увеличивается частота пульса, это может сигнализировать о разрыве аппендикса. Немедленно вызывайте "скорую"!

Что происходит с пищеварительной системой

Аппендицит может спровоцировать тошноту, рвоту, а также ощущение переполненности живота и отсутствие аппетита. Может возникнуть запор или сильная диарея.

Трудности с отхождением газов является признаком частичного или полного блокирования толстой кишки, что также может быть вызвано аппендицитом.

Симптомы у детей

Если подозреваете аппендицит, настаивайте на немедленной госпитализации ребенка!

Дети не всегда могут подробно описать, как они на самом деле себя чувствуют. Им также может быть сложно указать точное "месторасположение" боли. Дети могут говорить, что у них болит вся брюшная полость, из-за чего вам может быть сложно определить, что причиной боли является именно аппендицит. Поэтому когда речь идет об аппендиците, лучше всегда быть настороже.

Разрыв аппендикса является одинаково опасным как для взрослых, так и для детей, однако самый высокий риск смерти у младенцев и маленьких детей.

У детей в возрасте 2 года и меньше часто проявляются следующие признаки:

рвота;

метеоризм;

болезненный живот (боль возникает не только при сильном надавливании на живот, но и при легком прикосновении к нему).

Дети и подростки наиболее часто:

испытывают тошноту,

блюют;

жалуются на боль в нижней правой части живота.

Признаки аппендицита у беременных



Как выявить аппендицит во время беременности / Фото Pexels

Проявления аппендицита у беременных женщин легко спутать с дискомфортными ощущениями, которые сопровождают их на протяжении всего периода беременности. Речь идет о спазмах и коликах в животе, тошноте, а также рвоте.

Помните: у женщин "в положении" (особенно на поздних сроках беременности) симптоматика аппендицита не всегда является классической. Плод в матке растет и выталкивает аппендикс вверх. И если тот воспалится, женщина может испытывать боль в верхней, а не нижней части живота.

Беременные женщины, у которых развился аппендицит, могут жаловаться на изжогу, метеоризм, эпизодические запоры или диарею. Не игнорируйте этих жалоб. Обратитесь к врачу!

Будьте бдительны! Аппендицит можно легко спутать с другими патологическими состояниями:

гастроэнтеритом;

синдромом раздраженного кишечника;

воспалением мочевого пузыря или мочеполовой инфекцией;

болезнью Крона.

У женщин симптомы аппендицита могут сигнализировать о гинекологических заболеваниях и патологических состояниях, в том числе воспалительных заболеваниях органов малого таза, внематочной беременности либо же сопровождать менструальное кровотечение.

В любом случае, если боль острая, постоянная, ваша задача – не гадать на кофейной гуще, пытаясь угадать возможную причину, а обратиться к специалистам, которые поставят правильный диагноз и при необходимости проведут оперативное вмешательство.

Осложнения: чего бояться и как этого избежать?

В случае ненадлежащего лечения, аппендицит может привести к серьезным осложнениям:

разрыву аппендикса, в результате чего инфекционный процесс распространится на брюшную полость, вызвав тем самым перитонит.

Симптомы перитонита:

острая постоянная боль в животе;

увеличение живота в размерах;

ощущение общего недомогания;

высокая температура тела;

тахикардия;

одышка.

Лечение перитонита предусматривает удаление воспаленного аппендикса с последующей антибиотикотерапией;

внутрибрюшному абсцессу. Если аппендикс разорвется, в брюшной полости может образоваться абсцесс (инфекционный очаг).

Абсцесс лечат антибиотиками, однако в большинстве случаев гной выводят с помощью специального дренажа (через стенку брюшной полости). Процесс занимает в среднем 2 недели. Параллельно пациент проходит антибиотикотерапию. Аппендикс удаляют уже после устранения инфекции, но некоторым больным это делают сразу же при поступлении в стационар.

Диагностика. Что вас ждет в больнице

Врач:

Проведет физический осмотр. Осмотрит брюшную полость, слегка нажимая на болезненные участки. Если ослабит напор, а боль при этом усилится, это будет означать, что брюшина, прилегающая к аппендиксу, воспалена. Врач также может проверить твердость живота – напрягутся ли мышцы брюшной полости в ответ на нажим на воспаленный аппендикс.

Если вы женщина детородного возраста, специалист может направить на обследование органов таза, что позволит исключить возможные гинекологические заболевания, которые могли бы вызвать боль;

Направит на анализ крови, который поможет выявить повышенный уровень лейкоцитов, что является признаком наличия инфекции в организме, и анализ мочи, который позволит удостовериться, что причиной боли не является инфекционные заболевания мочевыводящих путей либо же камни в почках; Может рекомендовать пройти рентген – ультразвуковую диагностику, компьютерную или магнито-резонансную томографию брюшной полости, что позволит подтвердить диагноз "аппендицит" или же установить другую причину боли.

Как вас будут лечить



Аппендэктомия – хирургическая операция по удалению аппендикса

Если диагноз "аппендицит" подтвердится, вам проведут аппендэктомию – так называется хирургическая операция по удалению воспаленного отростка. Чтобы не допустить развития инфекций после операции, перед ее проведением врач назначит вам антибиотики.

Аппендэктомию проводят двумя методами – с открытым доступом или лапароскопически, в зависимости от тяжести патологического состояния.

Открытая аппендэктомия

В правой нижней части живот делает один разрез, удаляет аппендикс и зашивает рану. Этот метод позволяет врачу почистить брюшную полость, если аппендикс разорвался и возник абсцесс.

Лапароскопическая аппендэктомия

Врач делает несколько небольших надрезов на животе и вводит в них лапароскоп (длинную тонкую трубку с подсветкой и камерой, расположенными в передней ее части). Камера выводит изображение внутренних органов на экран, позволяя специалисту видеть брюшную полость пациенту изнутри и осуществлять необходимые манипуляции. Добравшись до воспаленного аппендикса, врач удаляет его, очищает рану и зашивает надрезы.

После операции

Врачи рекомендуют пациентам оставаться в больнице, пока не утихнет боль и человек не начнет потреблять жидкую пищу. То есть пробыть в медучреждении вам придется от одного до нескольких дней, в зависимости от метода удаления аппендикса и возможных осложнений.

Если возникли осложнения (например, абсцесс), врач назначит антибиотики. Важно помнить, что несмотря на то, что порой могут развиваться осложнения, большинство пациентов полностью выздоравливают без каких-либо последствий для здоровья.

В послеоперационный период вы можете чувствовать боль в животе и жаловаться на запоры. Чтобы облегчить свое состояние, принимайте обезболивающие, употребляйте богатую клетчаткой пищу и не забывайте пить достаточно воды.



Диета после операции / Фото Pexels

Пища, содержащая большое количество клетчатки:

зеленый горошек;

чечевица;

малина;

яблоки;

груши,

брокколи;

овсяные хлопья;

ячмень;

макаронные изделия из цельного зерна.

Восстановление займет больше времени, если аппендикс разорвался (от нескольких недель и дольше). Что делать, чтобы облегчить свое состояние?