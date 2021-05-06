Семена чиа (семена испанского шалфея) – продукт, обогащенный омега-3 жирами, а также железом, магнием, кальцием, минералами и витаминами. Семена чиа классифицируются как "суперфуд", то есть продукт, положительно влияющий на здоровье. Что такое семена чиа и какую пользу они приносят организму, в какие блюда и напитки их можно добавлять и главное – каждому ли они "по карману"?

Семена чиа являются съедобными семенами однолетнего растения с белыми или пурпурными цветками под названием Savlia hispanica (испанский шалфей), которое растет в Гватемале и Мексике и который культивировалась в этом регионе еще задолго до того, как Христофор Колумб открыл Америку.

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В мелких, маслянистых семенах чиа содержится много питательных веществ. Они на 34% состоят из полезных жиров, на 20% – из легкоусвояемого белка и на 25% – из пищевых волокон (клетчатки). Омега-3 кислот в семенах чиа содержится даже больше, чем в лососе! 30% от общего количества полезных жиров – это омега-3, 40% – это омега-6 и такое соотношение указанных жирных кислот считается наиболее оптимальным.

Кроме того, продукт обогащен:

антиоксидантами, в частности кверцитином и флавоноидами;

железом;

фосфором;

магнием;

цинком;

кальцием;

витаминами В1 и Е.

Какую пользу здоровью приносит этот "суперфуд"



Что такое семена чиа / Фото Pexels

Регулярное употребление в пищу семян чиа (не более рекомендованного количества) положительно влияет на организм.

Семена испанского шалфея способствуют пищеварительным процессам и поддерживают оптимальный уровень глюкозы в крови. Однако этим их польза не ограничивается.

Помогают в борьбе с раком

Исследования, результаты которых были опубликованы в Journal of Molecular Biochemistry показали, что это растение способствует уменьшению вероятности возникновения злокачественных опухолей в грудной железы и шейки матки. Противораковым свойствам семена чиа обязаны тиоктовой кислоте, входящей в ее состав. Она индуцирует гибель клеток, которые отвечают за развитие упомянутых злокачественных опухолей, при этом не влияя на здоровые ткани.

Однако мужчины должны потреблять этот продукт с осторожностью. Результаты исследования, опубликованные в American Journal of Clinical Nutrition, подтверждают, что регулярное потребление семян чиа, увеличивает риск возникновения злокачественной опухоли в простате у представителей сильного пола. Обратите на это внимание!

Способствуют похудению

Семена чиа набухают, если залить их водой. Как результат, заполняют желудок, в виду чего человек долгое время чувствует себя сытым.

Этот "суперфуд" способствует пищеварительным процессам и ускорению метаболизма. Частое употребление его в пищу помогает отрегулировать работу кишечника, уменьшает вероятность возникновения запоров и способствует увеличению численности полезных микроорганизмов.

Предупреждают развитие "приобретенного" сахарного диабета

Растение обогащено клетчаткой, которая, по мнению ученых, предотвращает возникновение многих "болезней цивилизации", в том числе сахарного диабета 2-ого типа, а также позволяет избежать развития инсулинорезистентности (пониженной чувствительности тканей к действию гормона инсулина).

Защищают от заболеваний сердца

Омега-3, которые содержатся в семенах чиа, положительно влияют на работу кровеносной системы. Вместе с клетчаткой помогают снизить уровень триглицеридов и липопротеинов низкой плотности в крови, которые считаются "плохим" холестерином. Одновременно увеличивают уровень липопротеинов высокой плотности ("хорошего" холестерина), а калий, входящий в состав этого "суперфуда", оказывает позитивное влияние на миокард и помогает снизить показатели кровяного давления.

Обогатив меню этим "суперфудом", уменьшите тем самым вероятность возникновения инсульта и инфаркта миокарда.

Восполняет дефицит необходимых веществ в организме веганов и вегетарианцев

Этот продукт – богатый источник легкоусвояемых протеинов, потому его желательно включить в свое меню людям, которые не едят мяса. Так же он будет полезным профессиональным спортсменам и людям, которые заботятся о своей физической форме.

Укрепляют костную ткань

Это растение содержит кальций – минерал, который делает наши кости и зубы прочными. А кроме того, в его состав входит фосфор, уменьшающий вероятность возникновения остеопороза.

Стимулируют работу мозга

Омега-3 кислоты, которые содержатся в этом растении, поддерживают деятельность головного мозга (облегчают усвоение и запоминание новой информации). Кроме того, положительно влияют на нервную систему (успокаивают и позволяют сосредоточиться). Рекомендуется употреблять в пищу пациентам с депрессией для облегчения симптомов болезни. Диета, обогащенная омега-3, защищает от болезни Альцгеймера и деменции.

Рекомендуется добавлять в рацион беременным женщинам

Этот продукт желательно употреблять беременным женщинам, поскольку они положительно влияют как на здоровье будущей мамы, так и на внутриутробное развитие ребенка.

Семена чиа не вызывают побочных эффектов, зато поставляет в организм обоих (и матери, и ее ребенка) много ценных нутриентов.

Улучшают зрение

У пожилых людей омега-3 жиры снижают риски возникновения желтого пятна (возрастной дегенерации макулы).

Как правильно потреблять этот "суперфуд"



Как правильно есть семена чиа / Фото Pexels

Семена испанской шавлии добавляют в пудинги, различные десерты, выпечку и многие другие блюда (йогурты, салаты, каши).

Мягкие, с легким ореховым привкусом семена подходят для приготовления большинства блюд и одновременно обеспечивает организм большим количеством питательных веществ.

Замоченными семенами можно загустить супы и соусы. Лучше замачивать их на два часа в воде либо в молоке в соотношении 1:10. Учтите, что семена увеличатся в объеме в 10 – 12 раз.

Однако помните, что в течение дня можно съесть не более 15 граммов продукта. При чрезмерном употреблении семян чиа может ухудшаться усвоение других нутриентов и даже заблокироваться просвет кишечника!

Масло из семян чиа можно использовать вместо оливкового (например, добавлять в салаты), однако на нем нельзя жарить, поскольку при нагревании такое масло теряет свои полезные свойства.

Десерты, выпечка, коктейли: 9 проверенных рецептов

В кулинарных блогах можно найти множество рецептов с использованием этого продукта. Мы выбрали для вас самые простые в приготовлении, которые не требуют особых кулинарных навыков.

Из этого "суперфуда" можно готовить завтраки и десерты, добавлять в тесто и в коктейли. Каждый может найти лучший способ использования этого продукта, который будет отвечать его гастрономическим предпочтениям.

Пудинг с семенами чиа и клубникой



Рецепты блюд из чиа / Фото Pexels

Ингредиенты:

2 столовые ложки семян чиа;

250 граммов клубники;

один стакан кокосового молока;

чайная ложка меда.

Приготовление:

Добавьте к теплому молоку мед. Помешивайте, пока мед полностью не растворится. Высыпьте семена в миску и залейте молоком с медом. Поставьте в холодильник на ночь. Утром измельчите клубнику в блендере до однородной массы и выложите сверху на семена чиа.

Безглютеновый хлеб



Хлеб с чиа / Фото Pexels

Ингредиенты:

4 столовые ложки пшенных хлопьев и семян чиа;

3 столовые ложки семян подсолнечника и тыквенных семечек;

2 столовые ложки кокосовой муки и картофельного крахмала;

1/2 чайной ложки соли;

черный тмин (щепотка).

Приготовление:

Измельчите все семена до порошкообразного состояния и залейте теплой водой. Оставьте настояться (на 20 минут). Пока измельченные семена набухают, включите духовку. Прогрейте ее до температуры +180°С. Всыпьте к семенам остальные ингредиенты и замесите из них тесто. Выложите хлеб в форму и выпекайте 30 минут.

Малиновый коктейль с семенами чиа



Коктейль с семенами чиа / Фото Pexels

Ингредиенты:

столовая ложка семян чиа;

стакан ягод малины;

стакан бананов;

200 миллилитров растительного или натурального йогурта.

Приготовление:

Поместите все ингредиенты в блендер. Измельчите до консистенции пюре. Комочков быть не должно! Налейте в стакан и сразу выпейте или поставьте на несколько часов в холодильник.

Овсянка с семенами чиа

Как приготовить чиа / Фото Pexels

Ингредиенты:

3 столовые ложки овсяных хлопьев;

столовая ложка семян чиа;

200 миллилитров растительного молока;

половина граната;

половина банана;

чайная ложка меда.

Приготовление:

Овсяные хлопья и семена чиа залейте молоком и оставьте на ночь в холодильнике. Утром массу немного подогрейте или съешьте холодной, добавив зерна граната и ломти банана. Лимонный пирог с семенами чиа.

Рецепты блюд из чиа / Фото Pexels

Ингредиенты:

250 граммов пшеничной муки;

250 граммов греческого йогурта;

180 – 200 граммов сахара;

120 граммов сливочного масла;

2 яйца;

2 столовые ложки семян чиа;

чайная ложка разрыхлителя;

половина чайной ложки пищевой соды;

сок половины лимона и цедра целого;

щепотка соли.

Приготовление:

Просеянную муку соедините в миске с разрыхлителем, содой и солью. В отдельной посуде смешайте комнатной температуры сливочное масло с сахаром, после чего добавьте яйцо, а через некоторое время – второе. К соку из половины лимона добавьте цедру с целого. Перемешайте. К полученной массе добавьте половину сухих ингредиентов, после чего – йогурт, семена чиа и перемешайте миксером на маленькой (насколько это возможно) скорости. Насыпьте другую половину сухих ингредиентов и снова тщательно перемешайте. Выложите тесто в форму. Выпекайте в течение 30 – 40 минут при температуре 180°С. Дождитесь, пока пирог остынет и посыпьте его сахарной пудрой.

Овсяное печенье с тыквой и семенами чиа



Печенье с семенами чиа / Фото Pexels

Ингредиенты:

стакан пшеничной муки;

стакан натертого на мелкой терке тыквы;

½ стакана сахара;

½ стакана овсяных хлопьев;

1/3 стакана ржаной муки;

125 граммов маргарина;

3 столовые ложки воды:

столовая ложка семян чиа.

Приготовление:

Разогрейте духовку до +180°С. Соедините все сухие ингредиенты. Добавьте тертую тыкву и измельченный маргарин. Долейте воды.

Замешайте однородное тесто и сформируйте из него маленькие шарики.

Выложите их на противень, застеленный пергаментом и аккуратно разровняйте.

Выпекайте в течение 20 – 25 минут.

"Птичье молоко" с семенами чиа



Блюда из чиа / фото Pexels

Ингредиенты для шоколадной массы:

600 миллилитров молока

5 столовых ложек сахара,

4 столовые ложки какао;

2 столовые ложки меда;

4 чайные ложки желатина;

Ингредиенты для помадки:

2 банки кокосового молока (800 миллилитров)

200 миллилитров обычного, коровьего молока

8 столовых ложек семян чиа;

5 столовых ложек сахара;

4 столовые ложки желатина;

2 столовые ложки меда.

Приготовление:

Влейте в банячок кокосовое и коровье молоко, добавьте семена чиа, мед и сахар. Все тщательно перемешайте. Доведите до кипения. Добавив желатин, снова тщательно перемешайте и держите на огне около 5 минут. Во вторую кастрюльку всыпьте какао, сахар, добавьте мед и молоко. Доведите до кипения, соедините с желатином и держите на огне около пяти минут. Половину шоколадной массы вылейте в форму размером 25х15 сантиметров. Поставьте в холодильник на 20 минут и когда тесто немного загустеет, залейте его белым частью (помадкой). Форму снова поставьте в холодильник на 20 минут. Выложите сверху остальные шоколадной массы. Накройте алюминиевой фольгой и поставьте в холодильник примерно на 4 часа.

Батончики с семенами чиа и изюмом



Блюда из чиа / Фото Pexels

Ингредиенты:

стакан овсяных хлопьев;

полстакана изюма;

пол стакана муки из цельного зерна;

8 столовых ложек меда;

3 столовые ложки лущеного семян подсолнечника;

3 столовые ложки семян льна;

3 столовые ложки тыквенных семечек;

яйцо.

Приготовление:

Растопите мед в кастрюльке на маленьком огне.

Соедините в миске овсяные и ржаные хлопья, семена льна, подсолнечника, тыквы и изюм. Влейте жидкий мед, добавьте яйцо и тщательно перемешайте.

Через некоторое время всыпьте муку и снова перемешайте.

Полученную массу выложите на противень, застеленный пергаментом и выпекайте не более 20 минут при температуре 180°С.

Вынув выпечку из духовки, не дожидаясь, пока остынет, нарежьте ее прямоугольниками.

Свиные отбивные с семенами чиа



Что приготовить из чиа / Фото Pexels

Ингредиенты:

2 – 3 ломтика свиной вырезки (соответственно, из этого количества вы получите 2 - 3 отбивные)

1,5 – 2 стакана кускуса;

2 столовые ложки (с горкой) семян чиа;

яйцо;

2 столовые ложки муки;

топленое масло;

соль;

перец.

Приготовление:

Отбейте куски мяса молоточком, запанируйте в муке и яйце, взбитом с перцем и солью.

Смешайте кускус с семенами чиа. Обваляйте отбивные в этой массе и обжарьте с двух сторон на топленом масле.

Стоимость семян чиа

Суперфуд продается в упаковках различного веса. Цена колеблется в диапазоне от 89 до 222 гривен за 500 граммов. Семена могут отличаться по цвету и размеру, что является вполне нормальным.