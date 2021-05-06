Что такое семена чиа и с чем их едят: рецепты блюд
Семена чиа (семена испанского шалфея) – продукт, обогащенный омега-3 жирами, а также железом, магнием, кальцием, минералами и витаминами. Семена чиа классифицируются как "суперфуд", то есть продукт, положительно влияющий на здоровье. Что такое семена чиа и какую пользу они приносят организму, в какие блюда и напитки их можно добавлять и главное – каждому ли они "по карману"?
Источник:abcZdrowie
Семена чиа являются съедобными семенами однолетнего растения с белыми или пурпурными цветками под названием Savlia hispanica (испанский шалфей), которое растет в Гватемале и Мексике и который культивировалась в этом регионе еще задолго до того, как Христофор Колумб открыл Америку.
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В мелких, маслянистых семенах чиа содержится много питательных веществ. Они на 34% состоят из полезных жиров, на 20% – из легкоусвояемого белка и на 25% – из пищевых волокон (клетчатки). Омега-3 кислот в семенах чиа содержится даже больше, чем в лососе! 30% от общего количества полезных жиров – это омега-3, 40% – это омега-6 и такое соотношение указанных жирных кислот считается наиболее оптимальным.
Кроме того, продукт обогащен:
- антиоксидантами, в частности кверцитином и флавоноидами;
- железом;
- фосфором;
- магнием;
- цинком;
- кальцием;
- витаминами В1 и Е.
Какую пользу здоровью приносит этот "суперфуд"
Что такое семена чиа / Фото Pexels
Регулярное употребление в пищу семян чиа (не более рекомендованного количества) положительно влияет на организм.
Семена испанского шалфея способствуют пищеварительным процессам и поддерживают оптимальный уровень глюкозы в крови. Однако этим их польза не ограничивается.
Помогают в борьбе с раком
Исследования, результаты которых были опубликованы в Journal of Molecular Biochemistry показали, что это растение способствует уменьшению вероятности возникновения злокачественных опухолей в грудной железы и шейки матки. Противораковым свойствам семена чиа обязаны тиоктовой кислоте, входящей в ее состав. Она индуцирует гибель клеток, которые отвечают за развитие упомянутых злокачественных опухолей, при этом не влияя на здоровые ткани.
Однако мужчины должны потреблять этот продукт с осторожностью. Результаты исследования, опубликованные в American Journal of Clinical Nutrition, подтверждают, что регулярное потребление семян чиа, увеличивает риск возникновения злокачественной опухоли в простате у представителей сильного пола. Обратите на это внимание!
Способствуют похудению
Семена чиа набухают, если залить их водой. Как результат, заполняют желудок, в виду чего человек долгое время чувствует себя сытым.
Этот "суперфуд" способствует пищеварительным процессам и ускорению метаболизма. Частое употребление его в пищу помогает отрегулировать работу кишечника, уменьшает вероятность возникновения запоров и способствует увеличению численности полезных микроорганизмов.
Предупреждают развитие "приобретенного" сахарного диабета
Растение обогащено клетчаткой, которая, по мнению ученых, предотвращает возникновение многих "болезней цивилизации", в том числе сахарного диабета 2-ого типа, а также позволяет избежать развития инсулинорезистентности (пониженной чувствительности тканей к действию гормона инсулина).
Защищают от заболеваний сердца
Омега-3, которые содержатся в семенах чиа, положительно влияют на работу кровеносной системы. Вместе с клетчаткой помогают снизить уровень триглицеридов и липопротеинов низкой плотности в крови, которые считаются "плохим" холестерином. Одновременно увеличивают уровень липопротеинов высокой плотности ("хорошего" холестерина), а калий, входящий в состав этого "суперфуда", оказывает позитивное влияние на миокард и помогает снизить показатели кровяного давления.
Обогатив меню этим "суперфудом", уменьшите тем самым вероятность возникновения инсульта и инфаркта миокарда.
Восполняет дефицит необходимых веществ в организме веганов и вегетарианцев
Этот продукт – богатый источник легкоусвояемых протеинов, потому его желательно включить в свое меню людям, которые не едят мяса. Так же он будет полезным профессиональным спортсменам и людям, которые заботятся о своей физической форме.
Укрепляют костную ткань
Это растение содержит кальций – минерал, который делает наши кости и зубы прочными. А кроме того, в его состав входит фосфор, уменьшающий вероятность возникновения остеопороза.
Стимулируют работу мозга
Омега-3 кислоты, которые содержатся в этом растении, поддерживают деятельность головного мозга (облегчают усвоение и запоминание новой информации). Кроме того, положительно влияют на нервную систему (успокаивают и позволяют сосредоточиться). Рекомендуется употреблять в пищу пациентам с депрессией для облегчения симптомов болезни. Диета, обогащенная омега-3, защищает от болезни Альцгеймера и деменции.
Рекомендуется добавлять в рацион беременным женщинам
Этот продукт желательно употреблять беременным женщинам, поскольку они положительно влияют как на здоровье будущей мамы, так и на внутриутробное развитие ребенка.
Семена чиа не вызывают побочных эффектов, зато поставляет в организм обоих (и матери, и ее ребенка) много ценных нутриентов.
Улучшают зрение
У пожилых людей омега-3 жиры снижают риски возникновения желтого пятна (возрастной дегенерации макулы).
Как правильно потреблять этот "суперфуд"
Как правильно есть семена чиа / Фото Pexels
Семена испанской шавлии добавляют в пудинги, различные десерты, выпечку и многие другие блюда (йогурты, салаты, каши).
Мягкие, с легким ореховым привкусом семена подходят для приготовления большинства блюд и одновременно обеспечивает организм большим количеством питательных веществ.
Замоченными семенами можно загустить супы и соусы. Лучше замачивать их на два часа в воде либо в молоке в соотношении 1:10. Учтите, что семена увеличатся в объеме в 10 – 12 раз.
Однако помните, что в течение дня можно съесть не более 15 граммов продукта. При чрезмерном употреблении семян чиа может ухудшаться усвоение других нутриентов и даже заблокироваться просвет кишечника!
Масло из семян чиа можно использовать вместо оливкового (например, добавлять в салаты), однако на нем нельзя жарить, поскольку при нагревании такое масло теряет свои полезные свойства.
Десерты, выпечка, коктейли: 9 проверенных рецептов
В кулинарных блогах можно найти множество рецептов с использованием этого продукта. Мы выбрали для вас самые простые в приготовлении, которые не требуют особых кулинарных навыков.
Из этого "суперфуда" можно готовить завтраки и десерты, добавлять в тесто и в коктейли. Каждый может найти лучший способ использования этого продукта, который будет отвечать его гастрономическим предпочтениям.
Пудинг с семенами чиа и клубникой
Рецепты блюд из чиа / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки семян чиа;
- 250 граммов клубники;
- один стакан кокосового молока;
- чайная ложка меда.
Приготовление:
- Добавьте к теплому молоку мед. Помешивайте, пока мед полностью не растворится.
- Высыпьте семена в миску и залейте молоком с медом. Поставьте в холодильник на ночь.
- Утром измельчите клубнику в блендере до однородной массы и выложите сверху на семена чиа.
Безглютеновый хлеб
Хлеб с чиа / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 4 столовые ложки пшенных хлопьев и семян чиа;
- 3 столовые ложки семян подсолнечника и тыквенных семечек;
- 2 столовые ложки кокосовой муки и картофельного крахмала;
- 1/2 чайной ложки соли;
- черный тмин (щепотка).
Приготовление:
- Измельчите все семена до порошкообразного состояния и залейте теплой водой. Оставьте настояться (на 20 минут).
- Пока измельченные семена набухают, включите духовку. Прогрейте ее до температуры +180°С. Всыпьте к семенам остальные ингредиенты и замесите из них тесто.
- Выложите хлеб в форму и выпекайте 30 минут.
Малиновый коктейль с семенами чиа
Коктейль с семенами чиа / Фото Pexels
Ингредиенты:
- столовая ложка семян чиа;
- стакан ягод малины;
- стакан бананов;
- 200 миллилитров растительного или натурального йогурта.
Приготовление:
- Поместите все ингредиенты в блендер. Измельчите до консистенции пюре. Комочков быть не должно!
- Налейте в стакан и сразу выпейте или поставьте на несколько часов в холодильник.
Овсянка с семенами чиа
Как приготовить чиа / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 3 столовые ложки овсяных хлопьев;
- столовая ложка семян чиа;
- 200 миллилитров растительного молока;
- половина граната;
- половина банана;
- чайная ложка меда.
Приготовление:
- Овсяные хлопья и семена чиа залейте молоком и оставьте на ночь в холодильнике.
- Утром массу немного подогрейте или съешьте холодной, добавив зерна граната и ломти банана.
- Лимонный пирог с семенами чиа.
Рецепты блюд из чиа / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 250 граммов пшеничной муки;
- 250 граммов греческого йогурта;
- 180 – 200 граммов сахара;
- 120 граммов сливочного масла;
- 2 яйца;
- 2 столовые ложки семян чиа;
- чайная ложка разрыхлителя;
- половина чайной ложки пищевой соды;
- сок половины лимона и цедра целого;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Просеянную муку соедините в миске с разрыхлителем, содой и солью.
- В отдельной посуде смешайте комнатной температуры сливочное масло с сахаром, после чего добавьте яйцо, а через некоторое время – второе.
- К соку из половины лимона добавьте цедру с целого. Перемешайте.
- К полученной массе добавьте половину сухих ингредиентов, после чего – йогурт, семена чиа и перемешайте миксером на маленькой (насколько это возможно) скорости.
- Насыпьте другую половину сухих ингредиентов и снова тщательно перемешайте.
- Выложите тесто в форму. Выпекайте в течение 30 – 40 минут при температуре 180°С.
- Дождитесь, пока пирог остынет и посыпьте его сахарной пудрой.
Овсяное печенье с тыквой и семенами чиа
Печенье с семенами чиа / Фото Pexels
Ингредиенты:
- стакан пшеничной муки;
- стакан натертого на мелкой терке тыквы;
- ½ стакана сахара;
- ½ стакана овсяных хлопьев;
- 1/3 стакана ржаной муки;
- 125 граммов маргарина;
- 3 столовые ложки воды:
- столовая ложка семян чиа.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до +180°С. Соедините все сухие ингредиенты. Добавьте тертую тыкву и измельченный маргарин. Долейте воды.
- Замешайте однородное тесто и сформируйте из него маленькие шарики.
- Выложите их на противень, застеленный пергаментом и аккуратно разровняйте.
- Выпекайте в течение 20 – 25 минут.
"Птичье молоко" с семенами чиа
Блюда из чиа / фото Pexels
Ингредиенты для шоколадной массы:
- 600 миллилитров молока
- 5 столовых ложек сахара,
- 4 столовые ложки какао;
- 2 столовые ложки меда;
- 4 чайные ложки желатина;
Ингредиенты для помадки:
- 2 банки кокосового молока (800 миллилитров)
- 200 миллилитров обычного, коровьего молока
- 8 столовых ложек семян чиа;
- 5 столовых ложек сахара;
- 4 столовые ложки желатина;
- 2 столовые ложки меда.
Приготовление:
- Влейте в банячок кокосовое и коровье молоко, добавьте семена чиа, мед и сахар. Все тщательно перемешайте. Доведите до кипения.
- Добавив желатин, снова тщательно перемешайте и держите на огне около 5 минут.
- Во вторую кастрюльку всыпьте какао, сахар, добавьте мед и молоко. Доведите до кипения, соедините с желатином и держите на огне около пяти минут.
- Половину шоколадной массы вылейте в форму размером 25х15 сантиметров. Поставьте в холодильник на 20 минут и когда тесто немного загустеет, залейте его белым частью (помадкой). Форму снова поставьте в холодильник на 20 минут.
- Выложите сверху остальные шоколадной массы. Накройте алюминиевой фольгой и поставьте в холодильник примерно на 4 часа.
Батончики с семенами чиа и изюмом
Блюда из чиа / Фото Pexels
Ингредиенты:
- стакан овсяных хлопьев;
- полстакана изюма;
- пол стакана муки из цельного зерна;
- 8 столовых ложек меда;
- 3 столовые ложки лущеного семян подсолнечника;
- 3 столовые ложки семян льна;
- 3 столовые ложки тыквенных семечек;
- яйцо.
Приготовление:
- Растопите мед в кастрюльке на маленьком огне.
- Соедините в миске овсяные и ржаные хлопья, семена льна, подсолнечника, тыквы и изюм. Влейте жидкий мед, добавьте яйцо и тщательно перемешайте.
- Через некоторое время всыпьте муку и снова перемешайте.
- Полученную массу выложите на противень, застеленный пергаментом и выпекайте не более 20 минут при температуре 180°С.
- Вынув выпечку из духовки, не дожидаясь, пока остынет, нарежьте ее прямоугольниками.
Свиные отбивные с семенами чиа
Что приготовить из чиа / Фото Pexels
Ингредиенты:
- 2 – 3 ломтика свиной вырезки (соответственно, из этого количества вы получите 2 - 3 отбивные)
- 1,5 – 2 стакана кускуса;
- 2 столовые ложки (с горкой) семян чиа;
- яйцо;
- 2 столовые ложки муки;
- топленое масло;
- соль;
- перец.
Приготовление:
- Отбейте куски мяса молоточком, запанируйте в муке и яйце, взбитом с перцем и солью.
- Смешайте кускус с семенами чиа. Обваляйте отбивные в этой массе и обжарьте с двух сторон на топленом масле.
Стоимость семян чиа
Суперфуд продается в упаковках различного веса. Цена колеблется в диапазоне от 89 до 222 гривен за 500 граммов. Семена могут отличаться по цвету и размеру, что является вполне нормальным.
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