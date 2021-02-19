Одно из самых популярных направлений фитнеса – степ-аэробика. О том, чем отличаются эти тренировки от других разновидностей фитнеса и изменениям в фигуре можно достичь с их помощью – далее.

Впервые об этом типе тренировок заговорили в 1980-х годах. Благодаря исследованиям американских физиологов и бренду Reebok степ-аэробика быстро разлетелась по территории США. На пике популярности ней занималось примерно 11,4 миллиона человек. Сегодня занятия степ-аэробики доступны для всех желающих.

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Степ-аэробика – это низкочастотное кардиотренировки с элементами хореографии. Все упражнения выполняются на специальном оборудовании – степ-платформе с регулируемой высотой. В зависимости от уровня сложности, тренер включает в занятия различные виды выпадов и прыжков на этом возвышении. Прежде всего степ-аэробика задействует мышцы ног и ягодицы. Верхняя часть тела только помогает поддерживать баланс.

Разновидности степ-аэробики

Step-basic или Intro

Это начальный уровень степ-аэробики, предназначенный для тех, кто только знакомится с этим видом фитнеса. Основные элементы – базовые шаги на полу и на степ-платформе. Все движения выполняются лицом к зеркалу. Этот уровень исключает повороты и прыжки.

Step Fit

Или средний уровень сложности. На этом уровне к шагам добавляется хореография и функциональная нагрузка. Из-за увеличения нагрузки, занятия становится более эффективным и помогает сжигать жиры.

Step Advanced

Уровень для прокачанных любителей фитнеса. Здесь сложные упражнения с хореографией и повторами выполняются в ускоренном темпе. Кроме того, к занятиям добавляются прыжки через платформу.



Степ-аэробика: разновидности и эффективность

Кроме различий в уровнях сложности, упражнения отличаются высотой платформы. Сейчас популярность приобретает степ с пружинами, который дает дополнительную амортизацию и снижает ударную нагрузку на позвоночник и суставы.

Каких результатов можно достичь

Занятия степом помогают сжечь около 400 калорий.

Регулярное занятие степ-аэробикой способствуют похудению, но, как и с другими кардионагрузками, этот эффект возможен только в паре с правильным питанием.

Степ-платформа создает дополнительную нагрузку на ноги, поэтому занятия подтягивают бедра и ягодицы.

Степь считается профилактикой артрита и остеопороза.

Занимаясь на степ-платформах, вы укрепляете дыхательную, нервную, сердечно-сосудистую и мышечную системы.

Однако, чтобы степ-тренировки работали, важно позаботиться о правильной технике, в частности наступать на степ-платформу всей стопой, прижимать к платформе пятку, уменьшая нагрузку на икроножную мышцу и заниматься растяжкой после тренировки.

Степ-аэробика для начинающих – Видео с канала Step Fit with Bronwyn

Противопоказания

гипертония;

стенокардия, аритмия и другие сердечно-сосудистые заболевания;

варикозное расширение вен;

хронические заболевания печени или почек;

болезни поясницы.

И помните, что с помощью степи вы не накачаете гору мышце. Упражнение направлено на сжигание калорий, укрепления сердца и улучшения работы вестибулярного аппарата.